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Dogecoin (DOGE) Teknik Analiz: Ralli Devam Edecek Mi?

Son yedi gün içerisinde yaşadığı fiyat artışıyla gündeme bomba gibi düşen Dogecoin'de (DOGE) direnç ve destek bölgeleri hangileri? İşte detaylar!
23:43
2 Kasım 2022
Mehmet Çağrı Tunç Yazar: Mehmet Çağrı Tunç
Okuma Süresi: 2 Dakika

Dogecoin’in (DOGE) fiyatı, 0.055 dolar gibi düşük bir seviyeden yaklaşık 0.15 dolara yükselerek inanılmaz bir artış sergiledi. DOGE’da dahil olmak üzere çoğu kripto para birimi 7 günden daha kısa bir sürede %150 oranının üzerinde kazanç elde ettiğinden, kripto piyasasında bir miktar rahatlama yaşandı.

“DOGE’da Geri Çekilme”

Kripto para piyasalarında yaşanan belirsizliğin artmasıyla birlikte, DOGE’de bir geri çekilme yaşanabileceği belirtiliyor. Birçok altcoin etkili olan düşüş ivmesinin ardından son 7 gün içinde büyük miktarlarda kazanç sağlamaya devam ettiğinden kripto para piyasası giderek daha iyi bir görünüm sergiliyor. Geçtiğimiz aylar kripto para alanı için oldukça zordu ve birçok altcoin kilit destek seviyelerini elinde tutmakta zorlanıyordu.

Bununla birlikte 0.12 dolar üzerindeki haftalık kapanışından sonra DOGE fiyatı, 0.148 dolara yükseldi. Ardından kripto para biriminin fiyatı, 0.15 dolarlık bölgeye yükselme hedefi reddedilme ile karşı karşıya kaldı. DOGE’nin fiyatı, 0.12 dolarlık bir bölgeye ve hatta bu bölgenin kaybedilmesi durumunda daha da düşük bir aralığa geri çekilme yaşayabileceğinden fiyat 0.12 dolar bölgesinin üzerinde yükseliş yapısını sürdürdü.

Direnç ve Destek Bölgesi

Günlük zaman diliminde fiyat aralığı kanalın üzerinde tutulurken DOGE fiyatı güçlü görünmeye devam etti ve fiyatı satıcılardan uzak tutmak için güçlü bir destek oluşturduğu belirtiliyor. DOGE yazı kaleme alındığında 0,12 dolardan işlem görüyor ve fiyat 0,148 dolar gibi yüksek bir seviyeye ulaştığından iyi bir hacme sahip.

Popüler meme token DOGE’nin fiyatı, 4 saatlik zaman diliminde aşağı yönlü bir ayrışma oluşturdu ve bu durum fiyatı 0.1-0.095 dolar bölgesine geri çekebileceğinden, fiyatta yaşanabilecek olası bir düşüş ivmesi tartışmaları başlamış durumda. Kripto para birimindeki düşüş senaryosunda analistler tarafından fiyatın 0,07-0,055 dolar arasına yeniden geri dönebileceği belirtiliyor. Ayrıca DOGE fiyatı için günlük direnç bölgesinin 0.15 dolar ve günlük destek bölgesinin ise 0,09-0,055 ABD doları olduğu öne sürüldü.

Sorumluluk Reddi: Bu yazıda yer alan bilgiler kesinlikle yatırım tavsiyesi içermez. Yatırımcılar, kripto para birimlerinin yüksek volatilite ve dolayısıyla risk taşıdığının farkında olmalı, kendi araştırmaları doğrultusunda işlemlerini gerçekleştirmelidir.

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