İran son kozunu oynuyor, Kripto paralar bayılmak üzere

Bugün görüşmelerin yapılacağı en muhtemel gündü ancak İran toplantıya katılmıyor. Bunun 2 sebebi var. İlki pazarlıkta elini güçlendirmek ikincisi ise İran’daki idarenin aslında müzakereleri yapan kanadın değil askeri kanadın elinde olması. İran son kozunu oynuyor ve kripto paralar bayılmak üzere.

Barış görüşmesi olmayacak

Dışişleri Bakanı Arakçi ve İran Meclis Başkanı Trump’ın “yeni rejim” olarak tanımladığı şeyi temsil ediyor. Daha ılımlılar, müzakere sürecinde etkililer ancak kararı dini yönetim ve ona bağlı devrim muhafızları veriyor. İran’daki çift başlılık müzakere masasındaki blöfün uzamasına dolayısıyla savaşın muhtemelen devamına neden olacak. Trump bugün anlaşma olacak dedi ancak Tasnim yarınki görüşmelere İran’ın katılmayacağının kesinleştiğini açıklıyor.

Pakistan ve bölge ülkelerinin çabasına rağmen görüşmeler gerçekleşmedi. AP biraz önce Vance’ın Pakistan gezisinin iptal olduğunu açıkladı. BTC yazı hazırlandığı sırada 75 bin doların altına inerek günlük dibini aramaya başladı.

ABD Başkan Yardımcısı yarınki gezisini iptal ediyor, İran kesin biçimde oturuma katılmayacağız diyor ve risk piyasaları düşüyor. Peki şimdi ne olacak? Maddeler halinde özetleyelim.

Trump, İran bize elindeki Uranyumu bedava verecek dedi. İran ise nükleer bizim için kutsal ve bunu asla yapmayacağız cevabını verdi.

Trump Hürmüz Boğazı açıldı, abluka sayesinde gemilerin geçişine imkan tanıyoruz dedi. İran abluka kalkmadan barış görüşmeleri olmayacak dedi.

Sonuç eğer iki taraftan biri geri adım atmazsa. Yani Trump ablukayı kaldırmaz veya İran buna rağmen masaya oturmazsa savaş kaldığı yerden devam edecek.

Kripto paralar bayılmak üzere

Yeni Fed Başkanı olacak isim Kevin Warsh bugün Senato Bankacılık Komitesi ifadesinde “QE’nin olmayacağını” ima etti. Yani yeni Fed Başkanı parasal genişlemeden yana değil. Faizleri mümkün mertebe düşürebileceğini söylese de savaşın devam ettiği ortamda enerji enflasyon üç haneli artarken (geçen ayın yıllıklandırılmışı) eğer Fed faizleri düşürürse “bağımsızlığının tartışıldığını” görürüz. Geçen sene bu senaryoda kriptonun nasıl darbe aldığını gördük, yine aynısı olur.

Barış olmuyor, faizler inmiyor, ara seçimler yaklaşırken Trump’ın oy desteği zayıflıyor. Sonuç olarak kripto paraları bekleyen şey daha fazla düşüş gibi görünüyor. ETH 2.300 doları kaybederken altcoinlerde daha derin dipler görebiliriz.