Sıcak Gelişme: CBS İran Saldırısına İzin Çıktı Diyor, Bitcoin Düşüyor

Yarın ABD piyasaları tatil ve bu yüzden bugün jeopolitikte sürpriz gelişmelere gebeydi. Ancak Salı günü müzakerelerin devam edeceği bilgisi paylaşıldı. CBS’in kaynaklarıysa bu haftaki Trump-Netanyahu görüşmesinin o kadar da boş geçmediğini ima ediyor. Yeni haftaya birkaç saat kala gelen haberler iyi değil.

İran, ABD ve Bitcoin

Bölgesel gerilim risk iştahını baltalıyor ve Bitcoin fiyatı bu durumdan fazlasıyla etkileniyor. Bugün 71 bin dolar sınırına kadar dayanan BTC şimdi 69 bin dolar desteğinin altına indi. Hem 72 bin dolar testi başarısızlıkla sonuçlanmış görünüyor hem de destek kaybedildi. Bunun sonucu olarak ETH 2 bin doların altına gerilerken birçok altcoin yüzde 5 kayıp yaşadı.

CBS 2 gizli kaynağa atıfta bulunarak şu sızıntıyı paylaştı;

“Trump, Netanyahu’ya İsrail’in İran’ın balistik füze programına yönelik saldırılarını destekleyeceğini söyledi.”

Bu durum müzakerelerde ABD’nin ciddiyetini göstermek için artık Netanyahu’ya saldırı emri verebileceğini veya müzakerelerin tamamen rafa kalkabileceğini söylüyor. Salı günü Umman’da yeni dolaylı görüşmeler var ve Trump daha önce son tarihin zaten İran’a bildirildiğini söylemişti. ABD Hazine Bakanıysa son 1 ayda 2 kez “İranlı yöneticileri dışarı para kaçırıyor, neler olacağını biliyorlar ve biz bu mali hareketleri izliyoruz” tarzında açıklamalar yapmıştı.

Yazı hazırlandığı sırada devam eden düşüşten bahseden Crypto Capo ise bunun çok sürmeyeceğini ve tuzak olduğunu yazdı;

“Pazar günkü düşüşlere asla güvenmeyin. Yakında yükselişin devam etmesini ve yükseliş eğilimli bir hafta bekliyorum. Umarım hafta sonunuz keyifli geçmiştir.” – Crypto Capo