Son Dakika: SEC ve CFTC “Kripto İçin” 27 Ocak’ta Harekete Geçecek

Biden döneminde SEC ve CFTC arasında kripto paralar yetki çatışmasıyla gündeme geliyordu. Demokratlar SEC’in kripto konusunda ana düzenleyici olması gerektiğini düşünürken kripto paraların neredeyse tamamının da menkul kıymet olduğunu iddia ediyordu. Ancak Trump’ın göreve gelmesiyle bu durum değişti.

27 Ocak Kripto Paralar

SEC ve CFTC, ABD’yi “dünyanın kripto başkenti” haline getirmeyi tartışmak üzere ortak bir etkinlik düzenleyecek. Resmi hesap ve internet sitesinde paylaşılan duyuruda açık biçimde kriptonun geleceği için harekete geçme vurgusu var.

“SEC Başkanı Paul Atkins ve CFTC Başkanı Michael Selig, CFTC genel merkezinde ortak bir etkinlik düzenleyerek iki kurum arasındaki uyumlaştırma ve Başkan Trump’ın ABD’yi dünyanın kripto başkenti yapma vaadini yerine getirme çabalarını tartışacaklar. Etkinlik halka açık olacak ve SEC’in web sitesinde canlı olarak yayınlanacak. Kapılar saat 9:30’da açılacak.” – SEC’in Resmi Duyurusu

Başkan Paul Atkins’in açılış konuşmasıyla başlayacak etkinlik CFTC Başkanı Mike’ın konuşmasıyla devam edecek. Crypto in America’nın Kurucu Ortağı ve Sunucusu Eleanor Terrett’in moderatörlüğünde program başlayacak. Tartışmaları devam eden kripto para netlik yasası SEC ve CFTC’nin yetki karmaşasını çözmeyi hedeflediğinden kripto paraların ağırlıklı olarak emtia sınıflandırmasında düzenlenmesi gerektiği söylenebilir. Etkinliğin büyük ölçüde CLARITY Yasası etrafında dönmesi bekleniyor.