RIPPLE (XRP)

XRP’de Kan Banyosu: Fiyat 1,67 Dolardan Tepetaklak Oldu

Özet

  • XRP, 1,67 dolardaki sert dirençten dönerek kısa vadeli yükseliş momentumunu kaybetti.
  • 1,80 dolar desteğinin yitirilmesiyle birlikte teknik yapı satıcıların lehine döndü.
  • 1,60 doların geri alınamaması halinde 1 dolarlık psikolojik seviyeye düşüş riski bulunuyor.
  • Piyasa etkisi: Nötr
Ömer Ergin
Ömer Ergin - Kripto Para Gazetecisi

Kripto para piyasasının en köklü oyuncularından biri olan XRP, hafta sonunda gerçekleştirdiği sert yükselişin ardından piyasa genelinde büyük bir dalgalanmaya yol açtı. İntraday işlemlerde %20’lik devasa bir sıçrama yaparak 1,67 dolar seviyesine kadar tırmanan altcoin, bu noktada karşılaştığı yoğun satış baskısıyla kazanımlarını hızla geri vererek yatırımcılarını ters köşe yaptı. Yatırımcıların kar alımına gitmesiyle rotasını aşağı kıran fiyat kısa süre içerisinde kritik destek bölgelerine gerileyerek piyasadaki belirsizliği derinleştirdi.

İçindekiler
1 XRP’deki Satış Baskısı ve Teknik Bozulma
2 Kritik Seviyeler ve Gelecek Senaryoları

XRP’deki Satış Baskısı ve Teknik Bozulma

Haftalardır 1,80 – 1,85 dolar bandını güçlü bir kale gibi savunan XRP için işler, bu bölgenin kaybedilmesiyle karmaşık bir hal aldı. Bir zamanlar boğaların en güvenli limanı olarak görülen bu seviyenin altındaki kırılma altcoin’in piyasa yapısında ciddi bir hasar bıraktı. Şu an itibarıyla 1,48 dolar civarında dengelenmeye çalışan fiyat 1,67 dolar direncinden yediği sert darbenin yaralarını sarmaya uğraşıyor. Günlük grafiklerde görülen uzun üst fitiller alıcıların iştahının her seferinde profesyonel satıcılar tarafından bastırıldığını kanıtlıyor.

Düşüşün derinleştiği evrede altcoin 1,15 – 1,06 dolar arasındaki “talep bölgesi” olarak adlandırılan alandan güç alarak bir nebze nefes aldı. Ancak bu toparlanma çabası henüz trendin yönünü yukarı çevirmeye yetmiş değil. İşlem hacminin düşüş sırasında şişmesi, paniğin ve piyasadan çıkışların yoğunlaştığını işaret ederken, OBV (On-Balance Volume) verileri de sermaye girişinin zayıfladığını doğruluyor. DMI gibi teknik göstergelerin negatif bölgede kalması, ayıların hala oyunun içinde ve kontrol sahibi olduğunu gösteren en somut kanıtlardan birini oluşturuyor.

Piyasa aktörleri, momentumun tekrar alıcılara geçebilmesi için hacimli ve kararlı bir geri dönüş bekliyor. Sadece zayıf tepki alımlarıyla yetinilen her süreç altcoin’in daha alt seviyeleri test etme riskini masada tutuyor. Mevcut yapı, yatırımcıların büyük bir kısmının “bekle-gör” stratejisine geçmesine neden olurken, fiyatın 1,50 dolar altındaki seyri endişeleri canlı tutmaya devam ediyor.

Kritik Seviyeler ve Gelecek Senaryoları

XRP’nin kaderini belirleyecek olan kısa vadeli karar noktasında, boğaların ilk hedefi 1,58 – 1,60 dolar bölgesini yeniden ele geçirmek olmalı. Bu direnç hattının üzerinde sağlanacak günlük kapanışlar, piyasaya güven aşılayarak sırasıyla 1,80 dolar ve ardından 1,98 – 2,18 dolar arasındaki geniş direnç kümesine doğru yeni bir kapı aralayabilir. Boğaların kontrolü tam anlamıyla geri alabilmesi için bu bölgenin sarsılmaz bir kararlılıkla geçilmesi gerekiyor.

Aşağı yönlü risklerde ise 1,40 dolar seviyesi en hassas tampon bölge konumunda bulunuyor. Bu desteğin altına sarkılması durumunda satış baskısının şiddetlenmesi ve fiyatın tekrar 1,15 – 1,06 dolar seviyelerine gerilemesi muhtemel görünüyor. Eğer bu bölge de savunulamazsa, XRP’nin 1 dolar psikolojik sınırının altına doğru serbest düşüşe geçme ihtimali ciddi bir tehdit olarak karşımızda duruyor. Önümüzdeki birkaç günlük kapanış, bu hareketin sağlıklı bir düzeltme mi yoksa daha derin bir düşüşün başlangıcı mı olduğunu netleştirecek.

Şu anki tablo, piyasanın bir durulma evresinde olduğunu ancak yukarı yönlü ivmenin henüz teyit edilmediğini yansıtıyor. Yatırımcılar, hacim artışıyla desteklenen bir toparlanma görmedikçe temkinli kalmayı sürdürecek. XRP’nin bu kritik dönemeçten nasıl çıkacağı, sadece kendi fiyatını değil, altcoin piyasasının genel psikolojisini de etkileyecek güçte.

Ömer Ergin
By Ömer Ergin Kripto Para Gazetecisi
Paranın geleceği olduğuna inandığım Bitcoin ve diğer kripto paralarla ilgili yazmayı ve karalamayı sevdiğim için çevrimiçi kripto para haberciliğine yöneldim. 8 yılı aşkın süredir sektörün içinde, merkezindeyim. Son 3 yıldır COINTURK'te kripto para gazeteciliği yaparak Türk kripto para yatırımcısına doğrudan kaynağından haber getiriyorum.
