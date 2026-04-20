RAVE tokenında 11.000%’lik ani yükseliş ve çöküş sonrası manipülasyon iddiası gündemde

Kripto para topluluğu, son günlerde RaveDAO tarafından ihraç edilen RAVE tokenındaki olağanüstü fiyat hareketini ve arkasındaki olası manipülasyonları tartışıyor. Özellikle zincir üstü analizleriyle tanınan blockchain araştırmacısı ZachXBT, RAVE’de son dokuz gün içinde yaşanan ve birçok kullanıcıyı şaşırtan hızlı yükselişin ardından dikkat çekici iddialar ortaya attı.

Şüpheli transferler gündeme taşındı

ZachXBT, RAVE token fiyatının dokuz gün gibi kısa bir sürede 0,25 dolardan 27,33 dolara yükseldiğine, ardından ise yüzde 90’lık bir düşüşle dramatik biçimde 0,67 dolar seviyesine gerilediğine dikkat çekti. Piyasa değeri bu süreçte 5,7 milyar dolarlık hızlı bir kayıp yaşadı. Söz konusu fiyat hareketi, tek başına büyük bir manipülasyon şüphesi yaratırken, Blockchain araştırmacısı; bu dalgalanmanın tamamen organik olmadığı kanaatini savundu.

Araştırmacının on-chain verilerine göre, merkezi kripto borsalarında RaveDAO ekibine ait adreslerle ilişkili şüpheli bir hareket 26 Nisan tarihinde tespit edildi. ZachXBT, söz konusu cüzdanların Bitget borsasına yaklaşık 23 milyon dolarlık RAVE transferi yaptığını ve bu işlemin hemen ardından token fiyatının 1 dolardan 0,6 dolara kadar gerilediğini aktardı.

RaveDAO’nun açıklaması ve topluluk tepkisi

RaveDAO ekibi, CoinDesk’in aktardığı altı maddelik X paylaşımında, son dönemde dolaşan iddiaların gerçeği yansıtmadığını ileri sürdü ve hem ekip üyelerinin hem de projenin söz konusu fiyat hareketlerinden sorumlu olmadığını belirtti. Açıklamada, “Söylentilerin ve suçlamaların farkındayız. Ancak RaveDAO ekibi fiyat performansında herhangi bir dahiliyet taşımamaktadır” ifadesi yer aldı.

RaveDAO ekibi, toplulukta hızla yayılan iddialarla ilgili olarak, “Söylentilerden ve suçlamalardan haberdarız… Ancak doğrudan bir ilgimiz bulunmuyor” mesajını paylaştı.

Fakat ZachXBT, token’ın arzının ve ilk dağıtımının sadece birkaç adres arasında yoğunlaştığını, dolayısıyla ekip tarafından sorumlu kişilerin kim olduğunun büyük olasılıkla bilindiğini düşündüğünü belirtti. Araştırmacı ayrıca başlangıçta düşük dolaşımla dağıtılan bu varlığın, birkaç gün içinde büyük borsalarda 60 milyon dolardan 6 milyar dolara ulaşmasının doğal yollarla açıklanamayacağını savundu.

Merkezi borsaların rolü ve dikkat çekici iddialar

ZachXBT, yalnızca RAVE’de değil, büyük merkezi borsalarda listelenen birçok başka tokenda da benzer manipülasyon örnekleri gözlemlendiğini vurguladı. RAVE’de yaşanan fiyat hareketlerinin ise bugüne kadarki en bariz örneklerden biri olduğunun altını çizdi.

Araştırmacı, merkezi borsaların bu kadar büyük bir fiyat oynaklığını gözden kaçırmasının neredeyse imkânsız olduğuna dikkat çekti. Bu görüş, sektördeki ana aktörlerin denetim ve şeffaflık konularında daha fazla sorumluluk üstlenmesi gerekliliğini bir kez daha gündeme getirdi.

Merkezi borsalarda benzer manipülasyonların daha önce de yaşandığını belirten ZachXBT, RAVE’deki hareketlerin ise “şimdiye kadarki en açık” örneklerden olduğunu ifade etti.

Kısa sürede gerçekleşen sert fiyat artışının ardından sert bir düşüş yaşanması, birçok yatırımcının ciddi kayıplar yaşamasına yol açarken, manipülasyon iddialarının kripto piyasalarında giderek daha yakından takip edilmesine neden oldu.