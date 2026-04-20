HYPE Coin neye gidiyor? Yükselen takoz yüzde 30 harekete işaret ediyor

Savaşa ara verildi ancak gün geçtikçe ateşkesin uzaması veya barış anlaşmasına dönme ihtimali azalıyor. Bitcoin 75.400 dolar eşiğinde oyalanırken altcoinler yeniden kırmızıya boyandı. Peki 40 doları aşan HYPE Coin için güncel tahminler ne yönde?

Yeni nesil DEX alanındaki öncülerden olan Hyperliquid aylardır devam eden yıkıcı piyasa ortamından izole kalmayı başardı. Kripto paraların çoğu yeni diplere koşarken HYPE Coin 40 doları aşarak 2026 ATH seviyesine ulaştı. Önceki 2 zirvenin üzerinde tepe yapan HYPE eğer yükseliş trendi desteğini kaybederse hızlı bir kayıp serisi başlatabilir.

Geçtiğimiz haftalarda protokolün düzenli geliri ve güçlü TVL’ine işaret ederek HYPE Coin fiyatının artabileceğine dikkat çekmiştik. Fakat yükselişe ara verilebilir, en azından CryptoBullet %30’a kadar düşüş görebileceğimizi söylüyor.

“Bu Yükselen Takoz tamamlanmış görünüyor. %20-30’luk bir düzeltme arıyorum.”

Bitcoin (BTC)

Kral kripto para birimi kanalın direncini aşamadı ancak 75 bin doları koruması ve son denemede nispeten güçlü kalması moral verici. Trump bu savaşın uzaması halinde ödemek zorunda olacağı faturanın farkında. Hürmüz Boğazı savaşın seyrini değiştirdi. Dahası dünyayı pandemi dönemine benzer bir enflasyon sarmalına sokma riski var.

Gecikmeli de olsa savaş bitecektir ancak daha şimdiden uzayan süreç orta vadeli enflasyonda kendini göstermeye başladı. Jelle güncel durumu teknik cephede “izlemeye değer” görüyor.

“BTC, hafta sonu boyunca yeniden en yüksek seviyeleri test ettikten sonra, hâlâ önemli direnç seviyesine doğru bir bayrak formasyonu çiziyor. Yakında bu seviyeden bir hareketin devam etmesini bekleyebiliriz. Aşağı yönlü hareket için net bir geçersiz kılma senaryosu ile sağlam bir risk-getiri oranı mevcut; ancak yukarı yönlü hareket de aynı şekilde hızla kontrolü ele geçirebilir.”

Olası geri çekilmede ilk kritik durak 72.800 dolar olacaktır. Bunun altında kapanışlarda 70.800 dolara kadar satışlar uzayabilir. Çarşamba gününe kadar gelecek haberlerin sonucu olarak fiyatın 70.800 veya 80.300 doları test etmesi olası.