Bitcoin’da Yeni Döngü: Fiyat Hareketleri Tarihsel Kalıbı Test Ediyor

Bitcoin, klasik piyasa döngülerinde kritik olarak görülen bir yapısal dönüm noktasına yeniden yaklaşırken, fiyat grafiğindeki hareketler geçmişteki döngülerde rastlanan örüntülere benzer bir tablo çiziyor. Piyasada, fiyatın makro yapısının, Bitcoin’in ilk günlerinden bu yana büyük ölçüde değişmeden kaldığı ifade ediliyor. Şu anki teknik verilerin ise, bu döngünün tarihten farklı bir şekilde seyredip seyretmeyeceğinin temel belirleyicisi olarak öne çıktığı aktarılıyor.

Teknik Eşikler ve Yeni Döngü Senaryosu

Kripto para piyasası analisti EGRAG CRYPTO tarafından yapılan değerlendirmeye göre, Bitcoin’in mevcut döngüsünün önceki büyük döngülerden farklı şekilde ilerleyip ilerlemediğini anlamak için üç kritik teknik seviyenin yakından takip edilmesi gerekiyor. Bunlardan ilki, fiyatta 74.000 dolar seviyesinin üzerinde belirgin ve güçlü bir kapanış yaşanması. Bu seviye, mevcut kalıbın kırılıp kırılmayacağına dair ilk teknik sinyal olarak kabul ediliyor.

İkinci olarak, fiyatın 6 Şubat 2026’da görülen yaklaşık 60.000 dolar seviyesinin üzerinde kalıcı biçimde tutunması önemli görülüyor. Bu rakam, mevcut döngünün yapısal taban noktası olarak öne çıkıyor. Son olarak, fiyatın 100 günlük üstel hareketli ortalamanın kesiştiği yaklaşık 87.000 dolar seviyesinin üzerinde kalıcı kapanış yapması, uzun vadeli trendin yeni bir rejime geçtiğini doğrulayan gösterge olarak aktarılıyor.

Kritik Seviyelerin Aşılamadığı Senaryo

Mevcut döngünün, bahsi geçen teknik seviyelerde kalıcı bir ilerleme göstermemesi halinde, yapısal olarak önceki makro çerçeveden bir sapma yaşanmadığı değerlendirmesi öne çıkıyor. Bu durumda, fiyat hareketlerinin tarihten bilinen geniş piyasa kalıbını takip etmeyi sürdüreceği vurgulanıyor.

Yani, 74.000 dolar seviyesi üzerinde güçlü bir kırılım olmadan yapılan yükseliş girişimleri teyit edilmemiş kabul ediliyor. Yaklaşık 60.000 dolar seviyesinin kaybedilmesi, mevcut yapının zayıflamasına yol açabilir. 100 günlük üstel hareketli ortalama olan 87.000 doların üzerinde kapanış yapılamaması ise, Bitcoin’in döngüsel deseninden temel düzeyde bir kopuş olmadığını gösteriyor.

Fiyat Davranışlarında Dönüm Noktası

Analist EGRAG CRYPTO, teknik açıdan net bir tavır sergileyen döngü yapısının, belirli fiyat seviyelerinde görülecek kapanışlarla farklı bir karakter kazanabileceğine dikkat çekiyor. Kademeli biçimde 74.000, sonrasında ise 60.000 doların sürekli olarak destek olarak çalışması, ardından da 87.000 dolar civarında uzun vadeli ortalamaların aşılması gerektiği belirtiliyor. Analist şu ifadeleri kullandı:

“74.000 dolar üzerinde gerçekleşecek kapanış döngünün farklı bir seyir izlemesine yol açabilir. 60.000 dolar seviyesinin üzerinde kalmak yapısal bütünlüğü korur ve 100 EMA’nın yani yaklaşık 87.000 doların üzerinde kalıcı kapanış ise tarihi döngüden kopuşun sinyalini net biçimde verir.”

Bu teknik seviyeler geçilmeden mevcut piyasa düzeninin sürdüğü ve yalnızca zamanlama açısından bazı farklılıklar görülebileceği aktarılıyor.