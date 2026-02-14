ABD’de CLARITY Act Tartışmaları: Stablecoin Getiri Yasağına Dijital Chamber’dan Uyarı

Kripto para sektöründe savunuculuk faaliyetleriyle bilinen Digital Chamber, ABD Kongresi’ni ödeme amaçlı stabilcoinlerin getiri sunma imkanlarının korunması için harekete geçmeye çağırdı. Son önerilerinde, mevcut yasa taslaklarının merkeziyetsiz finans (DeFi) ekosisteminin temel işleyişini engelleyebileceği öne sürüldü.

Stablecoin Getirilerinin Geleceği Tartışılıyor

Digital Chamber, taslak aşamasında yer alan CLARITY Act’in 404. maddesinde planlanan bazı muafiyetlerin korunması gerektiğini belirtti. Bu hükümlerle, bankaların sigortalı mevduatlara ödediği klasik faiz ile merkeziyetsiz borsalardaki likidite sağlama faaliyetlerinden elde edilen getiriler birbirinden ayrılıyor. Yani stabilcoin kullanıcılarının DeFi platformlarında elde ettiği ödüller, sıradan bir bankacılık faizi olarak değerlendirilmemiş oluyor.

Yasa Tasarısındaki Risklere Dikkat Çekildi

Grup tarafından yapılan açıklamada, söz konusu muafiyetlerin kaldırılmasının, sadece ABD içindeki inovasyonu sekteye uğratmakla kalmayıp, Amerikan dolarının dijital ekonomideki etkinliğini de zayıflatabileceği belirtildi. Digital Chamber, ABD’de düzenlenmiş stabilcoinlerin DeFi piyasalarına erişiminin yasaklanması halinde, sermayenin uluslararası piyasalara veya denetlenmeyen yabancı dijital varlıklara kayabileceği görüşünde. Böyle bir gelişme, dijital ekonomi içindeki dolar talebini azaltabilecek bir risk taşıyor.

Digital Chamber, getirilerin tamamen yasaklanmasının kullanıcıları pasif tutma stratejilerine yönlendireceğini ve bu durumun likidite havuzlarındaki ani fiyat değişimleri nedeniyle finansal kayıplara yol açabileceğini savundu.

Ayrıca, getirilerin kaldırılması halinde kullanıcılar “impermanent loss” olarak bilinen ve özellikle likidite havuzlarıyla bağlantılı olan risklerle daha fazla karşılaşabileceğine dikkat çekildi.

Düzenleyici Uyum için Orta Yol Arayışı

Öte yandan ABD’deki bankacılık lobisi, stabilcoinlerin bankaların karşılaması gereken sermaye koşulları olmadan getiri sunmasının finansal sistemde dengesizliğe sebep olabileceği uyarısında bulundu. Lobi temsilcileri, yüksek getirili stabilcoinlerin topluluk bankalarından likidite çekebileceğini ve bu durumun istikrarı zedeleyebileceğini iddia etti.

Bu eleştiriler karşısında Digital Chamber, getiri sunan stabilcoinlerin banka faiziyle karıştırılmaması adına kapsamlı tüketici bilgilendirme zorunluluğu getirilmesini önerdi. Ayrıca yasanın yürürlüğe girmesinden iki yıl sonra federal düzeyde “Mevduat Etkisi” çalışması yapılmasını tavsiye etti. Bu araştırmanın, stabilcoinlerin geleneksel finans sektörünü desteklediği bulgusunu ortaya koyacağı savunuldu.

Tüm bu gelişmeler, CLARITY Act kapsamında kapsamlı bir piyasa yapısı yasası görüşmelerinin kritik bir dönemece girdiği süreçte yaşanıyor. Haftanın başında Beyaz Saray’da yapılan bir toplantıda bankacılık kesimi ve kripto endüstrisi temsilcileri arasında anlaşmaya varılamadığı aktarılırken, Wall Street çevreleri stabilcoin ihraççılarının müşterilere doğrudan getiri sunabilmesine karşı tutumunu sürdürüyor. Sektör, bu tür ürünleri geleneksel mevduat sistemine doğrudan bir tehdit olarak değerlendiriyor.