Hyperliquid (HYPE)

HYPE Coin neye gidiyor? Yükselen takoz yüzde 30 harekete işaret ediyor

  • CryptoBullet HYPE Coin için %30'a kadar düşüş bekliyor.
  • Üçüncü büyük tepesını oluşturan HYPE Coin alçalan takozu aşağı kırmak üzere.
  • Çarşamba gününe kadar gelecek haberlerin sonucu olarak BTC fiyatının 70.800 veya 80.300 doları test etmesi olası.
  • Piyasa etkisi: Nötr
Fatih Uçar
Savaşa ara verildi ancak gün geçtikçe ateşkesin uzaması veya barış anlaşmasına dönme ihtimali azalıyor. Bitcoin 75.400 dolar eşiğinde oyalanırken altcoinler yeniden kırmızıya boyandı. Peki 40 doları aşan HYPE Coin için güncel tahminler ne yönde?

Yeni nesil DEX alanındaki öncülerden olan Hyperliquid aylardır devam eden yıkıcı piyasa ortamından izole kalmayı başardı. Kripto paraların çoğu yeni diplere koşarken HYPE Coin 40 doları aşarak 2026 ATH seviyesine ulaştı. Önceki 2 zirvenin üzerinde tepe yapan HYPE eğer yükseliş trendi desteğini kaybederse hızlı bir kayıp serisi başlatabilir.

Geçtiğimiz haftalarda protokolün düzenli geliri ve güçlü TVL’ine işaret ederek HYPE Coin fiyatının artabileceğine dikkat çekmiştik. Fakat yükselişe ara verilebilir, en azından CryptoBullet %30’a kadar düşüş görebileceğimizi söylüyor.

“Bu Yükselen Takoz tamamlanmış görünüyor. %20-30’luk bir düzeltme arıyorum.”

Bitcoin (BTC)

Kral kripto para birimi kanalın direncini aşamadı ancak 75 bin doları koruması ve son denemede nispeten güçlü kalması moral verici. Trump bu savaşın uzaması halinde ödemek zorunda olacağı faturanın farkında. Hürmüz Boğazı savaşın seyrini değiştirdi. Dahası dünyayı pandemi dönemine benzer bir enflasyon sarmalına sokma riski var.

Gecikmeli de olsa savaş bitecektir ancak daha şimdiden uzayan süreç orta vadeli enflasyonda kendini göstermeye başladı. Jelle güncel durumu teknik cephede “izlemeye değer” görüyor.

BTC, hafta sonu boyunca yeniden en yüksek seviyeleri test ettikten sonra, hâlâ önemli direnç seviyesine doğru bir bayrak formasyonu çiziyor. Yakında bu seviyeden bir hareketin devam etmesini bekleyebiliriz.

Aşağı yönlü hareket için net bir geçersiz kılma senaryosu ile sağlam bir risk-getiri oranı mevcut; ancak yukarı yönlü hareket de aynı şekilde hızla kontrolü ele geçirebilir.”

Olası geri çekilmede ilk kritik durak 72.800 dolar olacaktır. Bunun altında kapanışlarda 70.800 dolara kadar satışlar uzayabilir. Çarşamba gününe kadar gelecek haberlerin sonucu olarak fiyatın 70.800 veya 80.300 doları test etmesi olası.

Sorumluluk Reddi: Bu içerikte yer alan bilgiler yatırım tavsiyesi değildir. Kripto para birimlerinin yüksek volatilite ve dolayısıyla risk içerdiğini lütfen unutmayın. Yatırım kararlarınızı, kendi araştırmalarınız ve risk değerlendirmeleriniz doğrultusunda vermeniz önerilir. Ayrıntılı bilgilendirme için Trust Center sayfamızı inceleyebilirsiniz.

Bu haberler ilginizi çekebilir

HYPE yükselişi hız kesti, 45 dolar seviyesi kritik eşik oldu

HYPE fiyatı 41,92 dolarda, yeni kırılma için kritik dirençte

Bitwise Hyperliquid ETF için son adımı attı, lansman yakın

2 on-chain Bitcoin sinyali ve HYPE Coin tahminleri

HYPE Coin coştu, Bitcoin’in alarmı 8 yıl sonra tekrar çalıyor

Hyperliquid (HYPE) fiyatında denge arayışı devam ediyor

HYPE Coin ve Aster 3 Nisan fiyat beklentileri yorum (Uzun vadede dikkat)

TAGGED: ,
Yıllar önce yeni teknolojilere ve şifreleme alanına merakım beni kripto paraların içine sürükledi. Ve içine girdikçe "o işin o kadar da öyle olmadığını" gördüm.2017 yılından bu yana da yazar olarak kriptoyla ilgileniyorum. OSINT, programlama, hukuk gibi alanlardaki (temel düzeyde) merakımdan doğan bilgiyle kriptoyu birleştirdiğimde bu alan çok daha keyifli hale geldi.Yıllar içinde 14.000'in üzerinde makaleye imza attım ve kripto ETF süreçleri, FTX çöküşü, SEC davaları ve küresel kripto yasaları (MiCA, CLARITY Act vb.) gibi dönüm noktalarını eş zamanlı olarak yaşarken okuyucu için bunları değerlendirmek, analiz etmek oldukça eğlenceliydi.Sadece finansal verileri değil, Web'3 teknolojisinin arka planındaki gelişmeleri ve olgunlaşan "yeni varlık türünün" her aşamasını canlı şekilde izleyip analiz etmek kendi penceremden yorumlamak bana çok şey kattı.Bugüne kadar binlerce makaleye imza atmanın en güzel yanı her gün yeni şeyler öğrenmenin hazzıdır. Ve 3 yıl önceki herhangi bir gündemin bugün sonuçlarını, evrimini, görüp geçmişten bugüne neler olduğunu değerlendirmek tüm sürece hakim şekilde yaşananları ele almak oldukça keyifli.
Bir Önceki Yazı RAVE tokenında 11.000%’lik ani yükseliş ve çöküş sonrası manipülasyon iddiası gündemde
Bir Sonraki Yazı Trump’ın ani açıklamalarıyla Bitcoin’de rekor hızlı dalgalanma ve dev tasfiye
Son Haberler

Bitcoin haftalık 1,4 milyar dolarlık rekor girişle zirve yaptı
Solana (SOL)
Aave’de 230 milyon dolarlık risk: rsETH açığı krizi patlak verdi
Ethereum (ETH) Güvenlik
Mastercard’dan XRP Ledger’a kritik adım: 2,5 milyar dolarlık büyüme dikkat çekti
RIPPLE (XRP)
Kuzey Kore bağlantılı saldırganlardan Kelp protokolüne 500 milyon dolarlık darbe
Güvenlik Web3
Bitcoin 76.000 doların üzerinde tutundu, KelpDAO hacki DeFi piyasasını vurdu
BITCOIN (BTC) Kripto Para
