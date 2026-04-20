Strategy’den 34.164 BTC’lik dev alım MSTR hisselerine destek olmadı

Kripto para piyasalarında dikkatler, son dönemde Bitcoin yatırımlarını hızla artıran Strategy şirketine çevrildi. Dijital varlık ve teknoloji alanında faaliyet gösteren Strategy, bugün yaptığı açıklamada yaklaşık 2,54 milyar dolar harcamayla 34.164 Bitcoin satın aldığını duyurdu. Bu işlemin ardından şirketin elindeki toplam BTC miktarı 815.061’e ulaştı. Ancak bu büyük alıma rağmen, şirketin MSTR kodlu hisselerinde erken işlemlerde yüzde 2,5’in üzerinde kayıp yaşandı.

Şirketin Bitcoin rezervi 61 milyar doları aştı

Michael Saylor tarafından sosyal medya platformu X’te yapılan paylaşımda, Strategy’nin 2026 yılı başından bu yana BTC getirisi yüzde 9,5 olarak ifade edildi. Saylor’a göre, mevcut durumda ellerindeki Bitcoin’lerin toplam maliyeti 61,56 milyar doları buluyor ve ortalama alım fiyatı ise 75.527 dolar seviyesinde. Bu rakamlar ışığında, şirketin Bitcoin pozisyonu şu an pazar fiyatları ile başa baş noktada bulunuyor.

Strategy tarafından ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu’na (SEC) sunulan Form 8-K belgesinde, yeni alım için sermayenin halka arz yoluyla toplandığı belirtildi. Şirketin temel stratejisi, periyodik olarak özel ve genel pay ihracı gerçekleştirip elde edilen geliri Bitcoin yatırımlarında değerlendirmek üzerine kurulu.

“Strategy, son alımlar için 2 milyar 542 milyon dolar topladı. Bu miktarın 2 milyar 176 milyon doları STRC imtiyazlı hisse satışından, 366 milyon doları ise A Sınıfı adi hisse senedi satışından elde edildi. Kaynakların tamamı yeni Bitcoin alımında kullanıldı.”

Şirketin resmi belgelerinde, STRC tipi hisse satışından 19 milyar 463 milyon dolarlık, adi hisse satışından ise 26 milyar 729 milyon dolarlık daha potansiyel kaynak kapasitesi bulunduğu bilgisine de yer verildi. Bu da şirketin ilerleyen dönemde benzer yöntemlerle BTC rezervini daha da büyütebilme imkanının sürdüğünü gösteriyor.

Strategy’nin kontrol panelinde toplam BTC rezerv değeri 58 milyar 756 milyon dolar, hisse başına Bitcoin miktarı 205.812 satoshi ve net aktif değer (mNAV) oranı 1,28 olarak belirtildi. Şirketin borcu 8 milyar 254 milyon dolar seviyesinde bulunurken, net kaldıraç oranı yüzde 10 civarında.

Hisselerde değer kaybı ve finansman endişeleri

Şirketin bu büyük Bitcoin alımına rağmen MSTR hisselerinde düşüş sürerken, yatırımcıların yeni pay arzının yarattığı seyrelme riskini ve finansman maliyetlerini sorguladığı görülüyor. Şirketin sürekli olarak yeni sermaye toplaması, özellikle uzun vadeli hissedarlar için dikkatle izleniyor.

Son alım, Strategy’nin finansman modeline yönelik tartışmaları gündeme taşıdı. Ekonomist Peter Schiff, şirketin uyguladığı bu yatırım modelinin pay sahipleri için artan seyrelme riski barındırdığını ve tekrarlanan sermaye artırımlarının maliyetli olabileceğini dile getirdi.

Peter Schiff, STRC tipi imtiyazlı hisselerin yüzde 11,5 getiri oranı sunduğuna, bunun da sermaye piyasalarındaki mevcut koşullarda daha pahalı bir kaynak yaratmaya başladığına dikkat çekti.

Tüm bu gelişmeler ışığında, Strategy’nin agresif Bitcoin biriktirme politikası, piyasadaki dengeleri etkilemeye devam ederken, hissedarlar ise şirketin uzun vadeli finansal stratejisinin sürdürülebilirliğini yakından izliyor.