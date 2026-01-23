Kripto Para

23 Ocak ABD Piyasaları ve Kripto Paralar

Özet

  • Emeklilik fonlarının özellikle Avrupa’da ABD tahvillerini satmaya başlaması şimdilik büyük sorunlar doğurmadı ancak devam etmesi halinde Trump harekete geçeceğini söyledi.
  • Intel üretim sorunları nedeniyle hisselerinde düşüş yaşarken Çin'in H200 siparişiyle ilgili haberler NVIDIA'ya yaradı.
  • ZRO ve AXS yükseliş yaşayan az sayıda altcoin arasında lider.
  • Piyasa etkisi: Nötr
Altcoinler güne kırmızı devam ediyor ve BTC 90 bin dolar altı kapanışlarını sürdürüyor. Hafta sonuna yine düşüşle girmeye hazırlanan Bitcoin zayıflayan hacimlerle önümüzdeki 2 gün altcoin kayıplarını artırabilir. Peki ABD piyasaları yeni güne nasıl başlıyor? Kripto para yatırımcıları için beklentiler ne yönde?

İçindekiler
1 ABD Piyasaları
2 Kripto Paralar

ABD Piyasaları

Hafta boyunca dalgalı seyrin ardından Grönland konusunun büyük ölçü çözülmesi nedeniyle hisse senetleri iyi durumda. Trump yine en üst seviyeden pazarlığı açık daha azına razı oldu ancak olan bu süreçte yine kripto paralara oldu. Vadeli işlemler çok az değişti ve endeks haftalık bazda yaklaşık %0,4 düşüş kaydetti. Intel ise devam eden üretim sorunlarını bildirmesinin ardından çift haneli değer kaybetti.

Dolar son 7 ayın en zayıf haftasını yaşıyor ve ABD merkezli riskten kaçış bunu belirliyor. Emeklilik fonlarının özellikle Avrupa’da ABD tahvillerini satmaya başlaması şimdilik büyük sorunlar doğurmadı ancak devam etmesi halinde Trump harekete geçeceğini dün söyledi.

ABD hisse senetlerine olan uzun vadeli güven bozulmamış olsa da, yatırımcılar giderek daha fazla istikrar ve daha net katalizörler sunan piyasalara alaka gösteriyor. 10 yıllık tahviller Eylül ayından bu yana en yüksek seviyesine yaklaştı. Bu arada, altın kısa süreliğine ons başına 4.950 doların üzerine çıktıktan sonra kazançları sürdüremedi. Yine de pandeminin ilk günlerinden bugüne en güçlü haftalık performansını sergilemeye hazırlanıyor. Bu durum belirsizlik ortamının ne kadar sert olduğunu gözler önüne seriyor.

Kripto Paralar

18:00’da Michigan beklentileri gelecek ancak faiz kararı zaten belli olduğundan bu çok bir anlam ifade etmiyor. Çin’in Nvidia H200 siparişi geçebileceğine dair açıklamalar bugünün tek büyük fiyat katalizörü olabilir konuyla ilgili daha fazla detay görmemiz gerekiyor. Binance MiCA lisansı için Yunanistan’da başvuru yaptı eğer onay alırsa AB’ye açılacak.

BTC 89 bin dolar civarında ve son 24 saatte 88.515 dolara kadar geriledi. ZRO en büyük 100 kripto para arasında çift haneli kazanç elde eden tek altcoin. AXS yüzde 9 günlük artışla 2,7 doları geri aldı haftalık kazançlarını %116’ya çıkardı.

