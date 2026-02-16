Binance Mobil Uygulaması Filipinler’de Google Play’den Kaldırıldı

Winvest — Bitcoin investment
Özet

  • Binance uygulaması Filipinler’de Google Play Store’dan kaldırıldı ve erişim sorunu gündeme geldi.
  • SEC ve NTC, ülkede lisansı olmayan kripto platformlarına yönelik yaptırımlar uyguluyor.
  • Gelişmeler, kullanıcılar arasında endişe yaratırken şirketten resmi açıklama bulunmuyor.
Dünyanın en büyük kripto para borsalarından biri olan Binance’in mobil uygulamasının Filipinler’deki Google Play Store’dan kaldırılması kullanıcılar arasında yeni soruları beraberinde getirdi. Uygulamanın kaldırılmasının ardından ülkedeki bazı kullanıcılar Binance yerine alternatif uygulamalara veya bölgesel sürümlere yönlendiriliyor.

İçindekiler
1 Kullanıcılar Uygulama ve Siteye Erişim Sorunu Yaşıyor
2 Düzenleyici Kurumlardan Yaptırım Hamleleri

Kullanıcılar Uygulama ve Siteye Erişim Sorunu Yaşıyor

Filipinler’deki bazı kullanıcılar, yalnızca mobil uygulamanın değil, aynı zamanda Binance’in internet sitesine erişimde de zorluklar yaşandığını aktarıyor. Kullanıcıların paylaştığı ekran görüntülerinde “Privacy Error” ve “Site can’t be reached” gibi hata mesajları gözlemlendi. Bu erişim sorunları, ülkede platforma yönelik bazı kısıtlamaların gündeme gelebileceğine dair işaretler olarak değerlendiriliyor.

Düzenleyici Kurumlardan Yaptırım Hamleleri

Filipinler’deki bu gelişmeler, hükümetin yabancı kripto borsalarına yönelik artan düzenleme çabalarının sürdüğü bir döneme denk geliyor. Ülkenin Sermaye Piyasası Kurulu (SEC) ile Ulusal Telekomünikasyon Komisyonu (NTC), yerel lisansı olmayan platformlara karşı çeşitli önlemler alıyor. 2024 yılının sonlarında SEC, büyük uygulama mağazalarına çağrıda bulunarak Binance’in ülkedeki uygulama mağazalarından kaldırılmasını talep etmişti. Kurum, Binance’in Filipinler’de kayıt dışı menkul kıymetler sunduğu ve lisanssız aracı kurum olarak faaliyet gösterdiği gerekçesiyle bu adımı attı. Benzer şekilde NTC de Binance’in web sitesine ülke çapında erişimin engellenmesi için girişim başlatmıştı.

Yaşanan gelişmelerle ilgili olarak Binance yönetiminden resmi bir açıklama gelmiş değil. Şirketin uzun süredir çeşitli piyasalarda karşılaştığı regülasyon baskısı, Filipinler’de de kendini göstermeye devam ediyor. Platformun ülkedeki mevcut durumu ve geleceğine ilişkin belirsizlikler ise henüz giderilmiş değil.

Bir sosyal medya kullanıcısının Binance’in resmi topluluk platformunda yaptığı paylaşımlar, yerel kullanıcılar arasında yaygın endişeleri yansıtıyor. Söz konusu kullanıcının, uygulamanın mağazadan kaldırılmasını gündeme getirdiği görülüyor.

Bir sosyal medya paylaşımında, Binance uygulamasının Filipinler’deki mağazadan kaybolduğu belirtilerek kullanıcıların bu durumdan endişe duyduğu aktarıldı.

Filipinler’deki bu hamleler, Singapur ve Hindistan gibi çeşitli ülkelerde de Binance’e yönelik uygulanan regülasyon önlemleriyle benzerlik gösteriyor. Hindistan’da Binance, yedi ay süren bir yasak sonrası kayıtlı bir şirket olarak faaliyetlerini yeniden başlatmıştı.

Filipinler, son yıllarda kripto para piyasasına ve ilgili borsalara olan ilgisiyle öne çıkıyor. Yerel düzenleyicilerin attığı bu adımların kripto ekosistemi üzerindeki etkileri ise ülkedeki yatırımcılar tarafından yakından takip ediliyor.

Yaşanan gelişmeler sonrası kullanıcılar, platformun yeniden erişime açılıp açılmayacağı veya lisans süreçlerinde ne gibi ilerlemeler olacağını merak ediyor. Düzenleyici kurumların yakın dönemde atacağı adımlar, Binance’in Filipinler’de nasıl bir yol haritası izleyeceğini belirleyecek.

Bir Önceki Yazı Stani Kulechov: Tokenizasyonun Enerji Sektöründe Trilyon Dolarlık Bir Pazar Yaratabileceğine İnanıyor
Bir Sonraki Yazı 4.3 Milyar Dolarlık Uzlaşma Tehlikede: Dev Borsa Binance Sallanıyor
