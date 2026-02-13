Bitcoin Geliştiricileri, P2MR İle Uzun Vadeli Kuantum Riskini Azaltmaya Yönelik Öneriyi Resmileştirdi

Bitcoin geliştirici ekibi, Pay-to-Merkle-Root (P2MR) adını taşıyan yeni bir çıktı tipiyle ilgili teklifin resmi Bitcoin Improvement Proposals (BIP) havuzuna eklenmesini onayladı. Söz konusu gelişme kripto para topluluğunda hızla gündeme gelirken, henüz hiçbir Bitcoin düğümü bu özelliğe geçiş yapmadı ve uygulama için herhangi bir zaman çizelgesi bulunmuyor.

P2MR ve Taproot Arasındaki Temel Farklar

P2MR özelliği, mevcut Taproot çıktısının sadeleştirilmiş bir versiyonu olarak görülüyor. Bugünkü Taproot çıktıları (P2TR), değiştirilen bir genel anahtara bağlı olarak çalışıyor ve harcama sırasında kullanıcılar iki yöntemden birini tercih edebiliyor: Anahtar yolunu (key-path) kullanarak doğrudan imza ile veya bir Merkle ağacındaki olası scriptlerden birini açığa çıkararak script yolunu (script-path) tercih etmek. Taproot işlemlerinde çoğunlukla anahtar yolu kullanılıyor çünkü operasyon daha küçük boyutlu ve ucuz yürütülüyor. P2MR ise anahtar yolunu tamamen ortadan kaldırıyor; çıktı, doğrudan script ağacının Merkle köküne bağlanıyor ve her harcama bir script’in açığa çıkarılmasını, ayrıca Merkle kanıtı sunulmasını gerektiriyor. Bu nedenle P2MR harcamaları, Taproot’a göre daha büyük (en az 103 bayt) ve daha yüksek işlem maliyetine sahip.

Kuantum Riski ve Saldırı Modelleri

Bitcoin’in gelecekte karşı karşıya kalabileceği kuramsal kuantum bilgisayar tehditlerine yönelik tartışmalar, özellikle zincir üstü veri ile uzun süreli bir saldırı alanı oluştuğunda daha fazla önem kazanıyor. BIP-0360 belgesi, kuantum riskini iki temel saldırı modeliyle değerlendiriyor. Uzun süreli açık halka hedeflenen saldırılarda, örneğin yıllarca görünür olan bir genel anahtar üzerinde, ileride geliştirilecek kuantum bilgisayarlar çevrimdışı bir şekilde özel anahtarı çözebilir. Kısa süreli saldırılarda ise, saldırganın onaylanmamış bir işlem sırasında çok kısa zamanda özel anahtarı ele geçirmesi gerekiyor. P2MR, özellikle uzun vadeli kuantum riskini ortadan kaldırmaya odaklanıyor; kısa süreli saldırılara ise tam koruma sağlamıyor.

Aktivasyon Süreci ve Geçiş Zorlukları

Bitcoin ağında büyük protokoller yavaş ve sıkı koordinasyon gerektiren bir süreçle hayata geçiyor. BIP-0360 da bu sürecin bir parçası ve yeni bir özelliğin yaygın kullanıma ulaşması için birçok aşamadan geçmek gerekiyor. Önerilen sistem aktifleşirse, P2MR yeni bir adres formatı (örneğin bc1z ile başlayan) olarak cüzdanlarda yer alacak ve kullanıcılar bu adreslere gönderim yaparak uzun vadeli riskleri azaltabilecek. Ancak mevcut Taproot çıktıları harcanmaya açık olmaya devam edecek ve koruma geriye dönük olarak uygulanmayacak.

Geçişin otomatik değil, isteğe bağlı olması planlanıyor. Kullanıcılar, bu güvenlik tedbirini önceliklendirdiklerinde gönüllü şekilde P2MR kullanmaya başlayacak. Yatırımcılar ve saklama kuruluşları için uzun vadeli koruma öne çıkarken, küçük yatırımcılar için işlem ücretlerinde artış ve gizlilik kaybı nedeniyle cazip olmayabilir.

P2MR’nin devreye alınması için düğüm operatörleri, madenciler, geliştiriciler ve ekonomik aktörler arasında geniş bir uzlaşı şart. Ayrıca, post-kuantum imza algoritmalarının nihai standartları ve entegre olma biçimleri de önerinin uzun vadeli değerini etkileyebilir.

Teknik olarak P2MR, Taproot tarzı işlevselliğin sürdürülebilmesi için yeni bir yapı taşını temsil ediyor. Özellikle çoklu imza çözümleri, süreli kasalar ve akıllı sözleşmelere yönelik gelişmiş scriptlerde kullanılmak üzere tasarlandı.

Önerinin ortak yazarlarından biri de Isabel Foxen Duke. Duke, teknik gelişmeyi yalnızca çekirdek geliştiricilere değil, genel kullanıcı kitlesinin de anlayabileceği şekilde sunmaya odaklanıyor. Bu yaklaşım, kuantum hazırlığını Bitcoin ekosistemi için herkesin erişebileceği, anlaşılır bir konu haline getirmeyi hedefliyor.

Son olarak, kriptografi alanında yapılan güncel akademik çalışmalar, post-kuantum imzaları ve kuantum bilgisayarların yeteneklerine dair daha somut kaynak tahminleri ortaya koymaya başladı. Ancak P2MR’nin Bitcoin’in ana protokolüne dâhil edilip edilmeyeceği, önümüzdeki birkaç yıldaki testler, tartışmalar ve topluluk koordinasyonuyla netleşecek.