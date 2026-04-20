XRP’de kısa vadeli düşüşe rağmen 9–13 dolar hedefi masada

XRP’deki son fiyat hareketleri, kripto para topluluğunun dikkatini yeniden çekti. Son dönemde gözlemlenen kısa vadeli düşüş sinyalleri ile birlikte, popüler analist EGRAG CRYPTO’nun değerlendirmeleri tartışma başlatmış durumda. EGRAG, XRP için teknik grafiklerde sıkça vurgulanan “alçalan üçgen” formasyonunun yanıltıcı olabileceğine dikkat çekerken, asıl belirleyici yapının “Bifrost Bridge” adını verdiği geniş kanal olduğunu ifade ediyor.

Analistten ‘Bifrost Bridge’ vurgusu

EGRAG CRYPTO, farklı sosyal mecralarda yaptığı yorumlarla tanınan ve XRP analizlerinde geniş takipçi kitlesine sahip bir isim. Kendisi, son 14 ayda fiyatın birikim döneminde olduğunu ve sonrasında oluşan alçalan üçgen formasyonunun, piyasada çoğunlukla satış baskısı olarak okunduğunu belirtiyor.

Geleneksel teknik analizde bu tür üçgenlerin yaklaşık yüzde 60-70 oranında aşağı yönlü kırıldığı biliniyor. Nitekim XRP’de de bu kalıba uygun bir kırılım yaşandı. Ancak EGRAG, piyasanın bu kırılıma fazla odaklandığını, asıl önemli olanın ise makro kanaldaki hareket olduğunu savunuyor. Ona göre fiyatlardaki ani düşüş, bir trend kırılımı anlamına gelmiyor, aksine aşırı kaldıracı ve zayıf elleri piyasadan temizleyen bir süreç olarak değerlendirilmeli.

EGRAG CRYPTO analizlerinde, “Gerçek sinyal kısa vadeli üçgenin kırılması değil, asıl olarak fiyatın kanal içinde kalıp kalmadığıdır. Kanal korunuyorsa, ana trend de devam ediyor demektir” şeklinde görüş bildirdi.

Onun Bifrost Bridge adını verdiği bu kanal, XRP’nin son döngüsünde baskın yapıyı oluşturuyor. Analiste göre, fiyat bu kanal içinde kaldığı sürece, uzun vadeli yükseliş beklentisi bozulmuş sayılmaz.

Kritik seviyeler ve fiyat baskısı

Teknik veriler, piyasadaki sıkışıklığın aslında bir zayıflık değil, yükseliş öncesi güç birikimi olduğunu gösteriyor. EGRAG, uzun süren yatay hareketlerin sonunda hızlı bir fiyat genişlemesi görüleceğine işaret ediyor.

CryptoAppsy verilerine göre XRP’nin güncel fiyatı 1,43 dolar seviyesinde bulunuyor. Fiyatın şu anda 100 günlük hareketli ortalamayı zorladığı, yeni bir yükselişin yaklaştığı yönünde yorumlara yol açıyor. 2 dolar psikolojik seviyesi ise, yakından izlenen bir direnç noktası olarak öne çıkıyor.

Öte yandan ekosistemdeki hareketlilik de XRP’ye olan ilgiyi destekliyor. Solana’dan bir üst düzey yöneticinin kısa süre önce 10 bin dolarlık XRP alarak varlıklarını wXRP olarak sarıp blokzincirleri arasında transfer etmesi, hem teknik hem likidite açısından merak uyandırdı. Wrapped XRP’nin piyasaya sürülmesinden sonraki ilk 24 saat içinde likiditesinin 1 milyon doları aştığı belirtiliyor.

XRP ekosistemine artan ilgi

Söz konusu gelişme, zincirler arası token transferlerinin ve XRP’nin finansal altyapıdaki rolünün daha çok tartışılmasını sağladı. Bu açıdan XRP, sadece kendi ağı içinde değil, diğer blokzincirlerle de etkileşimini artırıyor.

Kısa vadeli keskin fiyat dalgalanmalarına rağmen EGRAG, yapısal görünümün hâlâ korunduğunu savunuyor. Fiyat hareketlerinin, büyük döngüyü bozmadığını; aksine, devam eden süreci “stres testi” gibi gördüğünü aktarıyor.

Tüm bu yorumlara bakıldığında, bir sonraki büyük fiyat hareketinin yalnızca grafiklerde görülen klasik formasyonlardan değil, arka planda gelişen kanal ve köprü dinamiklerinden kaynaklanabileceği düşünülüyor.