4.3 Milyar Dolarlık Uzlaşma Tehlikede: Dev Borsa Binance Sallanıyor

Dünyanın en büyük kripto para borsası Binance, İran bağlantılı 1 milyar dolarlık işlem hacmine aracılık ettiği yönündeki iddiaları sert bir dille yalanladı. 13 Şubat tarihli bir raporla gündeme gelen suçlamalar, borsanın yaptırım kurallarını ihlal ettiğini ve bu durumu raporlayan uyum görevlilerini işten çıkardığını öne sürüyor. Richard Teng liderliğindeki yönetim ise tüm iddiaları reddederek, kurumun yasal düzenlemelere tam uyum sağladığını ve iç denetim süreçlerinin şeffaf olduğunu savunuyor.

Yaptırım İhlali İddiaları ve Tron Ağındaki Hareketlilik

13 Şubat’ta yayımlanan kapsamlı bir araştırma raporu, Binance üzerindeki veri akışının Mart 2024 ile Ağustos 2025 tarihleri arasında İranlı kuruluşlarla bağlantılı devasa bir transfer trafiğine işaret ettiğini iddia ediyor. Raporda öne çıkan en çarpıcı detay, söz konusu 1 milyar dolarlık hacmin büyük bir kısmının Tron blokzinciri üzerinde hareket eden Tether (USDT) üzerinden gerçekleşmiş olması. Blockchain analitik verilerine dayandırılan bu iddialar, kripto para dünyasında yaptırımların delinip delinmediği sorusunu yeniden tartışmaya açtı.

Binance cephesi, söz konusu iddiaların ardından dış hukuk danışmanlarının da katılımıyla derinlemesine bir iç inceleme başlattığını duyurdu. Eş CEO Richard Teng, yürütülen incelemeler sonucunda herhangi bir yaptırım ihlaline rastlanmadığını bizzat açıkladı. Şirket, özellikle ABD Hazine Bakanlığı’na bağlı Yabancı Varlıkları Kontrol Ofisi (OFAC) gibi kurumların belirlediği standartlara uyum sağlamak için tarama sistemlerini ve işlem izleme araçlarını sürekli olarak güncellediğini vurguluyor.

Öte yandan, Tron ağı ve sabit coinler üzerindeki denetim eksikliği suçlamaları sadece Binance’i değil, tüm sektörü baskı altına alıyor. Daha önce farklı platformların da benzer gerekçelerle yaptırımlara maruz kalması, borsa üzerindeki spekülasyonları güçlendiriyor. Ancak mevcut durumda, yayınlanan rapor ile Binance’in resmi reddi dışında yetkili mercilerce başlatılmış yeni bir yasal süreç veya kesinleşmiş bir kanıt bulunmuyor.

Uyum Ekipleri ve 4,3 Milyar Dolarlık Geçmişin Gölgesi

İddiaların bir diğer kritik bacağını ise Binance’in uyum biriminde görev yapan personelin işten çıkarılması oluşturuyor. Raporda, aralarında eski kolluk kuvveti çalışanlarının da bulunduğu bazı uzmanların, riskli gördükleri işlemleri rapor ettikleri için görevlerine son verildiği öne sürülüyor. Son aylarda artan istifaların arkasında da bu baskıcı tutumun yattığı iddia edilse de şirket yönetimi, muhbir koruma yasalarına sıkı sıkıya bağlı olduklarını ve hiçbir çalışanın uyum raporu sunduğu için cezalandırılmadığını savunuyor.

Bu tartışmaların Binance için bu denli kritik olmasının temel nedeni, 2023 yılında ABD makamlarıyla varılan 4,3 milyar dolarlık devasa uzlaşma anlaşması. Kara para aklamayı önleme ve yaptırım ihlalleri nedeniyle ödenen bu rekor ceza, borsayı küresel regülatörlerin merceği altına sokmuştu. Şirket, o günden bu yana daha sıkı bir denetim mekanizmasıyla çalıştığını ve iç kontrollerini sil baştan yapılandırdığını belirtiyor.

Yaşanan bu son polemik, kripto para endüstrisinin şeffaflık ve güven sınavından geçtiği bir döneme denk geliyor. Binance’in operasyonel süreçlerine dair ortaya atılan soru işaretleri, yatırımcılar ve regülatörler nezdinde yakından takip ediliyor. Henüz resmi bir yaptırım kararı açıklanmamış olsa da taraflar arasındaki bu veri savaşı, dijital varlıkların yasal geleceğini şekillendirecek gibi görünüyor.