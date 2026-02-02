Kripto Para Hukuku

2026 Kripto Para Vergi Hamlesi, Hindistan Duyurdu

Özet

  • Hindistan 2026 bütçe tasarısında da kripto paralara ağır vergiler uygulamaya devam ediyor.
  • Hindistan Maliye Bakanı Nirmala Sitharaman dokuzuncu bütçe sunumunda kripto paralarla ilgili ek usulsüzlük cezaları duyurdu.
  • Bütçe tasarısı sunumunda %30 vergi oranı ve %1 Kaynakta Kesilen Vergi (TDS)’den bahsediliyor.
  • Piyasa etkisi: Nötr
Fatih Uçar
Fatih Uçar

Son 4 yılı aşkın süredir kripto paralar altcoinlerde devasa kayıplar yaşadı. Halen daha portföyler erimeye devam ediyor. Ancak son derece riskli olan bu alanda hisse senedi ve farklı yatırımlardan farklı olarak bazı ülkeler ağır vergiler üzerinde çalışıyor. Bu durum birçok ülkede seçim sonuçlarını bile etkiledi ancak Hindistan halkın tepkisine rağmen bunda kararlı.

İçindekiler
1 Hindistan Kripto Para Vergisi
2 Kripto Düşmanlığına Devam

Hindistan Kripto Para Vergisi

Ülke dışına sermaye çıkışı nedeniyle 2021 öncesinden beri Hindistan WazirX gibi platformlarla zaten mücadele ediyordu. Küresel ticarette dünyaya açılırken kripto konusunda içe kapanmayı tercih eden Hindistan büyük bir inovasyon fırsatını kaçırıyor.

Pazar günü Hindistan Maliye Bakanı Nirmala Sitharaman dokuzuncu bütçe sunumunda kripto vergilendirmesiyle ilgili detayları değiştirmedi. Hintli yatırımcılar için berbat bir şey çünkü dünyanın en sert kripto para vergi rejimiyle karşı karşıyalar. Bütçe tasarısı sunumunda %30 vergi oranı ve %1 Kaynakta Kesilen Vergi (TDS)’den bahsediliyor. Çoğu yatırımcı zaten zarardayken ve 4 yılda sermayeleri erimişken yatırımcılar bir de vergi mevzuatıyla uğraşacak.

Nirmala’nın bütçe tasarısı kripto paralar için ek cezalar da içeriyor.

İlk olarak Şubat 2022’de getirilen kripto vergilendirmesi Hindistan’ın 6,1 milyar dolarlık kripto işlem hacmini %75 azalttı. Dahası yatırımcılar baskından kurtulmak ve özgürce işlem yapabilmek için global borsalara akın etti.

Kripto Düşmanlığına Devam

2022 kurallarının değişmeden yeni bütçede kendine yer bulması, kripto para piyasalarındaki düşüş ve her işlemdeki %1 TDS traderler için ülkeyi yaşanmaz hale getiriyor. Hindistan bir sonraki adımına karar vermeden önce katı önlemler alıp bekleyip izleyip görmeyi tercih ediyor ve bu politika ülkede doğabilecek yüz milyarlarca dolarlık kripto girişimlerinin önünü kesiyor.

Web3 politika savunuculuğu kuruluşu Digital South Trust’ın kurucusu Sudhakar Lakshmanaraja katı vergilerin kapsamlı düzenleme için geçici olarak getirildiğini söylüyor. Ancak küresel regülasyon standartları oluşurken Hindistan’ın halen katı vergiler uygulamaya devam etmesi kripto düşmanlığı olarak yorumlanıyor. Nitekim üst düzey bürokratların önceki açıklamaları da kripto paralara karşı negatif ayrımcılığı ortaya koyuyordu.

Trump seçimleri kripto para yatırımcılarına vaatleriyle kazandı. Güney Kore’de de benzer seçim süreçleri gördük. Japonya’da kripto paralar seçimlere konu oldu. Muhtemelen önümüzdeki yıllarda kripto para yatırımcılarının sayısı katlanarak artarken siyasetteki rolü de güçlenecektir. Diğer hak ve özgürlüklerin yanında kripto paralar da önemli bir politika konusu.

