Bitcoin Yine Bildiğini Yaptı, Bu Haftaya Dikkat Edin

Özet

  • Bitcoin 68 bin doları da kaybetti. Yarın İran-ABD müzakereleri var ve Çarşamba günü Fed tutanakları yayınlanacak.
  • 20 Şubat tarihinde artık Yüksek Mahkemenin tarife kararının açıklaması bekleniyor. Trump "tarifeler iptal edilirse ekonomi çöker, borsa düşer" tarzında şeyler söylemişti. Kaos olası.
  • Cuma günü PCE rakamları gelecek ve bu hafta yaşanacak gelişmeler risk iştahını baltaladığından kriptoda hızlı yükselişler sürpriz olacaktır.
  • Piyasa etkisi: Nötr
Fatih Uçar
Fatih Uçar

Bitcoin fiyatı 68 bin doları zorlarken sonunda kırdı ve günlük dip 67.294 dolara geriledi. 70 bin dolar denemelerinin başarısızlıkla sonuçlanması şaşırtıcı değil ve bu hafta hem tutanaklar hem de PCE nedeniyle riskten kaçış modu açık. Peki bu hafta neden ekstra riskli?

İçindekiler
1 Yüksek Mahkeme Tarife Kararı
2 PCE ve Tutanaklar

Yüksek Mahkeme Tarife Kararı

Herkes 20 Şubat tarihinde Yüksek Mahkeme’nin gümrük tarifeleriyle ilgili kararını açıklamasını bekliyor. Bitcoin fiyatının böyle bir ortamda 70 bin doları test etmesi hiçbir şey ifade etmiyor çünkü geri dönüşten bahsetmek için kırılması gerekilen seviye 72 bin dolar. Bunun için umutlanmanın yolu da 70.800 dolar üzerinde kapanışlardan geçiyor.

Hafta sonunda ara yükseliş yaşansa da BTC bunları başaramadığından ve bu hafta Yüksek Mahkeme tarife kararı büyük ihtimalle açıklayacağından karşımıza böyle bir tablo çıkıyor.

Gümrük tarifelerinin iptali kaosu tetikleyeceğinden kripto paralar için negatif. 6 Kasım duruşmasında jüri Trump aleyhine karar verileceği yönünde izlenim oluşturdu. Kripto paralar düştü. Ocak ayında kararın açıklanması beklenen günlerde de düşüş gördük. Şimdi bu hafta yine karar açıklanabilir ve son ertelemenin ardından artık açıklanma ihtimali daha fazla.

Özetle Bitcoin’in 70 bin dolar testlerini açığa satış fırsatı olarak görenler haklı çıktı.

PCE ve Tutanaklar

Cuma günü PCE, Çarşamba günü Fed Tutanakları gelecek. İkisi de Fed’in faiz politikasıyla ilgili piyasa beklentisini etkileyecek gelişmeler. Üç büyük gelişmenin ortak özelliği risk iştahını baltalamasıdır. Bugünlerde risklere dair endişeler düşüşe neden olurken olayların yaşanması riskin gerçekleşmesiyle daha fazla düşüşe yol açabilir.

Tutanaklarda 2026 yılında yapılacak faiz indirimlerine aleyhine aşırı şahin detaylar görmemiz Çarşamba günü düşüşü hızlandırabilir. Faiz indirimlerine (ikinci defa) Ocak toplantısında ara verildiğinden piyasalar burada “molanın” gerekçelerine dair detay görmek isteyecek.

Çekirdek PCE için beklenti yıllıkta %2,9 ve bu 0,1 puanlık artış anlamına geliyor. Eğer Fed’in izlediği enflasyon göstergesi (PCE) yüksek gelirse istihdamın toparlandığı ortamda faiz indirimlerine ara vermenin en doğru karar olduğu teyit edilmiş olacak.

Özetle bu hafta riskler fazla ve riskin olduğu yerde kripto paralarda zayıflığın sürmesi doğal.

