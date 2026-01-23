BACH: Şaşırmayın 2022’den Bugüne Hep Aynı Şey Oluyor Az Kaldı

Kral kripto para birimi yeniden 90 bin doları aştı ve son yükselişle birlikte 146 milyon dolarlık tasfiye yaşandı. Tasfiyelerin neredeyse tamamını açığa satış pozisyonları oluşturuyor. Yatırımcılar hafta sonunda 81 bin doların test edilmesi ihtimaline karşın açığa satış pozisyonlarını artırmıştı ancak bugünkü yükselişle ters köşe oldu.

Bitcoin’in Taktiği Bu

BACH takma isimli analist sürekli aynı fiyat hareketlerinin yatırımcıları şaşırtmaya devam etmesini hayretle izliyor. 2022 yılındaki dipten bugüne Bitcoin’in aynı yolda ilerlediğini yazan analist yine aynı senaryonun gerçekleşeceğini düşünüyor. Buna göre BTC için sıkıcı hareket yakında sona erecek ve BTC daha büyük bir zirve yapacak.

“2022 döngüsünün en düşük seviyesinden bu yana Bitcoin aynı senaryoyu izlemiştir: Büyük düşüş -> 7–8 haftalık konsolidasyon -> yükselişin devamı. Şu ana kadar bu senaryo başarısız olmamıştır…”

Eğer BACH haklı çıkacaksa BTC önümüzdeki hafta itibariyle bu konsolidasyon sürecini tamamlayarak 98 bin doları aşmalı ve 150 bin dolara yaklaşacağı yeni zirvesine hareket etmeli.

Spot Akış Toparlanıyor

Risk piyasalarının ne denli baskılandığını gümüş ve altın grafiğinde net biçimde görebilirsiniz. Bitcoin riski fiyatlama eğiliminde olduğundan bu süreçte olumsuz etkilense de bunun da bir sonu var. Kyledoops birkaç dakika önce paylaştığı spot akış verilerinde 4 madde paylaşıp “sessiz değişim” vurgusuyla yatırımcıları umutlandırdı.

Binance ve toplam CVD’ler, düşüşün ardından tekrar net alıma geçti.

Fiyatı aralık içinde sınırlayan satış baskısı azalıyor.

Coinbase satışları önemli ölçüde yavaşladı ve genel arz azaldı.

Henüz tam bir birikim söz konusu değil, ancak spot tekrar emiyor, dağıtmıyor.

Spot talebin geri geldiğine dair erken sinyallere temkinle yaklaşmalıyız. Ancak bir noktada bu zayıflığın sona ermesi ve kripto paraların geri dönmesi de gerekiyor.

Önümüzdeki 2 gün spot alıcılar daha baskın biçimde kendini göstermeye başlarsa daha büyük zirvelerin önü açılabilir. Şimdilik temkinli ilerlemek ve hafta sonu ne olduğunu izlemek faydalı olabilir. Eğer yükselişten emin olmak istiyorsanız 98 ve 101 bin dolar üzerinde günlük kapanışları beklemek de bir seçenek.