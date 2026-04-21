Dogecoin işlem hacmi 24 saatte yüzde 241 arttı, fiyat yukarı yöneldi

Dogecoin, son günlerde ağ üzerindeki işlem yoğunluğunda dikkat çeken bir yükseliş yaşamakta. Piyasalarda tokena olan ilginin toparlanmaya başlamasıyla birlikte, işlem hacminde kaydedilen hızlı artış yatırımcıların ilgisinin yeniden canlandığına işaret etti. Özellikle büyük miktarlarda yapılan transferlerdeki gözle görülür yükseliş, Dogecoin’in kripto para gündeminin merkezine yerleşmesini sağladı.

Dogecoin ağında işlem hacminde rekor artış

Geçtiğimiz hafta boyunca Dogecoin zincirinde kayda değer bir hareketlilik izlendi. Kripto para analisti Ali Martinez’in, veri sağlayıcısı Santiment’in verilerine dayandırdığı açıklamaya göre işlem hacimleri 15 Nisan’da 234 milyon doların altında seyrederken, ertesi gün hızla artarak neredeyse 800 milyon dolara ulaştı.

Bu veri, 2026 yılında kaydedilmiş en yüksek günlük işlem hacmini temsil ettiği gibi, aynı zamanda sadece 24 saat içinde yüzde 241’lik bir artış anlamına geliyor. Ağ üzerinde bu denli hızlı bir yükseliş, birçok yatırımcının yeniden hareketlenmeye başladığını gösteriyor.

Martinez, böylesi ani sıçramaların genellikle büyük ölçekli yatırımcıların pazara dahil olmasıyla ilişkili olduğunu, özellikle piyasanın toparlandığı dönemlerde kurumsal ilgide de artış görüldüğünü belirtti. Bu durumun, majör yatırımcıların Dogecoin etrafında pozisyon değiştirmeye başladığına işaret edebileceğini aktardı.

Yatırımcıların artan ilgisiyle birlikte oluşan bu hacim yükselişi, Dogecoin’in likiditesini güçlendirdi. Ağ üzerinde gerçekleşen bu dinamik tablo, varlığa yönelik güvenin yenilendiğini gösteriyor.

Piyasa ivmesi ve fiyat hareketi

Ağ üzerindeki işlem sayısındaki bu patlama, genel kripto piyasasında da toparlanma dönemine denk geldi. Bitcoin ve diğer büyük kripto paralardaki yukarı yönlü hareketler, Dogecoin’i de olumlu etkilemiş görünüyor. Son birkaç günde kaydedilen fiyat artışları yatırımcıların ilgisini daha da artırdı.

Son raporlarda, Dogecoin’in ETF bağlantılı piyasa faaliyetlerinde de olumlu gelişmeler yaşandığı ifade edildi. Analistler, kurumsal yatırımcıların ilgisinin belirgin şekilde arttığını ve bu tür araçlarda gözlenen artışın sürdürülebilir fiyat momentumu sağlayabileceğini düşünüyor.

CryptoAppsy verilerine göre Dogecoin, yazı hazırlandığı sırada 0,09466 dolar seviyesinden işlem görüyordu ve son 24 saatte yüzde 0,42 düşüş yaşamıştı. Bazı piyasa gözlemcileri, mevcut ivmenin devam etmesi halinde Dogecoin’in yakın zamanda fiyatında önemli bir yükseliş daha görebileceği kanaatinde.

Ali Martinez, kalıcı hacim artışlarının genellikle yeni bir yükseliş trendinin öncüsü olduğunu vurguladı ve işlem hacmindeki istikrarlı yükselişlerin Dogecoin’deki pozitif beklentileri güçlendirdiğini aktardı.

Hem ağdaki canlılık hem de piyasa motivasyonu bir araya gelince, Dogecoin güçlü bir teknik temele sahip olmayı sürdürüyor. Eğer bu trend korunursa, meme coin’in kısa vadede yeni fiyat seviyelerine ulaşabileceği öngörülüyor.