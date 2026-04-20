Trump’ın ani açıklamalarıyla Bitcoin’de rekor hızlı dalgalanma ve dev tasfiye

Bitcoin ve benzeri riskli varlıklar, ABD Başkanı Donald Trump’ın sosyal medya paylaşımları ve politika duyurularına karşı her geçen gün daha duyarlı hale geldi. Başkan’ın açıklamaları çok kısa sürede piyasalarda ani yukarı ya da aşağı hareketleri tetikleyebiliyor. Bu eğilim, hem kripto hem geleneksel piyasalarda çok sayıda analiz ve tartışmanın da önünü açtı.

Trump’ın açıklamaları piyasa davranışını nasıl etkiliyor?

Akademisyenler, milletvekilleri ve piyasa uzmanları, bu hareketlerin piyasa manipülasyonu ya da içeriden bilgiyle işlem yapılması için elverişli ortam yaratıp yaratmadığı sorusunu gündeme getirdi. Oxford Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nin son araştırmasına göre, ABD’nin tarifelerde yaptığı hızlı değişimler sonrası global piyasalar ve özellikle kripto paralar ciddi dalgalanmalar yaşadı. Özellikle tarifelerle ilgili önce gelen olumsuz kararların hemen ardından kararların geri alınması, fiyatlarda sert düşüşlerin hızla toparlandığı bir senaryoyu beraberinde getirdi.

Araştırma yazarları, bu tür politik manevraların “ileri düzeyde bilgiye sahip” yatırımcılar için büyük fırsatlar doğurduğunu vurguladı. Trump’ın tutarsız ve sık değişen kararları ise, özellikle finans çevrelerinde “TACO (Trump Again Chickens Out)” olarak adlandırılıyor. Bu eleştiriler, kararların sürekli değiştirilmesinin piyasada öngörülmezlik yarattığına dikkat çekiyor.

Piyasalarda soru işaretleri ve inceleme talepleri

Nisan 2025’te Trump’ın Truth Social’da yaptığı ve kısa süre sonra piyasalara müdahale getiren “ŞİMDİ ALMAK İÇİN HARİKA BİR ZAMAN!” şeklindeki paylaşımı, özellikle ABD’li bazı milletvekillerinin dikkatini çekti. Senatör Adam Schiff başta olmak üzere birçok isim, bu tür manipülatif ya da içeriden bilgiyle işlem yapıldığı şüphesiyle olayın araştırılmasını istedi.

Birçok analist ve medya raporunda, büyük çaplı, anlık ve iyi zamanlanmış işlemlerin hem emtiada hem kripto dünyasında art arda gerçekleştiğine işaret ediliyor. Bazı işlemler kayda değer politika veya askeri açıklamalardan hemen önce yapılmış durumda.

“Birçok uzman, Trump yönetiminin piyasa manipülasyonu uyguladığına dikkat çekiyor” ifadesi CBC’nin Mart tarihli Front Burner programında öne çıktı. Özellikle İran ile savaşa ilişkin petrol kontratlarında duyuru öncesi devasa kârlar elde eden işlemler örnek verildi.

Demokrat Kongre Üyesi Stephen Lynch ise, kritik açıklamalarla ilişkili işlem hacmindeki ani yükselişleri şu sözlerle gündeme taşıdı: “Ulusal güvenlik bilgisine sahip devlet yetkililerinin içeriden bilgiyle işlem yapması ve piyasaları manipüle etmesi endişe verici.”

Bitcoin’de Trump etkisi: Beş önemli olay

Trump veya ekibinin menkul kıymetler yasasını doğrudan ihlal ettiğine dair bir kanıt bulunmasa da, peş peşe gelen ani piyasa hareketleri ve politikadaki belirsiz dil sınırının giderek muğlaklaştığı tartışmalarını artırıyor.

Son yıllarda Bitcoin fiyatlarında Trump’ın açıklamalarıyla tetiklenen bir dizi dikkat çekici hareket yaşandı. 11 Temmuz 2019’da Twitter üzerinden yapılan “Bitcoin’i sevmiyorum” mesajı sonrası Bitcoin, 45 dakika içinde yüzde 7,1 geriledi. 3 Mart 2025’te ise “Stratejik Kripto Rezervi” adımı duyurulduktan sonra, Bitcoin 24 saatten kısa sürede yüzde 8,2 yükseldi; 84.000 dolardan 91.000 doların üzerine çıktı. CryptoAppsy verilerine göre, 10 Ekim 2025’te Çin’e uygulanan yüzde 100 gümrük tarifesiyle Bitcoin, 124.714 dolarda rekor görüp iki saat içinde yüzde 12,4 değer kaybederek 102.000 dolara indi ve bir günde 19,38 milyar dolarlık tasfiye yaşandı.

3 Mart 2026’da “Genius Act” ile ilgili bankalar eleştirilince, Bitcoin sadece 10 dakikada yüzde 5,2 artarak 71.000 doları gördü. 14 Nisan 2026’daki Umman Körfezi’nde gerilimi azaltan açıklamaların ardından Bitcoin, 30 dakika içinde 70.000 dolardan 75.000 dolara çıkarak yüzde 6,2 prim yaptı.

En son olarak, Trump’ın savaşın bittiğini ve Hürmüz Boğazı’nın tamamen açıldığını ilan ettiği Cuma günü, Bitcoin iki ayın zirvesini aşarak 78.000 doların üzerine çıktı. Ancak ertesi gün İran ordusundan gelen yeni kapanma açıklaması ve ticari gemilere ateş açıldığına dair haberlerle birlikte, fiyat kazançlarını hızla geri verdi ve Bitcoin 76.000 doların altına düştü.