Bitcoin fiyatında 77.000 dolar zirvesiyle ABD’de kriptoya ilgi hızla arttı

Almanya merkezli Deutsche Bank’ın yayımladığı yeni bir araştırmaya göre, ABD’de kripto para kullanım oranları dikkat çekici bir yükseliş gösterdi. Mart ayında ABD’de kripto para yatırım ve kullanım oranı, Şubat’taki %7’lik dip seviyeden %12’ye çıkarak geçen yılın temmuz ayındaki düzeylere geri döndü. Böylece, araştırmanın başladığı 2023’ten bu yana ülkede en fazla %14’e ulaşan benimseme oranı yeniden tırmanışa geçti.

ABD’de kurumsal talep ve Bitcoin ETF ilgisi artışta

Deutsche Bank raporuna göre, Mart ayında Bitcoin’e dayalı borsa yatırım fonları büyük bir ilgiyle karşılandı ve yaklaşık 1,3 milyar dolarlık net giriş kaydetti. Yılın başında dalgalı ve zayıf giden piyasanın ardından gelen bu hareket, kurumsal yatırımcıların tekrar sahneye döndüğüne işaret etti.

Banka analistleri Marion Laboure ve Camilla Siazon, “ABD’de kripto kullanım oranları Temmuz 2025’ten bu yana ilk kez martta toparlandı,” vurgusu yaptı. Özellikle Bitcoin’deki hareketliliğin ve yeni yatırım ürünlerine olan ilginin satış baskısını hafiflettiği belirtildi.

Mart ayındaki kurumsal talep ve Bitcoin ETF girişleriyle birlikte, ABD’de kripto piyasasına katılım oranları yeniden yükselişe geçtiği raporda aktarıldı.

Bitcoin fiyatı Mart ayında yaklaşık %9 değer kazanarak yeniden 70.000 dolar bandına yaklaşırken, sene başından bu yana yaşanan kayıpların bir kısmı telafi edildi. Ancak Bitcoin hâlâ yıl başından itibaren %20’nin üzerinde ekside ve 2025 sonundaki 120.000 doların üzerindeki rekor seviyesinin oldukça gerisinde bulunuyor. Son günlerde fiyatlar 75.000 dolar civarına ulaşırken, jeopolitik endişelerin azalması ve risk iştahındaki artış kripto varlıkları destekledi. CryptoAppsy verilerine göre Bitcoin şu anda 75.000 dolar düzeyinde işlem görüyor.

Piyasa beklentileri ve yatırımcı davranışı

Kripto para piyasasında toparlanma kademeli yaşanıyor. Bitcoin fiyatı defalarca 75.000 dolar civarındaki direnç noktasını test ederken, bu seviyenin yukarı yönlü kırılması yeni bir yükseliş trendinin önünü açabilir. Ancak ABD’de faizlerin uzun süre yüksek kalabileceği beklentisi ve enerji kaynaklı enflasyon baskısı, kripto piyasası üzerindeki baskıyı sürdürüyor.

Raporda İngiltere ve Avrupa’daki eğilimler ise daha sakin seyretti: İngiltere’de kripto kullanımı %9 seviyesine geriledi ve Avrupa’da %7’de sabit kaldı. ABD pazarında ise yatırımcı ilgisinin çeşitlendiği gözlendi; kripto fonlarına ek olarak altın ve S&P 500 endeksine olan ilgi öne çıktı. Yine de ABD’de bu üç yatırım aracının tercihi gittikçe birbirine yaklaştı.

Ancak yatırımcılar Bitcoin’in fiyatı konusunda temkinli. Araştırmaya katılanların büyük kısmı, Bitcoin’in 2026 sonuna dek mevcut 75.000 dolar seviyesinin altına ineceğini düşünüyor. ABD’deki katılımcıların %19’u fiyatın 20.000-60.000 dolar aralığında olacağını tahmin ederken, %13’lük bir kesim ise 20.000 doların altına düşebileceğini düşünüyor. Yeniden zirve olan 120.000 dolar seviyesini öngörenlerin oranı ise yalnızca %3 ile oldukça düşük.

Bitcoin hâlâ piyasanın merkezi konumunda

Son verilere göre, dünyada en çok yatırım yapılan kripto para Bitcoin olmaya devam ediyor. Kripto yatırımcılarının yaklaşık %70’i Bitcoin tutarken, sabit kripto paralar olan USDT veya USDC bu oranın oldukça gerisinde kaldı. ABD’deki katılımcıların %69’u Bitcoin’i gelecekte de en önemli yatırım aracı olarak gördüğünü belirtti.

Demografik olarak kripto kullanımı erkekler ve yüksek gelir gruplarında yoğunlaşıyor. Ancak rapora göre kadınlar ve düşük gelirli gruplar arasında kriptoya ilgi yavaş yavaş artıyor. Özellikle İngiltere’de genç kullanıcıların katılım oranında hızlı bir yükseliş dikkat çekti.