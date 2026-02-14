Bitcoin’in Likidite Oranında Kritik Dönüm Noktası: SSR 9,6 Seviyesinde

Bitcoin’in likidite göstergesi olarak yakından takip edilen Stablecoin Supply Ratio (SSR), son günlerde 9,6 seviyesine yakın seyretti. Bu oran, özellikle geçmişte Bitcoin piyasasında önemli likidite dönüşlerinin yaşandığı seviyelerle örtüşüyor. Analiz şirketi CryptoQuant’ın güncel verilerine göre, SSR şu anda ortalama 9,5 ila 9,6 aralığında bulunuyor. Piyasa uzmanları, bu bantta yaşanan hareketin taraflı bir sinyal üretmediğini ifade ediyor.

SSR Neyi Ölçüyor?

SSR, Bitcoin’in toplam piyasa değerinin piyasadaki toplam stabilcoin arzına oranlanmasıyla elde ediliyor. Bu oran, dolaşımdaki stabilcoin’lerin Bitcoin’e kıyasla ne kadar güçlü ve etkin bir likidite sağladığını ölçmeye yarıyor. SSR’de gerileme görülmesi, stabilcoin arzındaki büyümenin Bitcoin’in piyasa değerine kıyasla daha hızlı olduğunu gösteriyor. Tersine, SSR’nin yükseldiği dönemler stabilcoin’lerin likidite gücünde azalma olduğu anlamına geliyor.

Kritik Bölgenin Destek ve Direnç Rolü

Verilere göre, SSR oranı geçmişte 9,5 seviyesinin üzerinden bu aşamaya yaklaştığında Bitcoin sıklıkla destek buldu. Bu süreçte, stabilcoin arzındaki artış kenarda bekleyen sermayenin piyasaya girebileceğine işaret ederken, Bitcoin fiyatında zayıflık dönemlerinde toparlanma veya yön değiştirme sinyali öne çıktı. Bu açıdan, 9,5 seviyesine üstten bir yaklaşım, piyasada olumlu bir likidite dinamiği doğurabiliyor.

Ancak bu seviye, hareketin yönüne göre direnç olarak da işlev görebiliyor. Eğer SSR oranı 9,5’in altından yukarıya doğru tırmanır ve bu bölgede kalıcılık sağlayamazsa, piyasada likidite artış hızının yavaşlaması ve stabilcoin’lerin göreli gücünde azalma ortaya çıkıyor. Tarihi örneklere bakıldığında, böyle dönemler kısa süreli zirveleri beraberinde getirmişti.

Likiditenin Gidişatı Ne Olacak?

SSR’deki mevcut seviyeler, doğrudan yükseliş veya düşüş sinyali vermekten ziyade bir denge noktasına işaret ediyor. Önemli olan, oranın hangi yöne hareket edeceği. SSR 9,5’in üzerinden aşağıya doğru sıkışırsa, piyasadaki alım gücünün artabileceğine işaret ediyor. Tersine, buradan yukarı yönlü bir hareket, olası likidite daralması anlamına gelebilir.

Analiz şirketi CryptoQuant, bu düzeyin mutlak bir iyimserlik veya kötümserlik anlamı taşımadığını ifade etti. Burada asıl belirleyici faktörün oranın hangi yönde hareket edeceği olduğunun altı çizildi. Şirketin değerlendirmesine göre:

“Yaklaşık 9,5 seviyelerine doğru yukarı bir sıkışma yaşanıyorsa, piyasadaki alım kapasitesi güçleniyor. Ancak aynı seviyeye aşağıdan bir yükseliş olduğunda, potansiyel bir likidite daralması riski oluşuyor.”

Bitcoin’in SSR göstergesi şu anda bu kritik bölgede seyrediyor ve bir sonraki yönün, bu alanın destek mi yoksa direnç mi oluşturacağına bağlı kalarak şekillenmesi bekleniyor.

Son veriler, piyasada anlamlı bir likidite eksikliğine işaret etmiyor. Ancak önümüzdeki dönemde bu durumun değişip değişmeyeceği, SSR oranınn gidişatına bağlı olarak netleşecek.