Küresel bankacılık devi JP Morgan, yakın zaman önce yayımladığı araştırma raporunda, Chicago Mercantile Exchange’deki (CME) Bitcoin (BTC) vadeli işlemlerindeki açık faizin long pozisyonlardaki erimenin başlangıcından ziyade son aşamasında olduğunu gösterdiğini belirterek önemli bir detaya dikkat çekti.

Kripto Para Piyasası İçin “Sınırlı Olumsuzluk” Vurgusu

JP Morgan, 24 Ağustos’ta yayımladığı araştırma raporunda CME‘deki Bitcoin vadeli işlemlerdeki açık faizin long pozisyonlardaki erimenin başlangıç aşamasından ziyade son aşamada olduğunu belirtti. Açık pozisyon, opsiyonlar ya da vadeli işlemler gibi henüz sonuçlanmamış türev sözleşmelerin toplam sayısını ifade etmektedir.

Nikolaos Panigirtzoglou liderliğindeki JP Morgan analistleri, “Sonuç olarak, kısa vadede kripto para piyasası için sınırlı bir olumsuzluk görüyoruz” notunu düşerek kısa vadede görünümün pek de kötü olmadığına vurgu yaptılar.

Raporda, Ağustos ayında kripto para piyasasında yaşanan ve mahkemenin ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu‘nun (SEC) açtığı davada kısmen Ripple‘ın lehine verdiği karar sonrası başlayan ralliyi bir noktada durduran gücün hisse senetleri ve özellikle teknoloji gibi risk varlık piyasası genelindeki düzeltmeden kaynaklanan daha geniş çaptaki düşüşe dayandırılabileceği, bunun da teknolojideki köpükten, daha yüksek ABD reel getirileri ve Çin’le ilgili büyüme endişelerinden kaynaklandığı belirtildi.

SpaceX’in Bitcoin Satışı Kripto Para Piyasasındaki Son Düşüşte Etkili Oldu

JP Morgan, Elon Musk’ın kurduğu ve CEO’luğunu yaptığı SpaceX‘inin bir önceki çeyrekte tuttuğu BTC’leri sattığı haberinin kripto para piyasasındaki son düşüş için ek katalizör görevi gördüğünü de ekledi. Raporda, “Tüm bu haberler yatırımcıları long pozisyonların yoğunlaştığı bir dönemde yakaladı.” notu düşüldü.

Raporda ayrıca SEC’in Ripple davasında bölge mahkemesinin kararına itiraz ettiği ve itirazın sonucunun gelecek yıla kadar çıkmayacağı, bunun kripto para piyasası için yeni bir yasal belirsizlik dönemine neden olabileceğine dikkat çekilerek kripto para piyasasını çevreleyen düzenleyici belirsizlik için ayrı bir parantez düşüldü.