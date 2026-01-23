Kripto Para Hukuku

Son Dakika: SEC ve CFTC “Kripto İçin” 27 Ocak’ta Harekete Geçecek

Özet

  • 27 Ocak tarihinde SEC ve CFTC, ABD'yi “dünyanın kripto başkenti” haline getirmeyi tartışmak üzere ortak bir etkinlik düzenleyecek.
  • Biden döneminin aksine iki kurumun da başında kripto dostu başkanlar var.
  • Etkinlikte ağırlıklı olarak CLARITY Yasası taslağının konuşulması bekleniyor.
  • Piyasa etkisi: Nötr
Fatih Uçar
Fatih Uçar

Biden döneminde SEC ve CFTC arasında kripto paralar yetki çatışmasıyla gündeme geliyordu. Demokratlar SEC’in kripto konusunda ana düzenleyici olması gerektiğini düşünürken kripto paraların neredeyse tamamının da menkul kıymet olduğunu iddia ediyordu. Ancak Trump’ın göreve gelmesiyle bu durum değişti.

27 Ocak Kripto Paralar

SEC ve CFTC, ABD’yi “dünyanın kripto başkenti” haline getirmeyi tartışmak üzere ortak bir etkinlik düzenleyecek. Resmi hesap ve internet sitesinde paylaşılan duyuruda açık biçimde kriptonun geleceği için harekete geçme vurgusu var.

“SEC Başkanı Paul Atkins ve CFTC Başkanı Michael Selig, CFTC genel merkezinde ortak bir etkinlik düzenleyerek iki kurum arasındaki uyumlaştırma ve Başkan Trump’ın ABD’yi dünyanın kripto başkenti yapma vaadini yerine getirme çabalarını tartışacaklar.

Etkinlik halka açık olacak ve SEC’in web sitesinde canlı olarak yayınlanacak. Kapılar saat 9:30’da açılacak.” – SEC’in Resmi Duyurusu

Başkan Paul Atkins’in açılış konuşmasıyla başlayacak etkinlik CFTC Başkanı Mike’ın konuşmasıyla devam edecek. Crypto in America’nın Kurucu Ortağı ve Sunucusu Eleanor Terrett’in moderatörlüğünde program başlayacak. Tartışmaları devam eden kripto para netlik yasası SEC ve CFTC’nin yetki karmaşasını çözmeyi hedeflediğinden kripto paraların ağırlıklı olarak emtia sınıflandırmasında düzenlenmesi gerektiği söylenebilir. Etkinliğin büyük ölçüde CLARITY Yasası etrafında dönmesi bekleniyor.

Haberlerimizi Whatsapp, Telegram, Instagram, Facebook, Twitter ve Youtube hesaplarımızdan takip edebilirsiniz.
Sorumluluk Reddi: Bu içerikte yer alan bilgiler yatırım tavsiyesi değildir. Kripto para birimlerinin yüksek volatilite ve dolayısıyla risk içerdiğini lütfen unutmayın. Yatırım kararlarınızı, kendi araştırmalarınız ve risk değerlendirmeleriniz doğrultusunda vermeniz önerilir. Ayrıntılı bilgilendirme için Trust Center sayfamızı inceleyebilirsiniz.

Bu haberler ilginizi çekebilir

ABD’de Kripto Düzenlemesi Tartışması: Coinbase CEO’sundan Bankalara Sert Eleştiri

ABD Senatosunda Kripto Para Yasasına Yeni Engel

Son Dakika: ABD SEC 2023 ZEC Coin Soruşturmasını Sonlandırdı

Önemli Gelişme: Almanya’nın En Büyük İkinci Bankası Kripto Para Alıp Satacak

Washington’dan Kripto Para İçin Tarihi Hamle: Gözler 15 Ocak’ta

Son Dakika: Trump’tan FTX Kurucusu SBF Hakkında Açıklama

Son Dakika: Amerika’da Kripto Para Rezervi Kurulması İçin Yasa Önerisi

TAGGED: , ,
Bu Haberi Paylaş
Fatih Uçar
By Fatih Uçar
Takip Et:
Yıllar önce yeni teknolojilere ve şifreleme alanına merakım beni kripto paraların içine sürükledi. Ve içine girdikçe "o işin o kadar da öyle olmadığını" gördüm.2017 yılından bu yana da yazar olarak kriptoyla ilgileniyorum. OSINT, programlama, hukuk gibi alanlardaki (temel düzeyde) merakımdan doğan bilgiyle kriptoyu birleştirdiğimde bu alan çok daha keyifli hale geldi.Yıllar içinde 14.000'in üzerinde makaleye imza attım ve kripto ETF süreçleri, FTX çöküşü, SEC davaları ve küresel kripto yasaları (MiCA, CLARITY Act vb.) gibi dönüm noktalarını eş zamanlı olarak yaşarken okuyucu için bunları değerlendirmek, analiz etmek oldukça eğlenceliydi.Sadece finansal verileri değil, Web'3 teknolojisinin arka planındaki gelişmeleri ve olgunlaşan "yeni varlık türünün" her aşamasını canlı şekilde izleyip analiz etmek kendi penceremden yorumlamak bana çok şey kattı.Bugüne kadar binlerce makaleye imza atmanın en güzel yanı her gün yeni şeyler öğrenmenin hazzıdır. Ve 3 yıl önceki herhangi bir gündemin bugün sonuçlarını, evrimini, görüp geçmişten bugüne neler olduğunu değerlendirmek tüm sürece hakim şekilde yaşananları ele almak oldukça keyifli.
Bir Önceki Yazı Kripto İçin Hayati Makro Göstergeler Canlı Olarak Burada
Bir Sonraki Yazı Binance Kurucusunun Davos Açıklamaları
Yorum Yazın

BİZİ TAKİP EDİN

Son Haberler

Binance Kurucusunun Davos Açıklamaları
Kripto-Yapay Zeka
Kripto İçin Hayati Makro Göstergeler Canlı Olarak Burada
BITCOIN Haberleri

Lost your password?