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Dev Kripto Para Borsasında Deprem! Yüzde 30 Azaltıldı!

Dev kripto para borsası Bitmex, borsanın spot ticaret, aracılık ve saklama hizmetlerine yönelmeyi içeren "türevlerin ötesinde" stratejisinden uzaklaşmanın bir parçası olarak çalışanlarının yaklaşık üçte birini işten çıkardı.
09:15
2 Kasım 2022
Ömer Ergin Yazar: Ömer Ergin
Okuma Süresi: 2 Dakika

Dev kripto para borsası Bitmex, borsanın spot ticaret, aracılık ve saklama hizmetlerine yönelmeyi içeren “türevlerin ötesinde” stratejisinden uzaklaşmanın bir parçası olarak çalışanlarının yaklaşık üçte birini işten çıkardı.

Çalışanların Yüzde 30’u İşten Çıkarıldı

Kripto para borsası Bitmex, borsanın spot ticaret, aracılık ve saklama hizmetlerine yönelmeyi içeren “türevlerin ötesinde” stratejisinden uzaklaşmanın bir parçası olarak çalışanlarının yüzde 30’unu işten çıkardığı bildirildi.

Bir Bitmex sözcüsü, işten çıkarmalara ilişkin yaptığı açıklamada “‘Türevlerin Ötesinde’ stratejimizden geri dönüyoruz ve insanların yöneleceği kripto para türevleri ticaret deneyimini sağlamayı amaçlıyoruz. Likidite, gecikme süreleri ve BMEX Token ticareti de dahil olmak üzere aktif bir türevler topluluğuna yeniden odaklanacağız. İstenmeyen bir sonuç olarak, iş gücümüzde değişiklikler yapmak zorunda kaldık. En önemli önceliğimiz, etkilenecek tüm çalışanların ihtiyaç duydukları desteğe sahip olmalarını sağlamak. Her biri, Bitmex’in küçük bir startup olarak köklerinden dünyanın en iyi kripto para borsalarından birine uzanan olağanüstü yolculuğunda önemli rol oynadı.” dedi.

Geçtiğimiz hafta Alexander Höptner, Bitmex’te iki yıldan daha az bir süre çalıştıktan sonra CEO’luk görevinden ayrılmıştı. Bitmex’in Mali İşler Müdürü Stephan Lutz borsanın geçici CEO’su olarak atandı. Borsada Eylül ayı itibariyle yaklaşık 180 kişi çalışıyordu.

Bitmex, bu yılın başında Alman bankası Bankhaus von der Heydt’i satın alma planlarından vazgeçtikten sonra yaklaşık 75 kişiyi işten çıkarmıştı. Sektör genelinde GSR, Crypto.com ve Coinbase gibi şirketlerde de işten çıkarmalar oldu.

Bitmex’in Zorlu Mücadelesi

2014 yılında kurulan Bitmex, kripto para türevleri sunan ilk kripto para borsalarından biriydi. O zamandan beri açılan bir dizi yasal savaşla mücadele etmek zorunda kaldı. Bitmex’in kurucu ortağı ve CEO’su Arthur Hayes, hem ABD Emtia Vadeli İşlemler Ticaret Komisyonu hem de ABD Adalet Bakanlığı‘nın açtığı davaların ardından görevinden istifa etmek zorunda kaldı. Mayıs ayında Hayes, ABD Banka Gizlilik Yasası’nı (BSA) ihlal etmekten suçlu bulundu ve iki yıllık deneme süresinin bir parçası olarak altı ay ev hapsi cezası aldı.

The Block Research’ün sağladığı verilere göre Bitmex bir zamanlar kripto para türevlerinde lider olarak görülüyordu ve Bitcoin vadeli işlemlerinde yüzde 35’lik paya sahipti. Şimdi ise Bitmex, FTX ve CME Group gibi yeni oyuncuların pastadan pay almasıyla birlikte pazar payının yalnızca yüzde 2’sine sahip.

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