Michael Saylor’ın Yönettiği Strateji Şirketi, Bitcoin’de Yüzde 88’lik Düşüş Senaryosunda Borçlarını Karşılayabileceğini Savunuyor

Bitcoin’e yaptığı büyük yatırımlarla tanınan ve son dönemde piyasada sıkça gündeme gelen Strateji şirketi, paylaştığı bir sunumda borç yapısı ve olası risklere karşı hazırlıklarına dair güncel veriler ortaya koydu. Michael Saylor’ın liderliğinde faaliyet gösteren şirket, Bitcoin fiyatında yaşanabilecek ciddi düşüşlere karşı bilançosunun dayanıklılığını vurguladı.

Mevcut Finansal Durum ve Bilanço Detayları

Şirketin paylaştığı verilere göre portföyünde yer alan Bitcoin’lerin toplam değeri, fiyat 69 bin dolar seviyesindeyken 49,3 milyar dolara ulaşıyor. Net borç ise 6 milyar dolar seviyesinde bulunuyor. Bu durum, şirketin elindeki Bitcoin varlıklarının borca karşı yaklaşık sekiz kat fazla olduğu anlamına geliyor. Net borç, tüm borçların toplamı ile USD rezervleri arasındaki fark olarak tanımlanıyor.

Stres Testi: Yüzde 88’lik Düşüş Senaryosu

Strateji, olası en sert piyasa senaryolarından birinin de değerlendirmesini yaptı. Buna göre Bitcoin fiyatının yüzde 88 oranında gerileyerek 8 bin dolara düştüğü durumda, elde tutulan Bitcoin’lerin toplam değeri de 6 milyar dolara kadar azalıyor. Net borç yine 6 milyar dolar seviyesinde kalırken, varlık-borç oranı ise 1’e düşüyor; böyle bir senaryoda dahi şirket, elindeki Bitcoin miktarı sayesinde tüm borçlarını karşılamaya devam edebileceğini aktarıyor.

Şirketin açıklamasına göre, “Bitcoin fiyatı yüzde 88 düşse bile, şirketin elindeki Bitcoin miktarı tüm borcunu karşılar ve finansal sorun yaşanmaz.”

Borç Yapısı ve Vade Profili

Strateji, ayrıca borç vadesi ve itfa tarihleriyle ilgili de dikkat çekici veriler paylaştı. Şirketin elinde bulunan dönüştürülebilir tahvillerin vade ve itfa tarihleri 2027 ile 2032 yılları arasında dağılmış durumda. Bu yapı, kısa vadede yeniden finansman baskısını azaltıyor.

Yönetim, mevcut dönüştürülebilir borcu zaman içerisinde özkaynağa çevirmeyi planladığını ve ek üst düzey borç ihraç etmeyi düşünmediğini belirtiyor. Bu yaklaşım, piyasalarda yaşanabilecek sert dalgalanmalarda zorunlu satış riskini sınırlandırmaya yönelik olarak geliştirildi.

Şirket, bu borçlanma politikasının, olası fiyat oynaklıklarından kaynaklanabilecek ani likidite problemlerine karşı bir tampon sağladığını ifade etti.

Bütün bu göstergeler ışığında, mevcut bilanço ve borç yapısının, yüksek volatilite ortamında dahi ciddi bir likidite krizine yol açmayacak şekilde planlandığı görülüyor. Ancak olası bir uzun süreli düşüşün piyasa güveni, hisse performansı ve finansmana erişimde baskı yaratabileceği de sektör çevrelerinde dile getiriliyor.