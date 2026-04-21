Kayıt Banner
Kripto Para

İran son kozunu oynuyor, Kripto paralar bayılmak üzere

Bilmeniz Gerekenler

  • İran'ın Çarşamba günkü toplantıya katılmama kararı kesinleşti - Tasnim
  • AP biraz önce Vance’ın Pakistan gezisinin iptal olduğunu açıkladı.
  • ETH 2.300 doları kaybederken altcoinlerde daha derin dipler görebiliriz.
  • Piyasa etkisi: Negatif
Bugün görüşmelerin yapılacağı en muhtemel gündü ancak İran toplantıya katılmıyor. Bunun 2 sebebi var. İlki pazarlıkta elini güçlendirmek ikincisi ise İran’daki idarenin aslında müzakereleri yapan kanadın değil askeri kanadın elinde olması. İran son kozunu oynuyor ve kripto paralar bayılmak üzere.

İçindekiler
Barış görüşmesi olmayacak
Kripto paralar bayılmak üzere

Barış görüşmesi olmayacak

Dışişleri Bakanı Arakçi ve İran Meclis Başkanı Trump’ın “yeni rejim” olarak tanımladığı şeyi temsil ediyor. Daha ılımlılar, müzakere sürecinde etkililer ancak kararı dini yönetim ve ona bağlı devrim muhafızları veriyor. İran’daki çift başlılık müzakere masasındaki blöfün uzamasına dolayısıyla savaşın muhtemelen devamına neden olacak. Trump bugün anlaşma olacak dedi ancak Tasnim yarınki görüşmelere İran’ın katılmayacağının kesinleştiğini açıklıyor.

Pakistan ve bölge ülkelerinin çabasına rağmen görüşmeler gerçekleşmedi. AP biraz önce Vance’ın Pakistan gezisinin iptal olduğunu açıkladı. BTC yazı hazırlandığı sırada 75 bin doların altına inerek günlük dibini aramaya başladı.

ABD Başkan Yardımcısı yarınki gezisini iptal ediyor, İran kesin biçimde oturuma katılmayacağız diyor ve risk piyasaları düşüyor. Peki şimdi ne olacak? Maddeler halinde özetleyelim.

  • Trump, İran bize elindeki Uranyumu bedava verecek dedi. İran ise nükleer bizim için kutsal ve bunu asla yapmayacağız cevabını verdi.
  • Trump Hürmüz Boğazı açıldı, abluka sayesinde gemilerin geçişine imkan tanıyoruz dedi. İran abluka kalkmadan barış görüşmeleri olmayacak dedi.
  • Sonuç eğer iki taraftan biri geri adım atmazsa. Yani Trump ablukayı kaldırmaz veya İran buna rağmen masaya oturmazsa savaş kaldığı yerden devam edecek.

Kripto paralar bayılmak üzere

Yeni Fed Başkanı olacak isim Kevin Warsh bugün Senato Bankacılık Komitesi ifadesinde “QE’nin olmayacağını” ima etti. Yani yeni Fed Başkanı parasal genişlemeden yana değil. Faizleri mümkün mertebe düşürebileceğini söylese de savaşın devam ettiği ortamda enerji enflasyon üç haneli artarken (geçen ayın yıllıklandırılmışı) eğer Fed faizleri düşürürse “bağımsızlığının tartışıldığını” görürüz. Geçen sene bu senaryoda kriptonun nasıl darbe aldığını gördük, yine aynısı olur.

Barış olmuyor, faizler inmiyor, ara seçimler yaklaşırken Trump’ın oy desteği zayıflıyor. Sonuç olarak kripto paraları bekleyen şey daha fazla düşüş gibi görünüyor. ETH 2.300 doları kaybederken altcoinlerde daha derin dipler görebiliriz.

Haberlerimizi Whatsapp, Telegram, Instagram, Facebook, Twitter ve Youtube hesaplarımızdan takip edebilirsiniz.
Sorumluluk Reddi: Bu içerikte yer alan bilgiler yatırım tavsiyesi değildir. Kripto para birimlerinin yüksek volatilite ve dolayısıyla risk içerdiğini lütfen unutmayın. Yatırım kararlarınızı, kendi araştırmalarınız ve risk değerlendirmeleriniz doğrultusunda vermeniz önerilir. Ayrıntılı bilgilendirme için Trust Center sayfamızı inceleyebilirsiniz.

TAGGED: , , ,
Bu Haberi Paylaş
Takip Et:
Yıllar önce yeni teknolojilere ve şifreleme alanına merakım beni kripto paraların içine sürükledi. Ve içine girdikçe "o işin o kadar da öyle olmadığını" gördüm.2017 yılından bu yana da yazar olarak kriptoyla ilgileniyorum. OSINT, programlama, hukuk gibi alanlardaki (temel düzeyde) merakımdan doğan bilgiyle kriptoyu birleştirdiğimde bu alan çok daha keyifli hale geldi.Yıllar içinde 14.000'in üzerinde makaleye imza attım ve kripto ETF süreçleri, FTX çöküşü, SEC davaları ve küresel kripto yasaları (MiCA, CLARITY Act vb.) gibi dönüm noktalarını eş zamanlı olarak yaşarken okuyucu için bunları değerlendirmek, analiz etmek oldukça eğlenceliydi.Sadece finansal verileri değil, Web'3 teknolojisinin arka planındaki gelişmeleri ve olgunlaşan "yeni varlık türünün" her aşamasını canlı şekilde izleyip analiz etmek kendi penceremden yorumlamak bana çok şey kattı.Bugüne kadar binlerce makaleye imza atmanın en güzel yanı her gün yeni şeyler öğrenmenin hazzıdır. Ve 3 yıl önceki herhangi bir gündemin bugün sonuçlarını, evrimini, görüp geçmişten bugüne neler olduğunu değerlendirmek tüm sürece hakim şekilde yaşananları ele almak oldukça keyifli.
Bir Önceki Yazı SWIFT ve Ripple rekabeti hızlandı, büyük bankalar iki sistemi aynı anda kullanmaya başladı
Bir Sonraki Yazı Core Scientific’in 3,3 milyar dolarlık tahvil satışıyla AI sektörüne ani yön değişimi
Yorum Yazın

BİZİ TAKİP EDİN

Son Haberler

Son Dakika: Trump pes etti, İran’ın dediği olacak ve Bitcoin yükseliyor
BITCOIN (BTC)
Core Scientific’in 3,3 milyar dolarlık tahvil satışıyla AI sektörüne ani yön değişimi
Ekonomi Madencilik
SWIFT ve Ripple rekabeti hızlandı, büyük bankalar iki sistemi aynı anda kullanmaya başladı
RIPPLE (XRP)
Dogecoin işlem hacmi 24 saatte yüzde 241 arttı, fiyat yukarı yöneldi
DOGECOIN (DOGE)
Kelp DAO saldırısı sonrası DeFi’de 293 milyon dolarlık açık: Wall Street frene basabilir
Ekonomi Güvenlik
Lost your password?