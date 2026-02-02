Bernstein Analistlerinin Yeni 2026 Kripto Para Tahminleri

Grafiklerde yaşanan dalgalanmanın ardından dört yıllık döngü hikayesinin alıcıları arttı ve BTC için düşüş senaryoları fazlasıyla alıcı buluyor. Bernstein analistleri yaşanan düşüşün ardından yeni tahminlerini paylaştı. Dip hedefleri mevcut seviyeye pek yakın değil ancak değerlendirmelerinde başka önemli detaylar da yer alıyor.

Bernstein 2026 Kripto Para Tahminleri

AllianceBernstein (AB) grubunun parçası olan Bernstein Research kripto paralarla alakalı kapsamlı değerlendirmeleriyle biliniyor. AllianceBernstein 867 milyar doların üzerinde varlık yönetiyor ve 5 milyar dolar değerinde. Dünya genelinde yaklaşık 4.850 profesyoneli bulunan şirketin merkezi Nashville, Tennessee’de. Şirketin yaklaşık %68’lik çoğunluk hissesi Fransız sigorta devi AXA kökenli olan Equitable Holdings’e aittir.

Bernstein’in analistlerinin sıradan analistlerden farklı olduğunu anladığımıza göre değerlendirmelerini ele alalım. Gautam Chhugani liderliğindeki analistler müşterilere gönderdikleri son notta kripto paraların kısa vadeli kripto ayı döngüsünde olduğunu yazı.

Analistlere göre son döngüdeki en yüksek seviye olan 60 bin dolar civarı BTC’nin 2026 yılında dip yapacağı nokta olacak. Bernstein, Çin ve Hindistan dahil olmak üzere merkez bankalarının altın birikimini hızlandırması nedeniyle BTC’nin altın karşısındaki değerinin hızla eridiğini hatırlatıyor. Bu durum geçen yılki zayıf performansın da sebepleri arasında.

Bernstein, son iki yılın Bitcoin için “kurumsal bir döngü” olduğuna inanıyor ve hazine şirketleriyle toplam ETF girişinin 165 milyar doları aşmasına atıfta bulunuyor.

Kevin Warsh’ın kripto para endüstrisi ile Fed arasında daha iyi ilişkileri mümkün kılacağına inanan analistler artık Fed cephesinde “Bitcoin’in ciddiye alınmasını” bekliyor. Bernstein analistleri birçok faktörün birleşimi olarak kripto para kışının başlangıcında değil gecikmiş düzeltmenin ortalarında olduğumuza inanıyor ve 2026 yılından umutlu.

Bitcoin (BTC)

BTC dört gün sonra ilk günlük yeşil mumunu BTC daha derin dibine ulaştıktan sonra yaktı. Şimdilik 78 bin dolar civarında oyalanması umut verici ancak kısa vadede 82 bin doların aşılıp ETF maliyet ortalamasının geçilmesi gerekiyor. Bugün ilerleyen saatlerde ETF yatırımcılarının ne yaptığı önemli olacak.

Eğer ETF yatırımcıları maliyet altına düşen fiyat nedeniyle daha büyük kayıpların endişesinin sonucu olarak satışları hızlandırırsa bu durum spot fiyatı da aşağı çıkar. Nitekim geçen haftaki çıkışların 2026 yılını net çıkış yılına dönüştürdüğünden bahsetmiştik.