QCP Capital’in 20 Nisan kripto para analizi ve beklentiler

  • QCP: Piyasalarda kararsızlık hakim ve yarın yeni Fed Başkanı Warsh'ın açıklamaları belirleyici olacak.
  • QCP: Durum oldukça değişken ve fiyat hareketleri yapısal değişimlerden ziyade yeni gelişmelere karşı giderek daha duyarlı hale geliyor.
  • Trump: İran ile ateşkes süresini uzatma ihtimalim çok düşük. Ateşkes, Washington saatiyle Çarşamba akşamı sona eriyor. Vance, Pazartesi günü ilerleyen saatlerde Pakistan'a gidecek.
  • Piyasa etkisi: Nötr
Fatih Uçar

Bitcoin fiyatı müzakere masasının Çarşamba gününe kadar kurulabileceğine dair açıklamaların ardından tekrar 75.500 dolar sınırında. Altcoinlerdeki kayıplar hafta sonu gelen haberlerin ardından tetiklendi ve henüz tersine dönmedi. QCP Capital analistleri güncel durumu ele aldı peki beklentileri ne yönde?

QCP Capital kripto analizi
Beklentiler ne yönde?

QCP Capital kripto analizi

Piyasalar İran’da gerginliğin azalacağına dair bir senaryoyu temkinli bir şekilde fiyatlamaya başlamışken, hafta sonu tablo değişmeye başladı. Analistler iki tarafın birbirini ateşkesi ihlal etmekle suçlamasının zaten temkinli olan piyasalarda kırılganlığı artırdığını söylüyor. Petrol %8 artarken BTC 74 bin doların altına indi.

“Varlıklar arası sinyaller, piyasanın tek bir anlatıya tutunmakta zorlandığını gösteriyor. Hem ülkeler arasında hem de heyetlerin kendi içlerinde müzakerelerin durumu hakkında çelişkili mesajlar ortaya çıkmaya devam ediyor. ABD’nin İran ile ikinci tur görüşmeler için Pakistan’a bir ekip göndermeye hazırlandığı bildiriliyor, ancak Tahran’ın katılımı belirsizliğini koruyor. Şu an için Hürmüz Boğazı kapalı durumda, ancak durum oldukça değişken ve fiyat hareketleri yapısal değişimlerden ziyade yeni gelişmelere karşı giderek daha duyarlı hale geliyor.” – QCP

Analistler bu raporu yayınladıktan sonra Trump ateşkesi uzatmasının düşük ihtimal olduğunu ve ilerleme kaydedilirse İranlı üst düzey yetkilerle görüşebileceğini açıkladı. Ayrıca son paylaşımında şunları yazdı;

“İsrail beni İran’la savaşa ikna etmedi, ancak 7 Ekim’in sonuçları, İran’ın ASLA NÜKLEER SİLAH SAHİBİ OLAMAYACAĞI yönündeki ömür boyu süren görüşümü pekiştirdi. Sahte haber uzmanlarını ve anketleri tamamen inanmaz bir tavırla izliyor ve okuyorum. Söylediklerinin %90’ı yalan ve uydurma hikayeler, anketler ise 2020 Başkanlık Seçimi’nin hileli olduğu gibi hileli. Medyanın bahsetmekten hoşlanmadığı Venezuela’daki sonuçlar gibi, İran’daki sonuçlar da şaşırtıcı olacak – Ve eğer İran’ın yeni liderleri (Rejim Değişimi!) akıllıysa, İran’ın harika ve müreffeh bir geleceği olabilir! Başkan DJT” – Trump

Analistlerin değerlendirmesine göre piyasalar, çatışmanın şiddetinden ziyade süresini fiyatlamaya başlıyor; bu da çatışmanın başlangıçta varsayıldığından daha uzun sürebileceğini, ancak yine de mevcut sınırlar içinde kalacağını işaret ediyor.

Beklentiler ne yönde?

Risk tersine dönüşleri QCP Capital’e göre sınırlı hareket gösterdiğinden kararsızlığın hakim olduğu söylenebilir. Şu an için temel senaryo, ana varlık sınıflarında belirleyici bir kırılma yerine, aralık içinde dalgalanma olmaya devam gibi görünüyor.

“Bununla birlikte, volatilite seviyelerinde bir miktar talep görülmeye başlandı. Zımni volatilitedeki marjinal alım talebi, jeopolitik belirsizlik ile makroekonomik olay riskinin bir araya gelmesinden kaynaklanıyor gibi görünüyor. ABD-İran ateşkesiyle ilgili gelişmelerin yanı sıra, piyasalar dikkatlerini Kevin Warsh’ın yaklaşan konuşmasına çeviriyor. Fed Başkanlığı adayı, yarın saat 10:00’da (ET) Senato Bankacılık Komitesi’nde ifade verecek ve piyasalar, faiz oranları ve genel ekonomiye ilişkin görüşlerine odaklanacak. Warsh’ın açıklamaları, özellikle jeopolitik risklerin çözülmemiş olduğu bir dönemde politika gevşetme beklentilerini güçlendirirse, kısa vadeli bir katalizör görevi görebilir.” – QCP Capital

Trump yazı hazırlandığı sırada yaptığı açıklamalarda ilerleyen saatlerde Vance’in Pakistan’a yola çıkacağını söyledi. Anlaşma imzalanana kadar Trump Hürmüz Boğazının açılmayacağını (ablukanın devam edeceğini) açıkladı ve ateşkesi uzatma ihtimalinin düşük olduğunu söylüyor. Özetle önümüzdeki saatlerde volatilite artacak ve İran konusu bir kırılmaya doğru ilerliyor.

Sorumluluk Reddi: Bu içerikte yer alan bilgiler yatırım tavsiyesi değildir. Kripto para birimlerinin yüksek volatilite ve dolayısıyla risk içerdiğini lütfen unutmayın. Yatırım kararlarınızı, kendi araştırmalarınız ve risk değerlendirmeleriniz doğrultusunda vermeniz önerilir. Ayrıntılı bilgilendirme için Trust Center sayfamızı inceleyebilirsiniz.

Fatih Uçar
Yıllar önce yeni teknolojilere ve şifreleme alanına merakım beni kripto paraların içine sürükledi. Ve içine girdikçe "o işin o kadar da öyle olmadığını" gördüm.2017 yılından bu yana da yazar olarak kriptoyla ilgileniyorum. OSINT, programlama, hukuk gibi alanlardaki (temel düzeyde) merakımdan doğan bilgiyle kriptoyu birleştirdiğimde bu alan çok daha keyifli hale geldi.Yıllar içinde 14.000'in üzerinde makaleye imza attım ve kripto ETF süreçleri, FTX çöküşü, SEC davaları ve küresel kripto yasaları (MiCA, CLARITY Act vb.) gibi dönüm noktalarını eş zamanlı olarak yaşarken okuyucu için bunları değerlendirmek, analiz etmek oldukça eğlenceliydi.Sadece finansal verileri değil, Web'3 teknolojisinin arka planındaki gelişmeleri ve olgunlaşan "yeni varlık türünün" her aşamasını canlı şekilde izleyip analiz etmek kendi penceremden yorumlamak bana çok şey kattı.Bugüne kadar binlerce makaleye imza atmanın en güzel yanı her gün yeni şeyler öğrenmenin hazzıdır. Ve 3 yıl önceki herhangi bir gündemin bugün sonuçlarını, evrimini, görüp geçmişten bugüne neler olduğunu değerlendirmek tüm sürece hakim şekilde yaşananları ele almak oldukça keyifli.
