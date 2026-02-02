BITCOIN (BTC)

Bernstein Analistlerinin Yeni 2026 Kripto Para Tahminleri

Özet

  • Bernstein analistleri "kısa vadeli ayı evresinde" olduğumuzu ve yılın geri kalanının daha iyi geçeceğini söylüyor.
  • Analistler BTC'nin bu süreçte 60 bin dolar civarında dip yapmasını bekliyor.
  • Bitcoin halen ETF yatırımcılarının ortama maliyetinin altında Strategy maliyetinin hemen üzerinde. Bugünkü ETF çıkışları ortalamanın üzerinde olursa sonuçları ağır olabilir.
  • Piyasa etkisi: Nötr
Grafiklerde yaşanan dalgalanmanın ardından dört yıllık döngü hikayesinin alıcıları arttı ve BTC için düşüş senaryoları fazlasıyla alıcı buluyor. Bernstein analistleri yaşanan düşüşün ardından yeni tahminlerini paylaştı. Dip hedefleri mevcut seviyeye pek yakın değil ancak değerlendirmelerinde başka önemli detaylar da yer alıyor.

İçindekiler
1 Bernstein 2026 Kripto Para Tahminleri
2 Bitcoin (BTC)

Bernstein 2026 Kripto Para Tahminleri

AllianceBernstein (AB) grubunun parçası olan Bernstein Research kripto paralarla alakalı kapsamlı değerlendirmeleriyle biliniyor. AllianceBernstein 867 milyar doların üzerinde varlık yönetiyor ve 5 milyar dolar değerinde. Dünya genelinde yaklaşık 4.850 profesyoneli bulunan şirketin merkezi Nashville, Tennessee’de. Şirketin yaklaşık %68’lik çoğunluk hissesi Fransız sigorta devi AXA kökenli olan Equitable Holdings’e aittir.

Bernstein’in analistlerinin sıradan analistlerden farklı olduğunu anladığımıza göre değerlendirmelerini ele alalım. Gautam Chhugani liderliğindeki analistler müşterilere gönderdikleri son notta kripto paraların kısa vadeli kripto ayı döngüsünde olduğunu yazı.

Analistlere göre son döngüdeki en yüksek seviye olan 60 bin dolar civarı BTC’nin 2026 yılında dip yapacağı nokta olacak. Bernstein, Çin ve Hindistan dahil olmak üzere merkez bankalarının altın birikimini hızlandırması nedeniyle BTC’nin altın karşısındaki değerinin hızla eridiğini hatırlatıyor. Bu durum geçen yılki zayıf performansın da sebepleri arasında.

Bernstein, son iki yılın Bitcoin için “kurumsal bir döngü” olduğuna inanıyor ve hazine şirketleriyle toplam ETF girişinin 165 milyar doları aşmasına atıfta bulunuyor.

Kevin Warsh’ın kripto para endüstrisi ile Fed arasında daha iyi ilişkileri mümkün kılacağına inanan analistler artık Fed cephesinde “Bitcoin’in ciddiye alınmasını” bekliyor. Bernstein analistleri birçok faktörün birleşimi olarak kripto para kışının başlangıcında değil gecikmiş düzeltmenin ortalarında olduğumuza inanıyor ve 2026 yılından umutlu.

Bitcoin (BTC)

BTC dört gün sonra ilk günlük yeşil mumunu BTC daha derin dibine ulaştıktan sonra yaktı. Şimdilik 78 bin dolar civarında oyalanması umut verici ancak kısa vadede 82 bin doların aşılıp ETF maliyet ortalamasının geçilmesi gerekiyor. Bugün ilerleyen saatlerde ETF yatırımcılarının ne yaptığı önemli olacak.

Eğer ETF yatırımcıları maliyet altına düşen fiyat nedeniyle daha büyük kayıpların endişesinin sonucu olarak satışları hızlandırırsa bu durum spot fiyatı da aşağı çıkar. Nitekim geçen haftaki çıkışların 2026 yılını net çıkış yılına dönüştürdüğünden bahsetmiştik.

Yıllar önce yeni teknolojilere ve şifreleme alanına merakım beni kripto paraların içine sürükledi. Ve içine girdikçe "o işin o kadar da öyle olmadığını" gördüm.2017 yılından bu yana da yazar olarak kriptoyla ilgileniyorum. OSINT, programlama, hukuk gibi alanlardaki (temel düzeyde) merakımdan doğan bilgiyle kriptoyu birleştirdiğimde bu alan çok daha keyifli hale geldi.Yıllar içinde 14.000'in üzerinde makaleye imza attım ve kripto ETF süreçleri, FTX çöküşü, SEC davaları ve küresel kripto yasaları (MiCA, CLARITY Act vb.) gibi dönüm noktalarını eş zamanlı olarak yaşarken okuyucu için bunları değerlendirmek, analiz etmek oldukça eğlenceliydi.Sadece finansal verileri değil, Web'3 teknolojisinin arka planındaki gelişmeleri ve olgunlaşan "yeni varlık türünün" her aşamasını canlı şekilde izleyip analiz etmek kendi penceremden yorumlamak bana çok şey kattı.Bugüne kadar binlerce makaleye imza atmanın en güzel yanı her gün yeni şeyler öğrenmenin hazzıdır. Ve 3 yıl önceki herhangi bir gündemin bugün sonuçlarını, evrimini, görüp geçmişten bugüne neler olduğunu değerlendirmek tüm sürece hakim şekilde yaşananları ele almak oldukça keyifli.
