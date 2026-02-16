Deutsche Bank: ABD Dolarının Güvenli Liman Statüsü Sarsılıyor

Deutsche Bank, ABD dolarının küresel piyasalardaki güvenli liman özelliğini kaybetmeye başladığına dikkat çekti. Bankanın döviz stratejileri bölümü yöneticisi George Saravelos, bu gelişmede yapay zekâ sektöründe yaşanan yoğunlaşmanın ve yükselen piyasa oynaklığının etkili olduğunu aktardı.

Yapay Zekâ Ağırlığı Küresel Dalgayı Tetikliyor

George Saravelos, doların artık riskten kaçış dönemlerinde her zaman değer kazanmadığını ve bunun temel nedeni olarak ABD hisse piyasasındaki artan belirsizliği işaret etti. Saravelos’a göre, ABD merkezli teknoloji şirketlerinden yayılan olumsuz bir tablo, dolar ve hisse senetlerinde eş zamanlı düşüşe yol açabilir. Bu durum, 2002’deki dot-com balonu sonrası yaşanana benzer şekilde, doların bir koruma aracı olarak işlevini yitirmesine sebep olabilir.

Yatırımcıların Endişeleri ve Piyasalardaki Değer Kaybı

Yapay zekâ yatırımlarına dair beklentilerin karşılanmaması, son dönemde küresel hisse senedi piyasalarında bir trilyon dolardan fazla değerin silinmesine neden oldu. Deutsche Bank’ın 440 yatırımcıyla gerçekleştirdiği ankete katılanların yüzde 57’si, 2026 yılı için piyasaların karşı karşıya olduğu en büyük riskin yapay zekâ şirketlerinin değerlemelerinde yaşanabilecek bir çöküş olduğunu ifade etti. Analizlerde, ABD ekonomisindeki büyümenin önemli bir kısmının, yalnızca 2026’da 500 milyar dolara ulaşabileceği düşünülen devasa yapay zekâ altyapı yatırımlarına dayandığı dile getirildi.

Dijital Alternatifler ve Yeni Platformlar Devreye Giriyor

Diğer yandan, banka araştırmacıları küresel finans sisteminin giderek daha fazla dijital alternatiflere yöneldiğine vurgu yaptı. Banka, ocak 2026’da 313 milyar dolar olan stabilcoin piyasa değerinin 2028’e kadar 2 trilyon doları aşabileceğini tahmin ediyor.

Deutsche Bank, kurumlara ve fon ihraççılarına yönelik yeni bir adım da attı. Memento Blockchain ve Interop Labs ile birlikte hayata geçirilen Digital Asset Management Access 2 (DAMA 2) platformu, düzenlemeye tabi fonların halka açık blokzincirler üzerinden ihraç edilmesini hedefliyor.

Bu platform, ihraççıların kapsamlı bir teknoloji ekibine sahip olmadan hızlı ve kolay şekilde yeni fonlar başlatabilmesini sağlamak üzere bir “blokzincir servisi” altyapısı sunuyor.

Deutsche Bank yöneticisi George Saravelos, “ABD hisse piyasasındaki kaliteli risk artışı nedeniyle, doların klasik güvenli liman özelliği zayıflıyor” görüşünü bildirdi.

Son dönemde ABD borsasındaki oynaklık ve yapay zekâ sektöründeki yüksek değerlemelerin yarattığı riskler, yatırımcıların alternatif varlıklara yönelmesine yol açıyor.

Gelişen dijital finansal ürünler, geleneksel piyasaların yanı sıra stabilcoinler ve kurumsal tokenizasyon projelerine de ilgiyi artırmaya devam ediyor.