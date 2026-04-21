Core Scientific’in 3,3 milyar dolarlık tahvil satışıyla AI sektörüne ani yön değişimi

  • 🚀 Core Scientific, 3,3 milyar dolarlık tahvil satışıyla yapay zeka veri merkezlerine dev yatırımı başlattı.
  • Şirket, eski bir bitcoin madencisiyken yapay zeka odaklı hosting hizmetine yöneldi; CoreWeave’e 12 yıllık veri merkezi kiraladı.
  • 📈 Core Scientific hisseleri yılbaşından bu yana yüzde 42 değer kazanırken $BTC yüzde 11 geriledi.
  • ⚡ Kritik veri: Yapay zeka tesislerini desteklemek için AI şirketleri bu yıl toplamda 17,9 milyar dolar tahvil sattı.
2017’de kurulan ve yıllarca Kuzey Amerika’da önde gelen bitcoin madencilerinden biri olarak faaliyet gösteren Core Scientific, yapay zeka odaklı veri merkezi işletmeciliğine geçişini hızlandırmak için 3,3 milyar dolarlık tahvil ihracına hazırlanıyor. Bir dönem yüksek elektrik maliyetleri ve bitcoin fiyatındaki dalgalanmalar nedeniyle Aralık 2022’de iflas başvurusu yapmak zorunda kalan şirket, Ocak 2024’te yeniden yapılanmanın ardından Nasdaq’ta CORZ koduyla yeniden işleme açılmıştı.

Yapay zeka trendine güçlü yatırım

Yapay zekanın hızla büyüyen talebi sonucunda hem veri merkezleri hem de enerji altyapısı oldukça yoğun kullanılmaya başladı. Sektördeki firmalar, faaliyetlerini geliştirebilmek için fon bulmak amacıyla riskli tahviller piyasasına yöneldi. Bloomberg’in aktardığına göre, yıl başından bu yana yapay zeka altyapısına yönelik şirketler tarafından 17,9 milyar dolarlık yüksek getirili tahvil satışı gerçekleşti ve Core Scientific de bu trendin öne çıkan katılımcılarından biri oldu.

Core Scientific, toplamda altı yeni veri merkezi kuruyor. Bu merkezlerin altyapısı, rakiplerinden biri olan CoreWeave’e 12 yıllık kira anlaşmasıyla tahsis edildi. Söz konusu anlaşmanın şirketin kasasına yaklaşık 10 milyar dolar gelir getirmesi öngörülüyor. Son dönemde teknoloji devlerinin desteklediği veri merkezleriyle bağlantılı tahvil satışları artarken, Google destekli projeler ve CoreWeave’le ilgili işlemler tek başına 6,7 milyar dolar fon topladı.

Tahvil geliriyle borç kapatılacak

Core Scientific, çıkaracağı tahvillerden elde edeceği geliri mevcut borçlarını ödemek ve yedek akçeler oluşturmak için kullanacak. Ayrıca, inşaat maliyetlerinin mevcut kaynakları aşması halinde, yeni veri merkezi projelerinin tamamlanmasını da bu fonlarla sürdürmeyi düşünüyor. Bu durum, sektörde yapay zeka yatırımlarının ne kadar sermaye yoğunlaştığını bir kez daha gözler önüne serdi.

Core Scientific’in finans direktörü Jim Nygaard, şirketin elinde hâlâ 1.000’den az bitcoin bulunduğuna işaret etti.

Madencilikten AI’ya geçişin nedenleri

Core Scientific’in yönünü madencilikten yapay zeka altyapısına çevirmesinde asıl etkenin karlılık olduğu ifade ediliyor. Nisan 2024’te gerçekleşen halving sonrası bitcoin üretim ödülleri 6,25’ten 3,125’e düştü. Aynı dönemde, bir bitcoin üretmenin ortalama nakit maliyeti artarken, kripto para fiyatı da 125.000 dolar seviyesinden 75.800 dolara kadar geriledi. Artan enerji giderleri ve zorlaşan rekabet ortamı, birçok madencinin operasyonlarını sürdüremez hale getirdi ve alternatif gelir kaynaklarına yönelmelerine yol açtı.

Şirketlerin sahip olduğu veri merkezleri ve uzun vadeli enerji anlaşmaları, onları yapay zeka teknolojisini destekleyecek altyapı sağlayıcılarına dönüştürdü. Microsoft ve Alphabet (Google’ın ana şirketi) gibi büyük teknoloji oyuncuları, yüksek performanslı veri merkezi arayışında Core Scientific gibi şirketlere yöneliyor.

Core Scientific’in madencilikten hızlı biçimde yapay zeka odaklı hizmetlere kayması, yatırımcı ilgisinin yeniden bu alana yönelmesine neden oldu.

Şirket, AI dahilinde barındırma hizmetlerine ağırlık vererek kârlılığını artırmayı hedefliyor. Hisse fiyatları da bu stratejik değişimin piyasada olumlu karşılandığını gösterdi. Salı günü Core Scientific hisseleri yüzde 6 yükseldi; yıl başından bu yana ise toplamda yüzde 42 artış kaydetti. Aynı süreçte bitcoin’in fiyatı yüzde 11 düştü.

Sorumluluk Reddi: Bu içerikte yer alan bilgiler yatırım tavsiyesi değildir. Kripto para birimlerinin yüksek volatilite ve dolayısıyla risk içerdiğini lütfen unutmayın. Yatırım kararlarınızı, kendi araştırmalarınız ve risk değerlendirmeleriniz doğrultusunda vermeniz önerilir. Ayrıntılı bilgilendirme için Trust Center sayfamızı inceleyebilirsiniz.

