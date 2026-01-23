Ekonomi

Gümüş Bugün Tarih Yazıyor, 23 Ocak Zirvesi ve Tahminler

  • Peter Schiff: BTC 100 bin dolardayken satış gümüş almanız gerekiyordu. Fakat geç değil.
  • Trump'ın geçen yıl Ocak ayında ikinci dönem görevine başlamasından bu yana gümüş %200'ün üzerinde artış gösterdi.
  • Gümüşteki güçlü artışlar, metalin rafine edilmesinde devam eden zorluklar ve piyasada süregelen arz sıkıntısı tarafından da desteklendi.
  • Piyasa etkisi: Nötr
Fatih Uçar

2025 yılına damga vuran ve tarihi yükselişine yeni yılda devam eden gümüş herkesi şaşırtıyor. Ocak ayı itibariyle birçok analist fiyatın çok daha yüksek seviyelere tırmanacağını öngörüyordu. Ancak kimse bu kadar hızlı biçimde 100 doların aşılmasını tahmin edemedi. Gümüş bugün tarihinde ilk kez üç haneli fiyatlara ulaştı.

Gümüş Rekor Kırdı

Çin’in ihracat kısıtlamaları, açığa satış pozisyonlarının sıkışması, jeopolitik ve küresel ekonomik gelişmelerin etkisi derken Gümüş sonunda 100 doları aştı. Tarihte eşine az rastlanır hızda yükselen gümüş eğer bu hızla devam ederse 100 yılın en büyük rallisini göreceğiz. Elbette bir noktada bunun fiyat düzeltmesi de olacak ancak şimdilik gümüş yatırımcıları yükselişin sona ereceğine pek inanmıyor.

Altın Böceği namıyla tanınan Peter Schiff son yükselişin ardından şunları yazdı;

“Gümüşün fiyatı 100 doları aştı. 2024 yılının Aralık ayında, HODLer’lar Bitcoin’in 100.000 dolarlık değerine ulaşmasını kutlarken, Bitcoin’lerini gümüşle takas etmeleri gerekirdi. Bunu yapsalardı, bugün neredeyse dört kat daha fazla paraya sahip olurlardı. İyi haber ise, bu takası yapmak için henüz çok geç olmaması.”

Kripto karşıtlarından olan Peter gümüşteki yüksleişin devam edeceğini düşünüyor.

Beyaz metal, Trump’ın geçen yıl Ocak ayında ikinci dönem görevine başlamasından bu yana %200’ün üzerinde artış gösterdi. Gümüşteki güçlü artışlar, metalin rafine edilmesinde devam eden zorluklar ve piyasada süregelen arz sıkıntısı tarafından da desteklendi. Ancak geçen sene çoğu yatırımcı bu kadarına inanmıyordu.

Gümüş Tahminleri

2026 yılında yüzde 40 artış yaşayan Gümüş için daha büyük zirveler öngörenler de var. GodsBurnt takma isimli analist 30 yıldır bugünleri beklediğini bu süreçte sürekli gümüş biriktirdiğini yazdı ve fiyatın 4 haneli seviyelere ulaşacağını yazdı.

Clayton Morris bu yükselişin basit bir ralliden fazlası olduğuna inanıyor ve devamını öngörüyor.

“Gümüş ilk kez ons başına 100 dolara ulaştı. Tek kutuplu dünya düzeni sona erdi ve bu çok kutuplu dünyada maden üretiminin yeniden ülkeye taşınması ulusal güvenlik önceliği haline geldi. Umarım insanlar bu konuya dikkat ederler.”

TFMetals Şangay’ın Cuma günü 111 dolardan kapanması ve Comex gümüşünün hala 100 doların altında olması arasındaki çelişkiye dikkat çekti. Yükselişin sebeplerinden biri sürekli Şangay fiyatının yakalanmaya çalışmasıydı. Bu da sıradaki hedefin 111 dolar olabileceğini söylüyor.

