Kritik uyarı: Stablecoin düzenlemeleri yavaşladı, risk uyarısı geldi

Son bir yılda stablecoin’lere yönelik küresel standart çalışmalarının yavaşlaması, önde gelen merkez bankacıları arasında endişeye yol açtı. Sektördeki bu duraksamanın, denetim boşlukları nedeniyle piyasaların bölünmesini ve finansal risklerin artmasını tetikleyebileceği belirtiliyor.

Denetim eksikliği yeni riskleri gündeme getiriyor

İngiltere Merkez Bankası Başkanı Andrew Bailey’nin Reuters’a verdiği bilgiye göre, Finansal İstikrar Kurulu’nun küresel stablecoin kuralları konusundaki ilerleyişi son dönemde neredeyse durma noktasına geldi. Uluslararası Ödemeler Bankası (BIS) Genel Müdürü Pablo Hernández de Cos da Japonya’daki son açıklamasında, bu yavaşlamanın önemli riskler barındırdığını vurguladı.

De Cos’un ifadelerine göre, global çapta sağlanacak uyum, kuralların parça parça uygulanması yerine tek çatı altında toplanmasını sağlayabilir. Aksi takdirde, şirketlerin farklı ülkelerdeki zayıf düzenlemelerden faydalanabileceği ve denetim açıklarının artabileceği uyarısı yapıldı.

Global çapta birbirinden kopuk regülasyonların oluşması, piyasaların parçalanmasına ve risklerin çoğalmasına yol açabilir.

Sektördeki bu belirsizlik, büyük ekonomilerin kendi düzenleyici çerçevelerini oluşturmasıyla daha da belirginleşiyor. Ülkeler birbirinden farklı uygulamalar ve zaman çizelgeleriyle hareket ettiği için, tam uyumun sağlanması giderek zorlaşıyor.

Stablecoin piyasasında hızlı büyüme

Stablecoin pazarı geçtiğimiz yıllarda ciddi bir büyüme kaydetti. DeFiLlama verilerine göre, şu anda piyasanın toplam hacmi 320 milyar dolara ulaştı. Bu hacmin büyük bölümünü, Tether’in USDT’si ile Circle’ın USDC’si oluşturuyor.

Pablo Hernández de Cos, stablecoin yapılarının zaman zaman menkul kıymete benzediğini ve nakit gibi işlem görmediğini savunuyor. Ayrıca, itfa işlemlerindeki gecikme ve pürüzlerin stablecoin fiyatını hedeflenen 1 dolar seviyesinden uzaklaştırabildiğine dikkat çekiyor.

Ani yatırımcı çıkışlarının ise tüm piyasalarda zincirleme etki yaratabileceği ifade ediliyor. Riskleri azaltmak için ise faiz ödemelerine sınırlama getirilmesi, stablecoin ihraççılarına merkez bankası kredilerine erişim veya mevduat sigortasına benzer sistemler sunulması gibi öneriler gündeme geldi.

ABD’den kritik adımlar ve yasa teklifleri

Politika yapıcılar, bu tür önlemlerin stablecoin piyasasını daha güvenli hale getirebileceği; dijital ödemelerdeki rolünü ise koruyabileceği görüşünde.

ABD’de ise Dijital Varlık Piyasası Şeffaflık Yasası’nın yasalaşması için adımlar atılıyor. Geçtiğimiz yıl Temsilciler Meclisi’nde geçen teklif, şu an Senato’da görüşülüyor. Bankacılık Komitesi Başkanı Tim Scott ve Tarım Komitesi Başkanı John Boozman süreci yürütüyor.

Senatörler Thom Tillis ve Angela Alsobrooks, stablecoin getirileri konusunda bir uzlaşma sağlayarak yasal sürecin önünü açtı. Bankacılık Komitesi’nin Dijital Varlıklar Alt Komitesi Başkanı Senatör Cynthia Lummis ise, tasarıyla ilgili bir oturumun bu yılın ikinci yarısında yapılmasının gündemde olduğunu aktardı.

Ancak nihai uzlaşmanın sağlanabilmesi için merkeziyetsiz finans (DeFi) alanındaki denetim ve etik kurallar başta olmak üzere çeşitli soruların cevaplanması gerekiyor.