Balinalara Karşı Dikkatli Olmamız Gereken Günler Geldi

Bitcoin (BTC) fiyatı yazı hazırlandığı sırada 69 bin doları geri aldı ve 68 bin seviyesinin kazanılması oldukça olumlu. Fakat 72 bin dolar üstü kapanışlar görmeden dönüşten emin olmak zor. Üstelik Darkfost balinalara karşı dikkatli olmamız gereken günlere geldiğimizi söylüyor.

Bitcoin Balinalarına Dikkat

Öncelikle 3 ayı aşkın süredir Bitcoin yükselişi daha fazla satışı tetiklediği için devam eden toparlanmaya temkinli yaklaşmalıyız. BTC 69 bin doları aştı ancak rahatlamaya başlamak için 72 bin dolar üzerinde kapanışlar görmemiz gerekiyor. Üstelik altcoinlerde hızlı yüzde 5’lik kazançlar oluşmaya başladı ve hafta sonu hacimsizliğinin piyasaları neye sürükleyeceği belirsiz.

On-chain analisti Darkfost gerçekleşmemiş kazançları eriyen balinaların artık daha tehlikeli hale geldiğini söylüyor. Aşağıdaki grafiği paylaşan analist 1.000 BTC’den fazla tutan adresler anlamına gelen büyük balinaların NUPL’sine işaret etti. NUPL, gizli kayıpları ve karları değerlendirmek için kullanılan basit bir orandır. Yüksek olduğunda, gerçekleşmemiş karlar hakimdir. Doğal olarak düşük olduğunda da kağıt üzerinde zararlar hakim durumdadır.

“Bugün, bu balina grubunun NUPL’si 0,2’nin altına düştü. Bu seviye, tarihsel olarak sadece ayı piyasası oldukça ilerlemiş olduğunda gözlemlenen, sarı renkle gösterilen bir seviyedir. Bu, bu grubun şu anda neredeyse sıfır gerçekleşmemiş kara sahip olduğu anlamına gelir. Tarihsel olarak, ayı piyasasının dip noktalarında, bu balinalar sonunda çoğunlukla gerçekleşmemiş zararlar elde etmişlerdir, ancak bugün durum henüz böyle değildir. Bu konuda dikkatli olmak gerekir, çünkü bu büyük oyuncuların baskı altında olduğunu görmek, teslim olmaya neden olabilir ve BTC ve NUPL’yi daha da aşağı çekebilir. Bunu, özellikle en genç balinalar arasında, son birkaç gündür gözlemleyebiliyoruz. Bu balinalar şu anda zararlarını gerçekleştiriyor ve bazı günler bu zararlar çok önemli boyutlara ulaştı.”

O yüzden şu anda satış baskısının kaynağı olan bu balina teslimiyet aşamasına karşı dikkatli olmamız gerekiyor.

Bitcoin (BTC)

Kısa vadeli görünüm için dört saatlik grafikteki trend çizgisine bakan Columbus yazı hazırlandığı sırada bunun kırıldığını ve 72 bin doların da aşılmasıyla tekrar yükselişe geçilebileceğini söyledi.

“Bitcoin’in 4 saatlik EMA50 ve 72 bin direncini kırıp tekrar yükselişe geçip geçmeyeceğini görelim!” – Columbus