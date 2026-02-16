Stani Kulechov: Tokenizasyonun Enerji Sektöründe Trilyon Dolarlık Bir Pazar Yaratabileceğine İnanıyor

Merkeziyetsiz finans alanında faaliyet gösteren Aave protokolünün kurucusu Stani Kulechov, enerji üretimi gibi büyüyen sektörlerin dijital varlık haline getirilmesinin, önümüzdeki yıllarda zincir üstü teminat miktarının önemli ölçüde genişlemesini sağlayabileceği görüşünü ortaya koydu. Kulechov, merkeziyetsiz finans uygulamalarının bugüne kadar ağırlıklı olarak klasik finansal ürünlere bağlı kaldığını, ancak bunun ötesine geçen alanlarda büyük fırsatlar bulunduğunu vurguluyor.

Yeni Teminat Türü: “Bolluk Varlıkları”

Kulechov, sosyal medyada yaptığı değerlendirmede, bugüne kadar tokenizasyondan en çok faydalanan varlıkların genellikle kıtlığı olan menkul kıymetler ve geleneksel finans araçları olduğuna dikkat çekti. Gerçek dünya varlıklarının zincir üstünde yaklaşık 23 ila 25 milyar dolarlık bir hacme ulaştığı belirtilirken, bu hacmin büyük bölümünün tahvil, emtia ve gayrimenkul gibi varlıklarda toplandığı aktarılıyor.

Kulechov’un öne çıkardığı “bolluk varlıkları” (abundance assets) kavramı ise, klasik ve kıt varlıkların aksine, üretiminin ölçeklenebilir ve tekrarlanabilir olduğu alanları tanımlıyor. Bunların özellikle güneş enerjisi altyapısı ve yenilenebilir enerji ile bağlantılı olduğu ifade ediliyor. Uzman isim, yalnızca güneş enerjisi alanında 2050 yılına kadar 15 ila 30 trilyon dolar arasında bir tokenizasyon potansiyeli oluşabileceğini, bu pazarın toplamda 50 trilyon dolara kadar erişebileceğini kaydediyor.

Enerji Projelerinde Tokenizasyonun Etkisi

Kulechov’un önerdiği modele göre, altyapı projelerini yöneten kuruluşlar, tıpkı sabit getirili menkul kıymetler gibi, enerji çiftliklerini veya benzeri tesisleri temsilen dijital varlıklar çıkaracak. Bu tokenler, ek finansman toplamak için teminat şeklinde kullanılabilecek.

Sistemin işleyişi, geleneksel altyapı yatırımlarına kıyasla, sermayenin daha kısa sürede yeniden kullanıma açılmasına olanak tanıyor. Yatırımcılar, sahip oldukları tokenleri istediği zaman elden çıkarıp yenilerine yönelebiliyor. Bu yaklaşımın, enerji sektöründe sermaye verimliliğinin artmasına katkı sağlayabileceği ifade ediliyor.

Tokenizasyonun, batarya depolama, robotik, dikey tarım, yarı iletken ve ileri imalat gibi artan arz temelli sektörlere de yayılabileceği ileri sürülüyor.

DeFi Ekosisteminde Gelişmeler ve Aave’nin Rolü

Kulechov’un açıklamaları, merkeziyetsiz finans ekosisteminin büyüme arayışında gerçek dünya varlıklarına olan ilginin arttığı bir dönemde geldi. DeFiLlama verilerine göre, toplam kilitli değeriyle Aave, borç verme protokolleri arasında liderliğini sürdürüyor.

Öte yandan Aave’nin kendi tokeni yılın ilk aylarında genel kripto para piyasasıyla beraber değer kaybı yaşadı. Sektörde yaşanan fiyat dalgalanmalarına rağmen platformun genel konumunu koruduğu görülüyor.

Bununla birlikte Aave Labs, “Aave Will Win” isimli yeni stratejik bir framework önerisi sundu. Bu çerçevede, Aave markalı ürünlerden elde edilen tüm gelirin Aave DAO hazinesine yönlendirilmesi planlanıyor.