Trump Enflasyonu Düşürmek İçin Deregülasyon Adımları Attı, Son Açıklamaları

Trump göreve geldiğinde enflasyon ve faizleri düşürmek için 3 önemli adım atacağından bahsetti. Miran’ın bu stratejinin detaylarını paylaştığından bahsetmiş aşamalı şekilde neler olduğundan bahsetmiştik. Şimdi enflasyon düşüyor ve bunun sebeplerinden biri de deregülasyon adımları.

Trump’ın Stratejisi

Göçmenler gönderilecek, gümrük vergileri uygulanacak ve deregülasyon adımları atılacak. Bu üç adımdan oluşan Trump’ın stratejisiyle mal ve hizmet fiyatları düşerken ABD büyümesinin hızlanmasını amaçlıyordu. Elbette faizlerin de inmesini.

Trump göçmenleri gönderdi ve konut enflasyonu sorunu çözüldü. İşçi talebi epey zayıflasa da göçmen politikası uygulanmasaydı bu ABD için daha zorlu olabilirdi. Gümrük vergileri sayesinde de ABD trilyonlarca dolar yatırım çekti ve her ay on milyarlarca dolar kazanç elde ediyor. Ekonomi büyüyor.

Beyaz Saray bugünkü duyurusunda Trump’ın son başarısını övdü;

“Bu hafta, Başkan Donald J. Trump, Amerikan tarihindeki en büyük tekil deregülasyon önlemini duyurdu: Obama döneminin felaket getiren “Tehlike Tespiti” ve buna bağlı tüketici yükümlülüklerinin tamamen kaldırılması. Bu kararlı adım, Demokratların Amerikan ailelerine, işletmelere ve tüketicilere 1,3 trilyon doların üzerinde külfetli düzenlemeleri haklı çıkarmak için kullandıkları hatalı 2009 kararını ortadan kaldırıyor. Bu tarihi adım, daha düşük fiyatlar, daha fazla tüketici seçeneği ve gelişen bir ekonomi için yolu açıyor. Amerikan aileleri yeni otomobiller, SUV’ler ve kamyonetlerde ortalama 2.400 doların üzerinde tasarruf edecek. Ulaşım ve nakliye maliyetleri düşecek ve bu da günlük malların fiyatlarının düşmesine yardımcı olacak. Sürücüler artık, seçimi sınırlayan ve maliyetleri artıran gereksiz ve popüler olmayan özelliklere zorlanmayacak. Başkan Trump, güçlü liderliğin gerçek sonuçlar getirdiğini bir kez daha kanıtlıyor: daha düşük fiyatlar, daha fazla özgürlük ve her Amerikalı için daha güçlü bir ekonomi.”

Çevresel ve diğer endişelerden getirilen kuralların ABD’yi yıkmak için uydurulmuş hikayeler olduğunu savunan Trump agresif büyüme ve enflasyonu aşağı çekme için regülasyonların ortadan kaldırılmasının en doğru yol olduğunu savunuyor.

Sektörden onlarca ismin Trump’ı destekleyen açıklamalarına yer veren Beyaz Saray deregülasyon hamlesinin etkilerinin görülmeye devam edeceğini söylüyor.

Trump’ın Açıklamaları

Bugün Trump önemli açıklamalarda bulundu ve İran dahil çok fazla konuda konuştu. Enflasyon rakamları iyi geldi ve 2025 için 2 faiz indirimi olacağına dair senaryo güçlendi. Trump ayrıca şunları söyledi;

“Enflasyon düşüyor. Enflasyon ve ürün maliyetleri çok düştü. İran ile anlaşma yapmak isterim. Onlarla anlaşmak zor oldu. Şu anda Grönland için müzakere ediyoruz. (Avrupa hakkında) Çok iyi anlaşıyoruz, şu anda müzakere ediyoruz. ABD, NATO’nun güçlü bir üyesidir. Venezuela’dan çıkan petrolü sadece biz, ABD, rafine edebiliyoruz. Irak için bir başbakan arıyoruz. İran ile anlaşma olmazsa uçak gemisine ihtiyacımız olacak. İkinci uçak gemisi az önce Basra Körfezi’ne ulaştı. Rusya anlaşma istiyor, Zelenskiy harekete geçmeli. İran görüşmelerinin başarılı olacağını düşünüyorum. Başarısız olursa, İran için kötü bir gün olacak.”