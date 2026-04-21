SWIFT ve Ripple rekabeti hızlandı, büyük bankalar iki sistemi aynı anda kullanmaya başladı

Dünya genelinde ödeme sistemleri dönüşürken, finans sektörü uzun yıllar rakip olarak değerlendirilen SWIFT ve Ripple arasında alışılmış rekabetin ötesine geçen bir yakınlaşmaya tanık oluyor. Geleneksel mesajlaşma ağı olarak bilinen SWIFT ile kripto tabanlı alternatiflerle öne çıkan Ripple’ın ilişkisi, artık tamamen rekabetten ziyade, birlikte çalışma zeminine oturuyor.

Banka Devleri Her İki Platformda da Aktif

Yakından takip edilen pazar analizlerine göre, bugün SWIFT sistemine bağlı bankaların yaklaşık yüzde 60’ı, farklı seviyelerde Ripple altyapılarıyla da entegre şekilde çalışıyor. Bu oran, geleneksel ve blokzincir tabanlı ödeme altyapılarının birbirinden ayrışmadığını; aksine özellikle büyük ölçekli kuruluşların iki platformu bir arada kullanma eğiliminde olduğunu gösteriyor.

Bu duruma örnek olarak önde gelen bankalardan BBVA, BNP Paribas ve Citi hem SWIFT’in blokzincir tabanlı yeni defter sistemi projelerinde rol üstleniyor hem de Ripple’ın saklama (custody) hizmetlerinden faydalanıyor. Başka bir ifadeyle, global çapta etkili bankalar eski ve yeni teknolojiler arasında bir tercih yapmaktansa, ikisini bütünleştirme yolunu seçiyor.

Bu yaklaşım doğrultusunda, sektörde artık “birinin diğerini tamamen ortadan kaldıracağı” beklentisi geride kalmış durumda. Uzmanlar, SWIFT’in kurduğu küresel ağın bankacılık mesajlaşmasında temel katman olmaya devam edeceğini; Ripple’ın ise ödeme hızını ve likidite akışını artırarak sisteme önemli katkı sunduğunu belirtiyor.

İşbirliği ve Entegrasyonun Önemi Artıyor

Geçtiğimiz günlerde dolaşıma giren bir sektör dokümanı, Ripple’ın SWIFT’e doğrudan rakip mi yoksa tamamlayıcı bir çözüm mü olduğu tartışmasını yeniden gündeme taşıdı. Dokümanda, başta XRP olmak üzere Ripple’ın ödeme sistemlerine entegrasyonu ve bankacılık sektörüne etkisi ele alındı.

Öte yandan SWIFT, uzun süredir tek bir ağın mutlak hakimiyetinin gerçekçi olmadığını; asıl amacın farklı sistemlerin birbiriyle entegre biçimde çalışabilmesi olması gerektiğini savunuyor. Bu mesaj, Ripple ile yapılan son teknik iş birlikleriyle daha da güç kazandı.

Yakın dönemde Ripple’ın hazine çözümlerinde SWIFT’in stratejik partner olarak entegrasyonu, sektörün gelecekte “tek galip” beklentisinden uzaklaşarak daha bağlantılı ve çok katmanlı bir ekosisteme yöneldiğini gösteriyor. Artık odak noktası, rekabet değil, verimli bağlantı ve bütünleşik çalışma üzerine kurulu.

Küresel Ödemelerde Hibrit Model Dönemi

Bütün bu gelişmeler ışığında, SWIFT ve Ripple rekabeti kademeli olarak işbirliğine dönüşüyor. Geleneksel altyapıların dayanıklılığı, dijital çözümlerin hız ve verimlilik avantajıyla aynı sistemde buluşturuluyor.

Bankalar, operasyonel açıdan SWIFT’in güvenilir mesajlaşma katmanını korurken, Ripple ile likidite ve transfer süreçlerinde hız kazanıyor. Sonuç olarak, sınır ötesi ödemelerde artık hangi sistemin üstün olduğu değil, farklı altyapıların nasıl entegre edildiği ve müşteriye nasıl değer kazandırdığı öne çıkıyor.

SWIFT ile Ripple’ın finans ekosisteminde net bir rekabetin ötesine geçip, hız ve entegrasyon açısından ortaklaşa bir gelecek inşa etmeye başladığı gözlemleniyor.