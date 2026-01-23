BINANCE

Sıcak Gelişme: Binance Artık Hisse de Satacak, Binance Hisse Alımı

Özet

  • Binance 2021 yılında kaldırdığı hisse senedi işlemlerini yeniden başlatmayı planlıyor.
  • Binance henüz araştırma evresinde ancak NYSE'nin blockchain tabanlı piyasa projesi kripto para borsalarını bu konuda cesaretlendirdi.
  • BSC ağında RWA hisseler duyurulursa BNB fiyatı için sonuçları olumlu olur.
  • Piyasa etkisi: Nötr
Dünyanın hacim bakımından en büyük kripto para borsası olan Binance 2021 yılında yeni bir şey denemişti. Robinhood gibi platformlara alternatif olmak için başlattığı hizmet dava tehditleriyle durduruldu. Ancak Trump’ın göreve gelmesinin ardından şimdi şirket tekrar hisse senetleri sunmaya başlıyor.

Binance Hisse Alımı

Binance borsası 2021 yılında büyük ABD şirketlerinin hisselerinin borsa üzerinden satın alınmasına olanak tanıdı. Devamında Gensler yönetimi borsayı tehdit ederek bunu durdurmasını istedi. Ancak şimdi New York borsası bile blockchain tabanlı “yeni nesil piyasaları” aktifleştirmek için gün saydığından Binance’ın yeniden hisse senetlerini platforma getirmesi bekleniyor.

Büyük ABD şirketlerinin hisselerinin Binance uygulaması üzerinden kolayca alınabilmesi hem şirket gelirlerini artıracak hem de yatırımcıların portföyünü çeşitlendirirken daha az zahmet çekmesini sağlayacak. Kriptodaki likiditenin ne kadarlık kısmının buraya akacağı belirsiz olsa da eğer BSC ağında tokenize edilmiş şekilde hisseler sunulursa bu önümüzdeki on yıllarda BNB Coin büyümesi için oldukça güçlü bir katalizör olur.

