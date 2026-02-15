Binance’a 900 Milyon Dolarlık Dev Kripto Transferi Dikkat Çekti

Kripto piyasalarında dikkat çeken bir transferde, büyük bir cüzdan üzerinden Binance borsasına toplam yaklaşık 900 milyon dolar değere sahip Bitcoin ve Ethereum gönderildi. Arkham platformunda takip edilen hareket, piyasada büyük bir portföy değişiminin gerçekleştirildiğine işaret ediyor.

Transferin Ayrıntıları

Son dönemde adını sıkça duyuran blockchain analiz platformu Arkham, söz konusu cüzdandan 5.000 Bitcoin (yaklaşık 348,8 milyon dolar) ve 261.025 Ethereum (yaklaşık 543,3 milyon dolar) olmak üzere toplamda 900 milyon dolara yaklaşan iki büyük transferin Binance adreslerine aktarıldığını veriyle ortaya koydu. Transferler sırasında ayrıca 144,4 milyon USDT‘nin cüzdandan çekildiği gözlemlendi. Bu durum, yalnızca pasif saklama değil, aktif portföy yönetimi amaçlı bir yeniden konumlandırma olabileceğini düşündürdü.

Yapının Özellikleri ve Yönlendirmeler

Transferlerde dikkat çeken bir diğer unsur ise, özellikle Ethereum işlemlerinin doğrudan borsa adresine gitmeyip, önce Aave ile ilişkili bazı adresler üzerinden yönlendirildikten sonra Binance’a ulaştırılması oldu. Kayıtlara göre, cüzdandan ayrıca 69.378 Ethereum (yaklaşık 144,4 milyon dolar), 96.117 Ethereum (yaklaşık 200 milyon dolar) ve 95.527 Ethereum (yaklaşık 198,8 milyon dolar) değerinde çok sayıda işlem, aşamalı şekilde Binance hesaplarına taşındı. Bu detay, hareketin tekil ve doğrudan değil, yapılandırılmış ve aşamalı bir portföy yönetimi stratejisiyle yapıldığını gösteriyor.

Kalan Kripto Varlıklar ve Portföy Dağılımı

Yapılan büyük ölçekli transferlere rağmen, aynı cüzdan elinde hâlen 20.661 Bitcoin (yaklaşık 1,45 milyar dolar) ve 547.720 Ethereum (yaklaşık 1,15 milyar dolar) tutmaya devam ediyor. Bu durum, cüzdan sahibinin piyasadan tamamen çıkmadığı, ancak likiditenin bir kısmını Binance borsasına taşıyarak portföyünde belirgin bir yeniden ağırlıklandırmaya gittiği işaretini veriyor.

Transferin Piyasa Üzerindeki Etkileri

Piyasalarda bu denli büyük transferler genellikle kısa vadede satış baskısı endişesi doğuruyor. İşlemlerin Bitcoin’in 70.000 dolar, Ethereum’un ise 2.090 dolar seviyelerinde olduğu dönemde gerçekleşmiş olması da ilginin artmasına neden oldu. Analizlere göre, Bitcoin için 70.000 ve Ethereum için 2.080–2.100 dolar bandı, kısa vadeli önemli likidite bölgeleri olarak öne çıkıyor. Eğer cüzdan sahibi borsaya aktarılan varlıkları satmaya başlarsa bu fiyat seviyeleri önemli bir sınavdan geçebilir.

Arkham’ın analizine göre, bu transferlerle ilgili olarak “büyük cüzdan sahibi varlıklarının önemli bir bölümünü borsa hesabına taşıdı, ancak hâlen ciddi miktarda Bitcoin ve Ethereum’a sahip olmayı sürdürüyor” değerlendirmesi yer aldı.

Bunlara ek olarak, transferlerin tek başına kesin bir satış anlamına gelmediği belirtildi. Kripto varlıkların borsaya taşınması satış ihtimalini artırsa da, bu tür hareketler portföy rotasyonu, kısmi kâr alma veya teminat güncellemesi gibi çeşitli amaçlara da hizmet edebiliyor.

Şu an için cüzdan sahibinin satış yapıp yapmayacağı belirsizliğini koruyor. Piyasa, bu varlık hareketlerinden sonra olası fiyat dalgalanmalarını ve likidite etkilerini dikkatle izliyor.