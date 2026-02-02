2026 Kripto Para Vergi Hamlesi, Hindistan Duyurdu

Son 4 yılı aşkın süredir kripto paralar altcoinlerde devasa kayıplar yaşadı. Halen daha portföyler erimeye devam ediyor. Ancak son derece riskli olan bu alanda hisse senedi ve farklı yatırımlardan farklı olarak bazı ülkeler ağır vergiler üzerinde çalışıyor. Bu durum birçok ülkede seçim sonuçlarını bile etkiledi ancak Hindistan halkın tepkisine rağmen bunda kararlı.

Hindistan Kripto Para Vergisi

Ülke dışına sermaye çıkışı nedeniyle 2021 öncesinden beri Hindistan WazirX gibi platformlarla zaten mücadele ediyordu. Küresel ticarette dünyaya açılırken kripto konusunda içe kapanmayı tercih eden Hindistan büyük bir inovasyon fırsatını kaçırıyor.

Pazar günü Hindistan Maliye Bakanı Nirmala Sitharaman dokuzuncu bütçe sunumunda kripto vergilendirmesiyle ilgili detayları değiştirmedi. Hintli yatırımcılar için berbat bir şey çünkü dünyanın en sert kripto para vergi rejimiyle karşı karşıyalar. Bütçe tasarısı sunumunda %30 vergi oranı ve %1 Kaynakta Kesilen Vergi (TDS)’den bahsediliyor. Çoğu yatırımcı zaten zarardayken ve 4 yılda sermayeleri erimişken yatırımcılar bir de vergi mevzuatıyla uğraşacak.

İlk olarak Şubat 2022’de getirilen kripto vergilendirmesi Hindistan’ın 6,1 milyar dolarlık kripto işlem hacmini %75 azalttı. Dahası yatırımcılar baskından kurtulmak ve özgürce işlem yapabilmek için global borsalara akın etti.

Kripto Düşmanlığına Devam

2022 kurallarının değişmeden yeni bütçede kendine yer bulması, kripto para piyasalarındaki düşüş ve her işlemdeki %1 TDS traderler için ülkeyi yaşanmaz hale getiriyor. Hindistan bir sonraki adımına karar vermeden önce katı önlemler alıp bekleyip izleyip görmeyi tercih ediyor ve bu politika ülkede doğabilecek yüz milyarlarca dolarlık kripto girişimlerinin önünü kesiyor.

Web3 politika savunuculuğu kuruluşu Digital South Trust’ın kurucusu Sudhakar Lakshmanaraja katı vergilerin kapsamlı düzenleme için geçici olarak getirildiğini söylüyor. Ancak küresel regülasyon standartları oluşurken Hindistan’ın halen katı vergiler uygulamaya devam etmesi kripto düşmanlığı olarak yorumlanıyor. Nitekim üst düzey bürokratların önceki açıklamaları da kripto paralara karşı negatif ayrımcılığı ortaya koyuyordu.

Trump seçimleri kripto para yatırımcılarına vaatleriyle kazandı. Güney Kore’de de benzer seçim süreçleri gördük. Japonya’da kripto paralar seçimlere konu oldu. Muhtemelen önümüzdeki yıllarda kripto para yatırımcılarının sayısı katlanarak artarken siyasetteki rolü de güçlenecektir. Diğer hak ve özgürlüklerin yanında kripto paralar da önemli bir politika konusu.