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  •   Ralli Sinyali Mi? 9 Haftadır Devam Ediyor Fakat Son Veri Kripto Para İçin Nispeten İyi!

Ralli Sinyali Mi? 9 Haftadır Devam Ediyor Fakat Son Veri Kripto Para İçin Nispeten İyi!

Özet

  • Kripto para yatırım fonlarından 9 haftadır net çıkışlar devam ediyor.
  • Geçtiğimiz hafta fonlardan net 5,1 milyon dolar çıktı.
  • BlackRock haberi içinde bulunduğumuz haftayı pozitife çevirebilir.
  • Piyasayalara etkisi: Pozitif
17:40
19 Haziran 2023
Fatih Uçar Yazar: Fatih Uçar
Okuma Süresi: 2 Dakika

Kripto para piyasalarında 2 ayı aşkın süredir istikrarlı düşüş yaşanıyor. Mayıs ayındaki düşük volatilite dönemi de can sıkıcıydı. İstikrarlı düşüşün kurumsal yatırımcılar cephesinde de karşılığı kesinlikle vardı. Kurumsal kripto fonlarından devasa çıkışlar oldu. Dahası bu çıkışlar geçtiğimiz hafta gelen haberin ardından yavaşladı.

Kurumsallar Kripto Para Alıyor Mu?

Kripto para fonlarında geçen hafta toplam 5,1 milyon dolar tutarında küçük çıkışlar görüldü. Hafta sonunda bu fonlara BlackRock haberi nedeniyle ufak girişler olsa da halen büyük haber beklenen etkiyi doğurmuş değil. Fakat çıkışların 5 milyon dolar seviyesine gerilemesi muhtemelen devam eden girişler nedeniyle 9 haftanın ardından güzel bir gelişme. 2 ayı aşkın sürenin ardından bu hafta fonlara net giriş görebiliriz.

9 haftadır devam eden çıkışların toplamı 423 milyon dolara ulaştı. Binance, Coinbase davası ve Mayıs başındaki milyarlarca dolarlık satışları hesaba katarsak sonuç pek şaşırtıcı değil. Tıpkı BlackRock nedeniyle oyuna dönmeye karar veren yatırımcıların eğilimindeki değişim gibi.

Kurumsallar Hangi Kripto Paraları Alıyor?

Yılbaşından bugüne kadar gerçekleşen toplam girişlere bakıldığında, ABD merkezli yatırımcılar 147 milyon dolarla ilk sırada yerini alıyor. Hong Kong’daki düzenleyici koşulların iyileşmesine rağmen, ETP’lere yılbaşından bugüne kadar ölçülebilir bir giriş görülmezken, yönetim altındaki toplam varlıklar (AuM) 39 milyon ABD doları ile düşük kalmaya devam ediyor. Buradaki düzenleyici ortamın olgunlaşmasının aylarca sürmesi bekleniyor.

Altcoin fiyatlarında önceki hafta yaşanan düşüş, yatırımcıları pozisyonlara ekleme yapmaya teşvik etti ve XRP, Cardano ve Polygon sırasıyla 1 milyon, 600 bin ve 200 bin dolar giriş gördü. Ethereum, Tron ve Avalanche ise düşük de olsa net çıkışlar gördü.

Blockchain odaklı hisse senetleri ise FTX’ten bu yana toplam 12,3 milyon dolar ile en büyük çıkışını gördü.

Şimdilik yatırımcılar BlackRock desteğinin ardından kriptoda daha büyük bir kötü haber görmemeyi umacak ve bu haftanın pozitife dönmesini bekleyecek. Eğer 9 haftanın ardından fonlara giriş yeniden pozitif olursa bu Temmuz ayına girerken boğalara moral olabilir.

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