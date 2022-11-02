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  •   Son Dakika: Coinbase’de Şok Eden Ayrılık Tüm Dengeleri Değiştirecek!

Son Dakika: Coinbase’de Şok Eden Ayrılık Tüm Dengeleri Değiştirecek!

Dünyaca ünlü Coinbase borsasında yaşanan ayrılık tüm dengeleri yerinden oynatacakmış gibi görünüyor. Bu ayrılığın yansımalarını hep birlikte göreceğiz.
23:27
2 Kasım 2022
Alican Ülker Yazar: Alican Ülker
Okuma Süresi: 3 Dakika

Coinbase’in baş ürün sorumlusu, borsa tarafından ürün ekibi yeniden yapılandırırken görevinden ayrıldı. Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu’na yapılan bir başvuruya göre Surojit Chatterjee, Coinbase’in ürün yeteneğini dört bölüme ayıracak bir yeniden yapılanmanın parçası olarak 28 Ekim’de istifa etti.

Şirket Yeniden Yapılanmaya Gidiyor

Kurumsal ve bireysel ürünlerin oluşturulmasından sorumlu olan ürün ekibi, doğrudan CEO Brian Armstrong’a rapor veren ve ürünlerle daha yakından ilgilenecek olan dört direktörle birlikte dört bölüm halinde yeniden yapılandırılacak. Daha odaklanmış grupların firmanın daha çevik çalışmasına ve daha hızlı kararlar almasına olanak sağlaması bekleniyor, ancak buna bağlı olarak önemli maliyet tasarrufları olup olmayacağı kesinlik kazanmamış gibi görünüyor.

Chatterjee’nin ayrılışı, Temmuz ayında iflas ilan ettikten sonra parçaları hala toplanılmaya devam eden Celsius Network ve Voyager Digital’den gelenler de dahil olmak üzere kripto endüstrisindeki bir dizi olumsuz haber arasında en sonuncususu olarak dikkat çekti. Kripto borsası Kraken’in CEO’su ve kurucusunun yanı sıra MicroStrategy, Genesis ve Alameda Research’ün CEO’ları da son aylarda kripto fiyatlarının düşmesiyle birlikte görevlerinden ayrıldılar.

Şirket sözcüsü Elliott Suthers şu açıklamayı yaptı:

Şirket içindeki liderleri daha iyi, daha hızlı kararlar almaları ve daha çevik bir şekilde yenilik yapmaları için güçlendiriyoruz. Bu liderler ürünlerine ve müşterilerimize daha yakın olacaklar ki bu da kripto ekonomisinin bir sonraki evrimini yönlendirecek türden kullanıcı deneyimleri yaratmak açısından kritik önem taşıyor.

Haber, üçüncü çeyrek kazançlarından bir gün önce ve kâr elde etmek için büyük ölçüde alım satım ücreti gelirine dayanan kripto borsaları için acımasız bir dönemin ortasında geldi. Ekim ayında kripto borsası hacimleri, kripto para fiyatlarındaki hafif yükselişe rağmen Aralık 2020’den bu yana en düşük seviyelere geriledi. Coinbase geçen ay toplam işlem hacminde 47 milyar dolar ciro yaparken, bu rakam bir önceki yıl 149 milyar dolardı.

Coinbase kıdemli yöneticisi Max Branzburg, NFT platformu ve cüzdanı gibi ürünler de dahil olmak üzere tüketiciyi ilgilendiren bölümlerin başına geçerken, eski Goldman Sachs genel müdürü Gregor Tusar, Coinbase’in kurumsal saklama ve ana aracılık hizmetlerini kapsayan kurumsal ürünlerine liderlik edecek. Bu arada, Will Robinson ve Manish Gupta sırasıyla firmanın geliştirici odaklı ürünlerini ve altyapısını yönetecek.

Süreç Nasıl İlerleyecek?

Coinbase’e 2020 yılında Google’dan katılan Chatterjee, Şubat ayına kadar firmaya danışman olarak hizmet verecek. Alexander Höptner’in geçen hafta Bitmex’ten ayrılması ve ardından firmanın dün personelinin %30’unu işten çıkarması da dahil olmak üzere, başka firmalar da işten çıkarmalar ve yönetici ayrılıkları duyurdu. Digital Currency Group, yeniden yapılanmanın ortasında dün Mark Murphy’yi başkanlığa terfi ettirdi.

FactSet verilerine göre, bu piyasa koşullarında Wall Street analistleri Coinbase’e olan inançlarını kaybetti ve ortalama fiyat hedefi Kasım 2021’de hisse başına 426 dolar olan tüm zamanların en yüksek seviyesinden 29 Ekim’de hisse başına 93 dolara düştü. Bununla birlikte, daha hızlı bir Coinbase, geçmiş raporlarda firmaya seslenen analistler için memnuniyet verici bir işaret olabilir.

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