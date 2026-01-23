BINANCE

MiCA Geri Sayımı Sürerken Binance’den Sürpriz Başvuru Geldi

Özet

  • Binance, MiCA lisansı için Yunanistan üzerinden başvuru yaptı.
  • Lisans, onaylanırsa 27 AB ülkesinde faaliyet imkanı sağlayacak.
  • Hamle, şirketin Avrupa’daki düzenleyici sorunlarını sadeleştirme hedefini yansıtıyor.
  • Piyasa etkisi: Nötr
Kripto Para Gazetecisi

Binance, Avrupa Birliği genelinde geçerli olacak kripto para lisansı için başvuru adresi olarak Yunanistan’ı seçti ve sürecini AB’nin Kripto Varlık Piyasaları (MiCA) düzenlemesi kapsamında yürütmeye başladı. Dünyanın en büyük kripto para borsası, 1 Temmuz’da dolacak uyum takvimi öncesinde Yunan düzenleyicilere resmi başvurusunu iletti ve ülkede yerel bir holding yapısı kurdu. Başvurunun hızlandırılmış bir prosedürle ele alındığı, denetim ve inceleme aşamalarında büyük uluslararası denetim şirketlerinin görev aldığı bildirildi. Onay alınması halinde Binance, tek bir lisansla 27 AB ülkesinde faaliyet ve pazarlama yapma hakkı kazanacak.

İçindekiler
1 MiCA Kapsamında Gelen Yunanistan Tercihi
2 Binance’in Avrupa’da Düzenleyici Arayışı

MiCA Kapsamında Gelen Yunanistan Tercihi

Binance’in Yunanistan üzerinden lisans sürecine girmesi, Avrupa kripto piyasasında dikkatle izlenen bir gelişme olarak öne çıkıyor. Atina, geleneksel finans merkezleri arasında ilk akla gelen şehirlerden biri olmasa da MiCA rejiminin sunduğu pasaportlama imkânı, ülkeyi stratejik bir başvuru noktası haline getirdi. Yunanistan Sermaye Piyasası Komisyonu’nun değerlendirmesinden geçecek lisans, kabul edilmesi halinde Binance’e tüm AB genelinde hizmet sunma yetkisi tanıyacak.

MiCA düzenlemesi, 2023 yılında yürürlüğe girerek Avrupa genelinde kripto varlık faaliyetlerini tek çatı altında topladı. Rejim; yönetişim, tüketici koruması ve uyum süreçlerinde daha sıkı standartlar getirirken, şirketlere ulusal lisansların yerini alacak tek bir izin mekanizması sunuyor. AB içinde halihazırda faaliyet gösteren kripto şirketlerine, haziran sonuna kadar yetkilendirme alma zorunluluğu getirilmiş durumda.

Başvurunun Yunanistan’da ele alınması, sürecin hızlanabileceğine işaret ediyor. Yerel kaynaklara göre dosya, yoğun ve teknik bir incelemeden geçerken, uluslararası denetim kuruluşları da başvurunun uyum ve şeffaflık boyutlarında aktif rol üstleniyor.

Binance’in Avrupa’da Düzenleyici Arayışı

Binance’in MiCA lisansına yönelmesi, şirketin Avrupa’daki uzun soluklu düzenleyici sorunlarını geride bırakma arzusuyla doğrudan bağlantılı. Borsa, geçmiş yıllarda Almanya ve Avusturya’daki lisans başvurularını geri çekmiş, Hollanda’da onay alamadığı için faaliyetlerini durdurmuştu. Belçika’da hizmetler geçici olarak askıya alınmış, daha sonra uyumlu bir AB yapısı üzerinden yeniden açılmıştı.

Fransa cephesinde ise şirket, düzenleyici denetimlerin odağında yer aldı ve mali otoriteler tarafından yerinde incelemelere tabi tutulduğunu doğruladı. Parçalı ulusal izinler, Binance’in Avrupa operasyonlarını karmaşık hale getirirken, MiCA lisansı bu dağınık yapıyı ortadan kaldırma potansiyeli taşıyor.

Şirket, internet sitesinde paylaşılan bilgilere göre Avrupa’da en az altı ülkede faaliyet gösteriyor ve bölgede 20 milyondan fazla kullanıcıya hizmet sunuyor. Tek bir MiCA yetkisi, Binance’in Avrupa pazarında daha istikrarlı ve ölçeklenebilir bir yapı kurmasının önünü açabilir.

