İngiltere, Yapay Zekâ Sohbet Botlarına Karşı Sıkı Önlemler Getiriyor

Özet

  • İngiltere hükümeti yapay zekâ sohbet botlarına yönelik düzenleme hazırlıyor.
  • Çocuk güvenliği ve dijital ortamda suistimalin önlenmesi ana gündem maddeleri arasında yer alıyor.
  • Blokzincir tabanlı devlet tahvil projeleri de ülkenin dijitalleşme stratejisinde öne çıkıyor.
Birleşik Krallık Başbakanı Keir Starmer, ülkesinde çocuk güvenliğini artırmak amacıyla yapay zekâ tabanlı sohbet botlarına yönelik önemli yasal düzenlemeleri gündeme aldı. Starmer, özellikle yasa dışı ve uygunsuz içerik üretimini önlemek için hazırlanan yeni önlemlerle mevcut düzenlemelerdeki boşlukların kapatılmasını hedefliyor.

İçindekiler
1 Yapay zekâ sohbet botları ve Online Safety Act kapsamındaki değişiklikler
2 Grok’un yol açtığı tartışma ve hukuki boşlukların kapatılması
3 Sosyal medya ve dijital refah alanında ileriye dönük adımlar

Yapay zekâ sohbet botları ve Online Safety Act kapsamındaki değişiklikler

Başbakan tarafından duyurulan düzenleme, hali hazırda yürürlükte bulunan Online Safety Act kapsamında yapay zekâ sohbet botlarının da denetime tabi tutulmasını öngörüyor. Kriminal Suçlar ve Polislik Yasası’na eklenecek yeni maddeyle birlikte, sohbet botu sağlayıcılarının yasa dışı içeriklere karşı daha sıkı önlemler uygulaması zorunlu hale gelecek. Starmer, planlanan değişiklikleri, özellikle gençleri dijital ortamda korumak amacıyla topluma duyurdu.

Grok’un yol açtığı tartışma ve hukuki boşlukların kapatılması

Son dönemde xAI şirketinin Grok adlı sohbet botunun, çocukları içeren uygunsuz görseller ürettiğinin ortaya çıkmasının ardından İngiltere’de düzenleyici kurumlar harekete geçti. Starmer, çocukların dijital ortamdaki güvenliğinin devlet politikası açısından öncelikli olduğu görüşünü kamuoyuyla paylaştı. Bu kapsamda, sohbet botlarının şimdiye kadar kullanıcının arama yapmadığı veya iki kullanıcı arasında doğrudan paylaşım olmadığı durumlarda muaf tutulduğu düzenlemelerin değişmesi planlanıyor.

Yeni düzenlemeler uyarınca, chatGPT, Gemini ve benzeri sohbet botlarının sağlayıcılarına global gelirlerinin yüzde 10’una kadar idari para cezası uygulanabilecek veya ülkedeki hizmetleri tamamen engellenebilecek. Sağlayıcıların, çocuk istismarı materyalleri ve izinsiz özel görüntüler başta olmak üzere yasa dışı içerikleri önceden tespit ederek engelleyecek güvenlik önlemlerini hayata geçirmesi gerekecek.

Sosyal medya ve dijital refah alanında ileriye dönük adımlar

İngiliz hükümeti, yapay zekâ sohbet botlarının ötesinde daha geniş kapsamlı dijital güvenlik stratejileri üzerinde de çalışıyor. Mart 2026’da başlayacak olan dijital refah konulu kamu danışma sürecinde, 16 yaş altındaki çocuklar için Avustralya’dakine benzer sosyal medya kullanım yasağı ile sonsuz kaydırma gibi bağımlılık yaratan dijital tasarımların sınırlandırılması değerlendiriliyor.

Başbakan ayrıca, genç kullanıcıların vefatı durumunda sosyal medya şirketlerinin çocukların verilerini koruma yükümlülüğünü öngören “Jools Yasası” adlı yeni bir düzenlemeye de atıf yaptı. Bu düzenlemenin, yas sürecindeki ailelerin olayları daha iyi anlamasına yardımcı olması amaçlanıyor.

Öte yandan İngiltere, finansal alanda da dijital teknolojilerden yararlanmak için önemli bir adım attı. Ülkenin önde gelen bankalarından HSBC, devlet tahvillerinin dijitalleştirilmesini sağlayacak Digital Gilt Instrument (DIGIT) pilot uygulamasının başlatılması için görevlendirildi. HSBC’nin Orion isimli blokzincir altyapısı kullanılarak, devlet tahvillerinin hızlı ve düşük maliyetli şekilde dijital olarak ihraç edilmesi hedefleniyor.

Başbakan Starmer, bu yeni düzenlemelerin ve projelerin, Birleşik Krallık’ın dijital çağda hem güvenlik hem de inovasyon anlamında öncü konumunu güçlendirmesini amaçladığını ifade etti.

