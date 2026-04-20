Reabold Resources’tan İngiltere’de gaz destekli dev Bitcoin madenciliği hamlesi

  • ⚡ İngiltere’de Reabold Resources, gaz destekli yeni bir Bitcoin madenciliği tesisi kurmayı gündeme aldı.
  • Şirket, Batı Newton sahasında gazı veri merkezi projelerine ve Bitcoin üretimine yönlendirmeyi amaçlıyor.
  • 🔎 The Telegraph’a göre bu sahanın kapasitesiyle teorik olarak 50.000 $BTC üretimi mümkün olabilir.
  • Yetkililer enerji arzında sıkıntı öngörmediğini, projeyle enerji güvenliğinin destekleneceğini belirtiyor.
İngiltere’de enerji odaklı yatırım faaliyetleri yürüten Reabold Resources, ülkenin kuzeyinde doğal gazla çalışan bir Bitcoin madenciliği tesisi kurma fikrini gündeme aldı. Merkezi Londra’da olan şirket, bu hamleyi, gelecekte Birleşik Krallık ekonomisi için büyük önem taşıyacak veri merkezi projeleri için bir pilot uygulama olarak sunmayı planlıyor.

Doğal gaz kaynaklı Bitcoin üretim atağı

Şirketin açıklamasına göre, Batı Newton’daki kuyu sahasında elde edilecek gaz, mevcut veri merkezi geliştirme projelerini desteklemek ve ileride daha büyük çaplı tesislere öncülük etmek için kullanılacak. Reabold Resources’un yönetim ekibi, özellikle çevre izniyle kuyu işletme hakkına sahip olduklarının altını çiziyor.

Şirketin eş CEO’su Sachin Oza, bu modelin hem maliyetleri azaltabileceğine değindi hem de ilerleyen süreçte gaz sahasının gelişimini finanse ederek daha büyük bir merkez oluşturma potansiyelini gösterdi. Oza, özel gaz tedarikinin Bitcoin madenciliği operasyonlarını görece düşük maliyete çıkarabileceğinin altını çizdi.

“Özel bir gaz kaynağımız olduğu için Bitcoin madenciliği yapmak üzere bir veri merkezi kurarak bunu göreceli olarak düşük maliyete hayata geçirebiliriz. Bu ilk adım, hem gaz sahasının gelişimini finanse edecek hem de sistemin uygulanabilirliğini kanıtlayacak. Yani, sonrasında çok daha büyük bir veri merkezi kurulmasının yolunu açabilir,” ifadeleriyle projenin amacını paylaştı.

The Telegraph gazetesinde çıkan bir analizde, Batı Newton gaz sahasının, teorik olarak, 50.000 adet Bitcoin üretimini mümkün kılacak büyüklükte olduğuna dikkat çekilmişti. Bu değerlendirme, sektör temsilcileri tarafından projenin kapasitesine işaret eden önemli bir not olarak öne çıktı.

Gaz arzı tartışmaları ve resmi açıklamalar

Proje kamuoyunda, uluslararası gerginliklerin enerji tedarikini olumsuz etkileyebileceği gerekçesiyle eleştirilse de, İngiltere hükümetinden yapılan açıklamalar gaz arzında bir sorun beklenmediğine işaret etti. Mart ayında yapılan resmi basın açıklamasında, ülkenin 2025 yılında kullandığı gazın yalnızca yüzde 1’inin Katar’dan geldiğine vurgu yapıldı ve 2026’da bu oranın belirgin şekilde değişmeyeceği belirtildi.

“Birleşik Krallık’ın 2025’teki gaz arzının yalnızca yüzde 1’i Katar kaynaklıydı. 2026’da bu oranın önemli ölçüde değişmesini beklemiyoruz,” ifadesiyle kamuoyuna enerji arzı konusunda güvence verildi.

Reabold Resources’un proje gerekçeleri arasında, mevcut jeopolitik belirsizlikler içinde ülke enerji güvenliğine katkı sağlama hedefi de bulunuyor. Batı Newton sahasındaki ciddi doğal gaz rezervinin, hem madencilik faaliyetleri hem de ulusal enerji bağımsızlığı açısından öneminin altı çiziliyor.

Madencilikten yapay zekâya evrilen strateji

Kripto para sektöründe Bitcoin madenciliği faaliyetlerinin giderek akıllı işleme ve yapay zekâ destekli veri merkezine dönüşmesi, sektördeki dönüşümün bir göstergesi olarak değerlendiriliyor. Reabold Resources’un hamlesi, bu eğilimi yakalamayı hedefliyor.

Şirketin bu projesinin, sürdürülebilir enerji yönetimi, yeni nesil veri merkezleri ve kripto madenciliği entegrasyonu konularında sektör genelinde örnek oluşturup oluşturmayacağı merak ediliyor.

Sorumluluk Reddi: Bu içerikte yer alan bilgiler yatırım tavsiyesi değildir. Kripto para birimlerinin yüksek volatilite ve dolayısıyla risk içerdiğini lütfen unutmayın. Yatırım kararlarınızı, kendi araştırmalarınız ve risk değerlendirmeleriniz doğrultusunda vermeniz önerilir. Ayrıntılı bilgilendirme için Trust Center sayfamızı inceleyebilirsiniz.

