Binance Kurucusunun Davos Açıklamaları

Bu hafta Davos açıklamaları piyasalara yön verdi. Trump’ın Grönland konusunda NATO ile anlaşması kayıpları sonlandırsa da BTC henüz haftaya başladığı seviyede değil. CZ de Dünya Ekonomik Forumu’nun (WEF) 2026 Yıllık Toplantısı kapsamında bazı açıklamalar yaptı. Finansta Yeni Dönem başlıklı panelde finansal inovasyon ve geleceği ele aldı.

CZ Davos’ta

Binance kurucusu CZ kriptonun en bilinen birkaç figüründen biri. Biden yönetimi döneminde ABD onu Binance borsasından uzaklaştırsa da CZ halen kriptonun merkezinde yer alıyor.

Dünya Ekonomik Forumu’nun (WEF) 2026 Yıllık Toplantısı kapsamında gerçekleştirilen “Finansta Yeni Dönem” paneli, finansal inovasyon temalarını, aynı günlerde Davos’ta hakim olan iki zıt atmosferin (karamsar jeopolitik/makroekonomik tartışmalar ile heyecan verici yapay zeka/teknoloji tartışmaları) kesişim noktasını inceledi.

CZ, kripto sektöründe ortaya çıkan üç yeni alanı vurguladı: varlık tokenizasyonu, ödeme sistemlerinin bütünleşmesi ve AI Agent ile ilgili uygulamalar. Varlık tokenizasyonunun, bazı hükümetler tarafından varlıkların finansal değerini ortaya çıkarmak için araştırıldığını belirtti.

Kripto ödemeler henüz geniş çapta benimsenmemiş olsa da, geleneksel ödemeler ile kripto arasında backend entegrasyonu yönünde bir eğilim ortaya çıkıyor. Yapay zeka ajanları daha yetenekli hale geldikçe blockchain ve kripto paraların buradaki büyümesi de hızlanacak.

AI ve Kripto Entegrasyonu

Changpeng Zhao (CZ), gelecekteki AI “ajanlarının” ödemeler için kredi kartı veya banka hesabı kullanmayacağını, bunun yerine blockchain ve kripto paraları “yerel para birimi” olarak kullanacaklarını öngörüyor.

CZ, “Tokenizasyon“u (varlıkların kripto tokenlara dönüştürülmesi) büyük bir potansiyel olarak ön plana çıkardı. Özellikle hükümetlerin varlıklarını tokenize ederek finansal kazanç sağlayabileceği ve bu kaynağı endüstriyel gelişim için kullanabileceklerini belirtti.

CZ, fiziksel banka şubelerine duyulan ihtiyacın önümüzdeki 10 yıl içinde önemli ölçüde azalacağını, ancak bankaların tamamen yok olmayacağını düşünüyor. Kripto ile yapay zekanın birleştiği ürünlerin yayınlaşacağını düşünen Binance kurucusu özellikle stablecoinlerin potansiyeline inanıyor. Katılımcıların çoğu Bitcoin veya kripto paraların doğrudan bir ödeme aracı olarak kullanılmasına pek ihtimal vermese de kripto tabanlı itibari para birimleri olan stablecoinler ödeme çözümü olarak ciddi rol üstelenecek.

Hem stablecoinlerin hem de kripto ile AI entegre ödeme hizmetlerinin inşa edileceği akıllı sözleşme platformları yine Ethereum veya Solana gibi ağlar olacak. Bu da önümüzdeki yıllarda layer1 çözümlerinden ilgi çekenlerin daha da büyüyeceğini söylüyor.