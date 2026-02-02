Tek Başına 4,28 Milyon ETH Aldı, BTC Tekrar 79.000 Dolar

BITCOIN (BTC)Ethereum (ETH)

Özet

  • BitMine hafta 41.788 ETH satın aldı. Böylece toplam varlıkları 4,285 milyon Ether’e yükseldi. ETH arzının %5'ini tutma hedeflerinin %70'ini tamamladılar.
  • Tom Lee: ETH fiyatı 2021-2022 veya 2018-2019 kripto kışında yaşananın aksine dış faktörlerin etkisiyle zayıflıyor. Kripto para kışında değiliz.
  • ABD'nin özel temsilcisi Witkoff ve İran Dışişleri Bakanı Araghchi'nin Cuma günü İstanbul'da bir araya gelerek olası nükleer anlaşmayı görüşmeleri bekleniyor. Bitcoin 79.000 $.
  • Piyasa etkisi: Nötr
Bitcoin (BTC) fiyatı ABD hisse senedi piyasaları satıcılı açılırken 79 bin doları aştı. BitMine geçen hafta yine devasa ETH alımı yaptığını açıkladı. Peki güncel durum bize ne söylüyor? BitMine’ın toplam varlıkları ne kadar oldu?

İçindekiler
1 BitMine Ethereum Alımı
2 Bitcoin (BTC) Son Durum

BitMine Ethereum Alımı

Bitmine Immersion Technologies (BMNR) geçen hafta 41.788 ETH satın aldı. Böylece toplam varlıkları 4,285 milyon Ether’e yükseldi. Şirketin hedefinin ETH arzının %5’ini rezerv olarak tutmak olduğunu 2025 Haziran’dan beri biliyoruz. Bu hedefe epey yaklaştılar ve bunun sadece 6 ayda yaptılar. Bitmine şu anda ETH token arzının %3,55’ine sahip yani hedefin %70’i tamamlandı.

4,285 milyon ETH tokeni, 586 milyon dolarlık nakit ve diğer varlıklarıyla şirketin 10,7 milyar dolardan fazla varlığı bulunuyor. Şirket bugünkü duyurusunda şunları yazdı;

“Bitmine, hem hisse başına kripto NAV’ı artırma hızı hem de BMNR hisselerinin yüksek işlem likiditesi ile kripto hazine rakiplerine öncülük etmektedir. Bitmine, ABD’de en çok işlem gören 105. hisse senedi olup, günlük 1,1 milyar dolarlık işlem hacmine sahiptir (5 günlük ortalama ve sürekli geriye gidiyor)”

Bitmine İcra Kurulu Başkanı Tom Lee her zamanki gibi umutlu;

“ETH’nin fiyatı geçtiğimiz ay ~3.000 dolardan ~2.300 dolara keskin bir düşüş yaşadı. Bu düşüş, Ethereum’un günlük işlem hacminin 2,5 milyon ile tüm zamanların en yüksek seviyesine ve aktif adreslerin 2026’da günlük 1 milyona yükselerek ATH’ye ulaşmasıyla aynı zamana denk geldi. Diğer bir deyişle, Ethereum’un on-chain aktivitesi ve temel göstergeleri son birkaç ayda sağlam bir şekilde büyüdü, ancak ETH fiyatı düştü.

2021-2022 veya 2018-2019 kripto kışında, Ethereum işlem aktivitesi ve aktif cüzdanlar azaldı, bu da son 12 ayda gördüklerimizin tersine bir durum.” – Tom Lee

Yani ayı piyasaları beklemediklerini söylüyor.

“Bu nedenle, ETH fiyatlarındaki zayıflığı açıklayan faktörler, fundamantal olmayan faktörlerdir. Bizim görüşümüze göre, en önemli faktör, 10 Ekim’deki dalga etkisi devam ederken, kriptoya henüz kaldıraç etkisinin geri dönmemiş olmasıdır. İkinci faktör ise, kriptodan risk iştahını emen bir ‘girdap’ görevi gören değerli metal fiyatlarındaki artışdır. Bununla birlikte, altın 1979-1980 dönemini yakından takip ediyor gibi görünüyor. 1980 Ocak ayındaki zirveyi teyit eden, 22 Ocak 1980’de %13’lük günlük düşüş oldu. 30 Ocak 2026’da altın %9 düşüşle tarihindeki en büyük dördüncü günlük düşüşünü yaşadı. Önceki üç büyük düşüşün her biri kısa vadeli bir zirveyi işaret ediyordu.” – Tom Lee

Bitcoin (BTC) Son Durum

Son büyük düşüşün ardından bu kayıpların ETF yatırımcısı tarafından fırsat olarak görülmesi gerekiyor. BTC 74 bin dolardan biraz toparlanmış olsa da 82 bin doların geri alınmaması artık daha düşük tepeler görmeye devam edebileceğimiz endişesini besliyor.

Güney Kore’de, şirketlerin yapay zeka harcamalarına ilişkin endişeler bu sefer ABD cephesinde değil Asya’da AI balonu tartışmalarını tetikledi. Wall Street’in kurumsal kazanç sezonu ortasında böyle bir negatiflik görüyor olmamız kripto paralar için de olumsuz.

75.839 dolar şimdilik korunacak ilk ana destek noktası. Gerçek bir geri dönüşten bahsedebilmemiz içinse Bitcoin’in en azından 80.600 doları kazanması şart. Tekrar yükseliş trendine dönmek için 93-98 bin dolar aralığının aşılması gereken. Buradan geçen günlerde test edilen 98 bin dolar direncine bakıldığında bu uzak bir ihtimal gibi göründüğü için yatırımcılar haklı olarak kenarda kalıp neler olup biteceğini izlemek istiyor.

Bu arada ABD’nin özel temsilcisi Witkoff ve İran Dışişleri Bakanı Araghchi’nin Cuma günü İstanbul’da bir araya gelerek olası nükleer anlaşmayı görüşmeleri bekleniyor. Olası anlaşma jeopolitik riskler nedeniyle devam eden negatifliği azaltabilir.

