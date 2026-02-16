Grafiklerdeki Gizli Tehlike: Popüler Altcoin’in Yatırımcısı Panikte

Kripto para piyasasının son dönemdeki popüler varlıklarından Hyperliquid (HYPE), ay başından bu yana %25’i aşan değer kaybıyla yatırımcılarını temkinli bir bekleyişe sürükledi. Alçalan bir trend kanalı içerisinde hareket eden token, kritik destek seviyelerine doğru süzülürken piyasa aktörleri bu düşüşün bir alım fırsatı mı yoksa daha derin bir çöküşün habercisi mi olduğunu tartışıyor. Teknik göstergelerin zayıflamasıyla birlikte fiyatın kısa vadede %10 oranında daha değer kaybetme riski, dijital varlık üzerindeki baskıyı artırıyor.

Ayıların Hakimiyeti ve Teknik Görünüm

Günlük grafikler incelendiğinde, HYPE fiyatının yakın zamanda bir “alçalan takoz” formasyonundan çıkış yaparak 35 dolar seviyesindeki yerel dirence doğru atak yaptığı görülüyor. Ancak bu bölgenin üzerinde kalıcılık sağlanamaması ve art arda gelen başarısız kapanışlar, piyasada belirgin bir yorgunluk emaresi oluşturdu. Göreceli Güç Endeksi (RSI) verilerinin paralel bir düşüş kanalına girmesi, boğaların kontrolü kaybettiğini ve momentumun satıcıların lehine döndüğünü açıkça ortaya koyuyor.

Yaşanan bu geri çekilme süreci, fiyatı 27 ila 28 dolar arasındaki kritik destek bandına doğru itme potansiyeli taşıyor. Eğer satış baskısı mevcut kararlılığıyla devam ederse, fiyatın 25 dolar seviyesindeki psikolojik sınırı test etmesi kaçınılmaz görünüyor. Mevcut piyasa yapısı, hafta kapanışına kadar 30 doların üzerinde bir tutunma gerçekleşmediği sürece kısa vadeli düşüş eğiliminin korunacağını fısıldıyor. Satıcıların iştahı, fiyatı aşağı yönlü baskılamaya devam ederken, hacim tarafındaki veriler stratejik bir sessizliğe işaret ediyor.

Hacimdeki Kuruma ve Olası Senaryolar

HYPE üzerindeki değer kaybının dikkat çekici bir yönü, düşüşün agresif satışlardan ziyade alım isteğinin zayıflamasından kaynaklanmasıdır. İşlem hacimlerinin kademeli olarak kuruması, piyasadaki bu geri çekilmenin kalıcı bir trend dönüşünden ziyade teknik bir düzeltme olma ihtimalini güçlendiriyor. Yatırımcıların büyük bir kısmının kenara çekilerek beklemeyi tercih etmesi, piyasadaki likidite akışını yavaşlatırken, olası bir yukarı yönlü tepki için hacmin yeniden canlanması hayati önem taşıyor.

Şayet token, bahsi geçen destek bölgesinde tutunmayı başarır ve alım hacmi yeniden devreye girerse, 35 dolar direncine doğru yeni bir hamle izlenebilir. 40 dolar hedefinin tekrar masaya gelmesi için boğaların piyasaya güçlü bir dönüş yapması şart. Aksine bir senaryoda, 25 doların altına sarkılması durumunda düşüş trendinin ivme kazanması beklenebilir. Şu an için piyasa, HYPE’ın bu teknik kavşaktan hangi yöne savrulacağını görmek adına nefesini tutmuş durumda.