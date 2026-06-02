Movement, ABD, Kanada ve AB’de lisanslı ödeme altyapısına erişim sağladığını açıkladı

Movement, stablecoin ödemeleri ve finansal altyapı alanına genişleyen Move tabanlı blokzincir ağı olarak, ABD, Kanada ve Avrupa Birliği genelinde lisanslı ödeme hatlarına erişim kazandığını duyurdu. Şirket, bu adımla özellikle gelişmekte olan pazarlarda sınır ötesi ödeme hizmetlerini güçlendirmeyi hedeflediğini bildirdi.

Geleneksel finans ile stablecoin ağları arasında köprü hedefi

Salı günü yapılan açıklamaya göre Movement, söz konusu ödeme altyapısını geleneksel bankacılık sistemleri ile stablecoin mutabakat ağlarını birbirine bağlamak için kullanmayı planlıyor. Odak noktasında, ödeme maliyetlerinin yüksek kaldığı ve finansal erişimin sınırlı olduğu bölgelerde sınır ötesi para transferleri ile hazine hizmetleri bulunuyor. Movement, Move programlama dili üzerine kurulan bir blokzincir ekosistemi olarak biliniyor.

Mini sözlük: Mutabakat, bir ödemenin taraflar arasında nihai ve geri alınamaz biçimde tamamlanması anlamına gelir. Stablecoin mutabakatı ise bu sürecin fiyatı sabitlenmiş dijital varlıklar üzerinden gerçekleştirilmesini ifade eder.

Şirket, ödeme hatlarına erişimi sağlayan ortaklarını veya düzenlemeye tabi kuruluşları açıklamadı. Buna karşın mevcut altyapının, geleneksel ödeme ağları ile blokzincir sistemleri arasında fon aktarımını kolaylaştıracağını belirtti. Açıklamada, tamamen kripto odaklı transferler yerine stablecoin tabanlı mutabakata öncelik verildiği vurgulandı.

Token geri alımı da açıklandı

Duyuruda, şirketin ödeme altyapısına yönelimiyle bağlantılı bir token geri alımına da yer verildi. Movement Network Foundation, daha önce yatırımcılara tahsis edilen tokenların yaklaşık %19’unu geri satın aldığını açıkladı. Bu miktar, toplam token arzının yaklaşık %4,2’sine karşılık geliyor.

CoinMarketCap verilerine göre MOVE tokenın piyasa değeri, yaklaşık 2,5 milyar dolarlık zirveden 54 milyon dolar seviyesine geriledi. Açıklamada bu düşüşün nedenlerine ilişkin ek ayrıntı paylaşılmadı.

Stablecoin odaklı büyüme eğilimi güçleniyor

Movement’ın yön değişikliği, blokzincir sektöründeki daha geniş bir eğilime işaret ediyor. Başlangıçta akıllı sözleşme platformu olarak öne çıkan ağlar, son dönemde giderek daha fazla stablecoin ödemeleri ve finansal altyapı kullanım alanlarına odaklanıyor.

Solana, merkeziyetsiz finans ve tüketici uygulamalarıyla öne çıktıktan sonra son aylarda stablecoin ödemeleri ve havale alanını daha görünür hale getirdi. Ethereum katman 2 ağı Polygon da ölçekleme odağının ötesine geçerek stablecoin mutabakatı ve ödeme girişimlerine ağırlık verdi. Move programlama diliyle geliştirilen bir diğer ağ olan Aptos ise ödeme, tüketici finansı ve stablecoin kullanım senaryolarını büyüme stratejisinin parçası olarak öne çıkarıyor.

Bu değişim, stablecoinlerin dijital varlık sektöründe en hızlı büyüyen alanlardan biri olmayı sürdürdüğü bir dönemde yaşanıyor. ABD’de geçen yıl kabul edilen GENIUS Act, ödeme amaçlı stablecoinler için federal çerçeve oluşturmuştu. DefiLlama verilerine göre toplam stablecoin büyüklüğü 320 milyar doları aştı.

Ödeme altyapısına artan ilgi, kripto piyasasındaki daha zayıf görünümle de aynı döneme denk geliyor. TRM Labs verilerine göre küresel kripto işlem hacmi ilk çeyrekte yıllık bazda %11 geriledi. Bu tablo, piyasa faaliyetindeki yavaşlamaya ve yatırımcı talebindeki soğumaya işaret etti.