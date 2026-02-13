Binance’ın Soruşturma Ekibi, İran Bağlantılı USDT İşlemlerini Tespit Ettikten Sonra Görevden Alındı

Kripto para borsası Binance’ta en az beş uyum ve soruşturma çalışanı, şirket içi raporlamalarında İran’a ait olduğu öne sürülen 1 milyar doları aşan işlem hareketini işaretledikten sonra işten çıkarıldı. Söz konusu işlemlerin Mart 2024 ile Ağustos 2025 arasındaki dönemde Tether’in USDT adlı stabilcoin’i üzerinden Tron blokzinciri kullanılarak gerçekleştirildiği aktarılıyor.

İran’a Yönelik Yaptırımlar ve USDT Kullanımı

Bankacılık sisteminin dışında kalmaya zorlanan İran ile bağlantılı kuruluşların stabilcoinler aracılığıyla büyük ölçekli transferlerde bulunduğu çeşitli bağımsız analizlerde kaydedildi. Tron ağı üzerinden USDT’yle yapılan bu tip işlemler, son yıllarda ABD’nin uyguladığı finansal yaptırımların denetim ve ihlal süreçlerinde öne çıkan bir model haline geldi.

ABD Hazine Bakanlığı’na bağlı Yabancı Varlıklar Kontrol Ofisi (OFAC) kısa süre önce iki Birleşik Krallık merkezli kripto para borsasına da İran Devrim Muhafızları Ordusu ile ilişkili neredeyse 1 milyar dolarlık dijital varlık transferi nedeniyle yaptırım kararı açıkladı. Bu borsalardaki işlemlerin de ağırlıklı olarak USDT üzerinden Tron blokzinciriyle gerçekleştirildiği belirtildi.

Binance’ta Soruşturma Ekibinden Ayrılıklar

Binance borsasında yaşanan işten çıkarmaların 2025 yılının sonundan itibaren başladığı öne sürüldü. Şirketi ilgilendiren süreçte görevden alınan veya ayrılan çalışanların çoğunluğu, kolluk kuvvetlerinde deneyime ve kıdemli soruşturmacı pozisyonlara sahip isimlerden oluşuyor. Son aylarda toplam en az dokuz üst düzey uyum personelinin görevden ayrıldığı aktarılıyor.

Binance, merkezi olmasa da işlem hacmine göre dünyanın en büyük kripto para platformları arasında yer alıyor. Son dönemde şirket, global düzenleyiciler tarafından uyum, şeffaflık ve yaptırım uygulamalarına bağlılık bakımından artan denetimlerle karşı karşıya. Binance yönetimi ise iddia edilen İran bağlantılı transferlerin yaptırım yasalarını ihlal ettiğine dair bir doğrulama açıklamasında bulunmadı.

Analitik Şirket Raporları ve Merkez Bankası İşlemleri

Elliptic ve Chainalysis gibi blokzincir analiz şirketlerinin bulguları da USDT ve Tron kombinasyonunun İran ile bağlantılı büyük işlem hareketlerinde kilit rol oynadığını gösteriyor. İran Merkez Bankası’nın, ulusal para birimi üzerindeki baskılar nedeniyle ABD doları eşleniği olan stabilcoin rezervi oluşturmak için 500 milyon dolar tutarında USDT alımı yaptığı paylaşıldı. Elliptic’in değerlendirmesine göre, bu adım bankacılık sistemi dışında döviz likiditesi yaratma amacı taşıyor.

Söz konusu gelişmeler, stabilcoinlerin—özellikle USDT’nin—uluslararası yaptırımlardan kaçınmaya çalışan aktörler için finansal bir çözüm olarak öne çıktığını gösteriyor. Birçok ilgili otorite ve analiz şirketi, bu ağların hem kara para aklama hem de yaptırım delme girişimleri için kullanıldığını kaydediyor.

OFAC ve diğer kurumlar, Tron tabanlı stablecoin akışlarının, İran gibi yaptırıma tabi ülkeler ve kuruluşlar için yeni finans ve ödeme modelleri sağladığını işaret ediyor. Bu durum, küresel çapta dijital varlıkların düzenlenmesi ve denetimi konusundaki tartışmaları gündeme taşıyor.

Binance ile ilgili iddialar henüz yeni bir yaptırım ya da yasal işlemle sonuçlanmış değil. Ancak gelişme, küresel çapta kripto paraların ve exchange platformlarının regülasyonlar karşısındaki rolünü ve sorumluluklarını yeniden tartışmaya açıyor.