Sıcak Gelişme: CBS İran Saldırısına İzin Çıktı Diyor, Bitcoin Düşüyor

Özet

  • Trump, Netanyahu'ya İsrail'in İran'ın balistik füze programına yönelik saldırılarını destekleyeceğini söyledi (CBS News, iki kaynağa atıfta bulunarak)
  • CAPO: Pazar günkü düşüşlere asla güvenmeyin. Yakında yükselişin devam etmesini ve yükseliş eğilimli bir hafta bekliyorum.
  • Yarın ABD ve Çin piyasaları tatil. Salı günü Umman'da ABD-İran "dolaylı" müzakereleri devam edecek.
  • Piyasa etkisi: Negatif
Fatih Uçar
Fatih Uçar

Yarın ABD piyasaları tatil ve bu yüzden bugün jeopolitikte sürpriz gelişmelere gebeydi. Ancak Salı günü müzakerelerin devam edeceği bilgisi paylaşıldı. CBS’in kaynaklarıysa bu haftaki Trump-Netanyahu görüşmesinin o kadar da boş geçmediğini ima ediyor. Yeni haftaya birkaç saat kala gelen haberler iyi değil.

İran, ABD ve Bitcoin

Bölgesel gerilim risk iştahını baltalıyor ve Bitcoin fiyatı bu durumdan fazlasıyla etkileniyor. Bugün 71 bin dolar sınırına kadar dayanan BTC şimdi 69 bin dolar desteğinin altına indi. Hem 72 bin dolar testi başarısızlıkla sonuçlanmış görünüyor hem de destek kaybedildi. Bunun sonucu olarak ETH 2 bin doların altına gerilerken birçok altcoin yüzde 5 kayıp yaşadı.

CBS 2 gizli kaynağa atıfta bulunarak şu sızıntıyı paylaştı;

“Trump, Netanyahu’ya İsrail’in İran’ın balistik füze programına yönelik saldırılarını destekleyeceğini söyledi.”

Bu durum müzakerelerde ABD’nin ciddiyetini göstermek için artık Netanyahu’ya saldırı emri verebileceğini veya müzakerelerin tamamen rafa kalkabileceğini söylüyor. Salı günü Umman’da yeni dolaylı görüşmeler var ve Trump daha önce son tarihin zaten İran’a bildirildiğini söylemişti. ABD Hazine Bakanıysa son 1 ayda 2 kez “İranlı yöneticileri dışarı para kaçırıyor, neler olacağını biliyorlar ve biz bu mali hareketleri izliyoruz” tarzında açıklamalar yapmıştı.

Yazı hazırlandığı sırada devam eden düşüşten bahseden Crypto Capo ise bunun çok sürmeyeceğini ve tuzak olduğunu yazdı;

“Pazar günkü düşüşlere asla güvenmeyin. Yakında yükselişin devam etmesini ve yükseliş eğilimli bir hafta bekliyorum. Umarım hafta sonunuz keyifli geçmiştir.” – Crypto Capo

Sorumluluk Reddi: Bu içerikte yer alan bilgiler yatırım tavsiyesi değildir. Kripto para birimlerinin yüksek volatilite ve dolayısıyla risk içerdiğini lütfen unutmayın. Yatırım kararlarınızı, kendi araştırmalarınız ve risk değerlendirmeleriniz doğrultusunda vermeniz önerilir. Ayrıntılı bilgilendirme için Trust Center sayfamızı inceleyebilirsiniz.

Fatih Uçar
By Fatih Uçar
Yıllar önce yeni teknolojilere ve şifreleme alanına merakım beni kripto paraların içine sürükledi. Ve içine girdikçe "o işin o kadar da öyle olmadığını" gördüm.2017 yılından bu yana da yazar olarak kriptoyla ilgileniyorum. OSINT, programlama, hukuk gibi alanlardaki (temel düzeyde) merakımdan doğan bilgiyle kriptoyu birleştirdiğimde bu alan çok daha keyifli hale geldi.Yıllar içinde 14.000'in üzerinde makaleye imza attım ve kripto ETF süreçleri, FTX çöküşü, SEC davaları ve küresel kripto yasaları (MiCA, CLARITY Act vb.) gibi dönüm noktalarını eş zamanlı olarak yaşarken okuyucu için bunları değerlendirmek, analiz etmek oldukça eğlenceliydi.Sadece finansal verileri değil, Web'3 teknolojisinin arka planındaki gelişmeleri ve olgunlaşan "yeni varlık türünün" her aşamasını canlı şekilde izleyip analiz etmek kendi penceremden yorumlamak bana çok şey kattı.Bugüne kadar binlerce makaleye imza atmanın en güzel yanı her gün yeni şeyler öğrenmenin hazzıdır. Ve 3 yıl önceki herhangi bir gündemin bugün sonuçlarını, evrimini, görüp geçmişten bugüne neler olduğunu değerlendirmek tüm sürece hakim şekilde yaşananları ele almak oldukça keyifli.
Yorum Yazın

