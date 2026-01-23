Kansas’tan “Bedava” Bitcoin Rezervi Modeli: Fonun Kaynağı Herkesi Şaşırttı

Kansas’ta eyalet hazinesinde “Bitcoin ve dijital varlıklar rezervi” kurulmasını hedefleyen bir yasa teklifi, daha ilk haftasında Senato’nun Finansal Kurumlar ve Sigorta Komitesi’nin gündemine taşındı. Cumhuriyetçi Senatör Craig Bowser’ın sunduğu Senato Yasa Tasarısı 352 (SB 352), tanıtımından bir gün sonra Perşembe günü komiteye sevk edildi. Tasarı, doğrudan Bitcoin alımı yerine, Kansas hukukuna göre “sahipsiz” sayılan dijital varlıklardan doğan airdrop ve staking gelirleriyle finanse edilecek ayrı bir fon öngörüyor. Harcama yetkisi ise ancak ayrıca çıkarılacak bir ödenek yasasıyla mümkün olacak.

Kansas Tasarısı Rezervi “Sahipsiz Varlık” Getirileriyle Kuruyor

SB 352, eyalet hazinesi bünyesinde “Bitcoin ve dijital varlıklar rezerv fonu” oluşturulmasını düzenliyor. Diğer eyalet girişimlerinden ayrışan kritik nokta fonun yalnızca sahipsiz dijital varlıklardan doğan yan gelirlerle büyütülmesi. AirDrop dağıtımları ve staking ödülleri dışında kaynak tanımlanmıyor.

Tasarı, Emanet Edilmeyen Mülkiyet Yasası’nda yapılacak değişiklikle dijital varlığın hangi koşullarda “terk edilmiş” sayılacağını da netleştiriyor. Yazılı iletişimin sahiplerine ulaştırılamayıp “adres bulunamadı” benzeri gerekçeyle geri dönmesi halinde, varlık üç yıl sonra terk edilmiş kabul ediliyor. Aynı üç yıllık süre, sahibin hesap erişimi veya işlem yapma gibi “mülkiyet ilgisi eylemi” göstermemesi durumunda da işlemeye başlayabiliyor. Süre, talep veya tasarruf mevduatlarında uygulanan beş yıllık pencereden yüzde 40 daha kısa.

Devlete bildirilen ve yöneticinin teslim aldığı varlık nitelikli bir saklama kuruluşunun kontrolüne veriliyor. Saklayıcıya staking yaparak ödül üretme izni tanınıyor. Varlık, devlet gözetiminde üç yıl boyunca talep edilmezse, oluşan airdrop ve staking ödülleri yeni rezerv fonuna aktarılıyor. Tasarı ayrıca, bitcoinin eyalet genel fonuna yatırılmasını yasaklıyor; diğer dijital varlıkların her bir yatırımı için yüzde 10’luk kısmın genel fona kredilendirilmesini şart koşuyor.

Kampanya Bağışları ve Eyaletler Arası Yarışın Anlamı

Craig Bowser, 12 Ocak’ta SB 310’u da sunarak kripto paraları kampanya bağışı çerçevesinde düzenlemeyi hedefledi. SB 310’a göre kripto bağışları, ABD merkezli ve kayıtlı bir ödeme işlemcisi üzerinden, kimlik doğrulama (KYC) kurallarıyla işlenmek zorunda. Bağışların üç iş günü içinde ABD dolarına çevrilip kampanya hesabına yatırılması istenirken, komitelerin kriptoyu kampanya varlığı olarak elde tutması yasaklanıyor.

Kansas hamlesi, eyalet düzeyinde “Bitcoin rezervi” yaklaşımının yayılmaya başladığı döneme denk geliyor. New Hampshire, 6 Mayıs 2025’te Vali Chris Sununu’nun HB 302’yi imzalamasıyla Stratejik Bitcoin Rezervi yasasını yürürlüğe almış; piyasa değeri 500 milyar doların üzerindeki dijital varlıkları ve toplam rezervin yüzde 5’ini aşmama sınırını tanımlamıştı. Texas, Haziran 2025’te Vali Greg Abbott’un imzaladığı düzenlemeyle hazineye bitcoin tutma ve yatırım yetkisi verdi. Arizona’daki HB 2749 ise Mayıs 2025’te sahipsiz veya el konulan kriptonun zorunlu satışını kaldırarak fiili bir rezerv zemini oluşturdu.

2026 oturumları için Florida ve West Virginia’da benzer tasarılar gündemde yer alıyor; West Virginia’daki SB143’ün, eyalet fonlarının yüzde 10’una kadarının bitcoin, değerli metaller ve stablecoinlere ayrılmasına kapı araladığı aktarılıyor. Pennsylvania’da “bitcoin hakları” yasası ile rezerv girişimi konuşulsa da geniş kapsamlı rezerv mevzuatı ilerleme kaydetmedi; Montana, Wyoming ve başka eyaletlerdeki denemeler ise yasalaşma aşamasını geçemedi.