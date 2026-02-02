Son Dakika: Trump ve Modi Anlaştı, Kripto Paralarda Bir FUD Azaldı

EkonomiKripto Para

  • Trump: Hindistan Başbakanı Modi, Rus petrolü satın almayı durdurmayı ve ABD'den ve muhtemelen Venezuela'dan çok daha fazla petrol satın almayı kabul etti.
  • Hindistan'a gümrük vergisi oranı %18'e düştü ve Hindistan yarım trilyon dolarlık ABD malı almayı kabul etti.
  • Cuma günü istihdam raporları gelmeyecek. Hükümet kapanması nedeniyle iş verilerinin gelmemesi kripto paraların lehine. Ocak ayındaki rapor düşüşü hızlandırmıştı, yine beklenenden yüksek veriler bekleniyordu.
  • Piyasa etkisi: Pozitif
Geçtiğimiz yıl Hindistan’ın Rusya’dan petrol alımları ticaret savaşının kızışmasına neden oluyordu. Ancak biraz önce Hindistan ve ABD anlaşarak gümrük tarifeleriyle ilgili gerilimin en azından bir cephede artmayacağını garantiledi. Bu durum kripto paralar için olumlu bir gelişme.

Gümrük Tarifeleri Son Dakika

ABD gümrük tarifeleri geçtiğimiz yıl kripto para yatırımcılarının rüyalarına girdi. Rusya ve Ukrayna arasındaki savaşın “Rusya petrol satamazsa” biteceğine inanan Trump bu konuda ağır tehdit içeren açıklamalar yapmıştı. Çin ve Hindistan’a %100’ün üzerinde vergiyi “sadece Rusya’dan petrol aldıkları için” getirebileceğini söyleyen Trump’a Putin alaycı cevaplar verdi. Hatta Hindistan ve Çin ile ikili açıklamalar yapıp işbirliğini artıracaklarından vesaire bahseden Putin %100’lük tarifelerin ortaklarını sıkıştıracağına ihtimal vermedi.

Bugün Modi ile görüşen Trump nihayet Hindistan ile anlaştıklarını açıkladı. Anlaşmaya varılan konular ve Trump’ın açıklamalarının önemli satırbaşları şöyle;

  • Hindistan Rusya’dan petrol alımını durdurmayı ve ABD’den ve muhtemelen Venezuela’dan çok daha fazla petrol almayı kabul etti.
  • ABD’nin karşılıklı gümrük vergisini %25’ten %18’e düşüreceği bir ticaret anlaşması yapılacak.
  • Hindistan da ABD’ye uyguladığı gümrük vergilerini ve gümrük dışı engelleri sıfıra indirecek.
  • Hindistan 500 milyar doların üzerinde ABD enerji, teknoloji, tarım, kömür ve diğer birçok ürününe ek olarak, çok daha yüksek bir seviyede ABD malları satın alacak.

Trump şunları söyledi;

“Hindistan ile olan muhteşem ilişkimiz bundan sonra daha da güçlenecek. Başbakan Modi ve ben, çoğu kişi için söylenemeyecek bir şey olan, İŞLERİ YAPIYORUZ. Bu konuya gösterdiğiniz ilgi için teşekkür ederiz!”

Bu arada yazı hazırlandığı sırada yeni bir son dakika gelişmesi daha oldu. BLS, Ocak ayı istihdam raporunu Cuma günü yayınlamayacak. Hükümet kapanması nedeniyle raporun gecikeceği açıklandı. Verilerin kripto paraların aleyhine gelmesinden endişe edildiği için bu ortamda raporun ertelenmesi kripto paraların lehinedir.

