Brezilya 1 Milyon Bitcoin’lik Ulusal Rezerv İçin Mecliste Teklif Verdi

Brezilya’da milletvekilleri, ülke çapında Stratejik Egemen Bitcoin Rezervi (RESBit) kurulmasına yönelik yasa teklifini yeniden gündeme getirdi. Beş yıl içinde bir milyon Bitcoin satın alınmasını kapsayan bu öneri, ülkenin finansal rezervlerini çeşitlendirmeyi ve Bitcoin’i resmi stratejiye dahil etmeyi hedefliyor.

Yasa Teklifinin Temel Unsurları

Teklif, Federal Milletvekili Luiz Gastão tarafından meclise sunuldu. Sunulan yasa maddeleri arasında, adım adım en az bir milyon Bitcoin’in devlet envanterine eklenmesi, yargı makamları tarafından el konan kripto varlıkların satılmasının yasaklanması ve bu varlıkların kamu kontrolünde tutulması gibi maddeler dikkat çekiyor. Ayrıca devletin vergi gelirlerini Bitcoin ile tahsil edebilmesinin ve kamu kurumlarının Bitcoin madenciliği ile depolaması için çeşitli teşviklerin devreye alınmasının önü açılıyor.

Şeffaflık ve Güvenlik Önlemleri

Teklifte şeffaflık konusu öne çıkıyor. RESBit fonunda tutulan Bitcoin miktarının kamuoyuyla paylaşılması zorunlu hale getiriliyor. Bunun için dijital platformlar üzerinden düzenli bildirim yapılması ve toplumun doğrudan denetleyebilmesi planlanıyor. Depolama tarafında ise, varlıkların “soğuk cüzdan”, “çoklu imza” gibi uluslararası güvenlik standartlarına uygun yöntemlerle saklanmasına özel önem veriliyor.

Küresel Ölçekte Diğer Uygulamalar

Bu hamleyle Brezilya, Bitcoin’i ulusal rezervlerinde bulunduran az sayıdaki ülke arasına katılmayı amaçlıyor. Dünyanın bu alandaki en ünlü örneği El Salvador. Başkan Nayib Bukele liderliğindeki Orta Amerika ülkesi, 7.560’tan fazla Bitcoin ile resmi rezerv oluşturmuş durumda. IMF ile yapılan mutabakatlar sonrası Bitcoin’in ülke genelinde zorunlu ödeme aracı olma uygulaması kısmen yumuşatılmış olsa da, hükümet Bitcoin alımlarını sürdürüyor ve varlık güvenliğini artırmak adına adres çeşitliliğini benimsiyor.

Amerika Birleşik Devletleri’nde ise Kongre’nin 2025 yılı başında gündeme getirdiği BITCOIN Act gibi yasa teklifleriyle federal stratejik bir Bitcoin rezervi oluşturulması öneriliyor. Ayrıca New Hampshire ve Arizona gibi eyaletlerde kamu fonlarının kripto varlıklara yatırımı için yasal altyapı hazırlanıyor. 2025 Mart’ında Başkan Donald Trump tarafından çıkarılan bir başkanlık kararnamesiyle, adli yollarla elde edilen Bitcoin’in kamu harcamalarında kullanılmak üzere toplanması ve yeni vergi yükü oluşturmadan rezervlerde tutulması talimatı verilmişti.

Avrupa’da ise Çekya Merkez Bankası varlıklarının bir bölümünü Bitcoin’e dönüştürürken, İsviçre’de vatandaşların girişimiyle hazırlanan yeni bir anayasa teklifi, merkez bankasına resmi olarak Bitcoin tutma zorunluluğu getirilmesini amaçlıyor.

Hong Kong, Ukrayna ve Pakistan gibi ülkeler de, ulusal ölçekte Bitcoin rezervi oluşturmak için çeşitli yasal ve altyapısal adımlar atıyor. Örneğin Pakistan, gelecekte elde edilecek rezervlerin satılmayacağının garantisini önceden paylaşmış durumda.

Brezilya’nın yeni yasa teklifi, ülkedeki Bitcoin politikalarını kökten değiştirebilir ve uluslararası alanda dikkat çeken bir örnek oluşturabilir. Özellikle yasal çerçevenin şeffaflık, güvenlik ve teşvik unsurlarını içermesi öne çıkıyor.