Haberlerimizi Whatsapp, Telegram, Instagram, Facebook, Twitter ve Youtube hesaplarımızdan takip edebilirsiniz.
Sorumluluk Reddi: Bu içerikte yer alan bilgiler yatırım tavsiyesi değildir. Kripto para birimlerinin yüksek volatilite ve dolayısıyla risk içerdiğini lütfen unutmayın. Yatırım kararlarınızı, kendi araştırmalarınız ve risk değerlendirmeleriniz doğrultusunda vermeniz önerilir. Ayrıntılı bilgilendirme için Trust Center sayfamızı inceleyebilirsiniz.

Bu haberler ilginizi çekebilir

Sıcak Gelişme: Ripple (XRP) Sonunda Lisansı Aldı

Bomba Gelişme: Trump’a Yarım Milyar Dolarlık Rüşvet Kripto Para Olarak Verildi

Yasa Dışı Bahis Dosyasında Çarpıcı Kripto Para Detayı: Baronun 460 Milyon Euro’luk Hesapları Donduruldu

Kripto Para Yasası İlerliyor Bitcoin Düştükçe Düşüyor

Salı’dan Perşembe Gününe Ertelendi, Kar Fırtınası Kripto Paraları Vurdu

Son Dakika: SEC ve CFTC “Kripto İçin” 27 Ocak’ta Harekete Geçecek

ABD’de Kripto Düzenlemesi Tartışması: Coinbase CEO’sundan Bankalara Sert Eleştiri

TAGGED: ,
Bu Haberi Paylaş
Fatih Uçar
By Fatih Uçar
Takip Et:
Yıllar önce yeni teknolojilere ve şifreleme alanına merakım beni kripto paraların içine sürükledi. Ve içine girdikçe "o işin o kadar da öyle olmadığını" gördüm.2017 yılından bu yana da yazar olarak kriptoyla ilgileniyorum. OSINT, programlama, hukuk gibi alanlardaki (temel düzeyde) merakımdan doğan bilgiyle kriptoyu birleştirdiğimde bu alan çok daha keyifli hale geldi.Yıllar içinde 14.000'in üzerinde makaleye imza attım ve kripto ETF süreçleri, FTX çöküşü, SEC davaları ve küresel kripto yasaları (MiCA, CLARITY Act vb.) gibi dönüm noktalarını eş zamanlı olarak yaşarken okuyucu için bunları değerlendirmek, analiz etmek oldukça eğlenceliydi.Sadece finansal verileri değil, Web'3 teknolojisinin arka planındaki gelişmeleri ve olgunlaşan "yeni varlık türünün" her aşamasını canlı şekilde izleyip analiz etmek kendi penceremden yorumlamak bana çok şey kattı.Bugüne kadar binlerce makaleye imza atmanın en güzel yanı her gün yeni şeyler öğrenmenin hazzıdır. Ve 3 yıl önceki herhangi bir gündemin bugün sonuçlarını, evrimini, görüp geçmişten bugüne neler olduğunu değerlendirmek tüm sürece hakim şekilde yaşananları ele almak oldukça keyifli.
Bir Önceki Yazı Son Epstein Belgelerinde Kripto Paralar (Michael Saylor, Tether vs)
Bir Sonraki Yazı Tek Başına 4,28 Milyon ETH Aldı, BTC Tekrar 79.000 Dolar
Yorum Yazın

BİZİ TAKİP EDİN

Son Haberler

Tek Başına 4,28 Milyon ETH Aldı, BTC Tekrar 79.000 Dolar
BITCOIN (BTC) Ethereum (ETH)
Son Epstein Belgelerinde Kripto Paralar (Michael Saylor, Tether vs)
Kripto Para Tether (USDT)
Kurumsal Kripto Para Yatırım Raporu ve 2 Şubat Piyasa Analizi
Kripto Para
Son Dakika: Strategy Çöküşte Bile Bitcoin Aldıklarını Açıkladı
BITCOIN (BTC)
Trump Öyle Bir Şey Yapacak ki… Altın, Gümüş ve Kripto Aniden Zıplayabilir
Ekonomi Kripto Para
Lost your password?